Israel mata en Gaza al periodista de Al Jazeera Anas al Sharif, los ojos del mundo ante las atrocidades en la Franja

Ante la prohibición israelí del acceso de prensa internacional a Gaza, el reconocido reportero palestino Anas al Sharif, de la cadena qatarí Al Jazeera, ha sido los ojos del mundo ante las atrocidades cometidas en Franja. Israel lo ha silenciado para siempre. El Ejército hebreo mató a última hora del domingo en la Ciudad de Gaza a cinco periodistas de Al Jazeera, entre los que se encontraba. Sin ápice de excusas o disimulo, Israel ha confirmado que se trató de un ataque selectivo contra Al Sharif, "un terrorista de Hamás que se hacía pasar por periodista", apunta un comunicado castranse. La cadena de televisión qatarí ha condenado el "asesinato selectivo" que ha descrito como "otro ataque flagrante y premeditado con la libertad de prensa".

La oficina de información del Gobierno de Gaza elevó a seis los periodistas asesinados en el ataque, al confirmar la muerte de Mohamed al Khalidi, que trabajaba para el medio palestino 'Sahat'. Así, los periodistas muertos son seis: Anas al Sharif y Mohamed Qraiqea, corresponsales de Al Jazeera; los fotoperiodistas Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa; el asistente de fotoperiodista Mohamed Nofal, y el propio Al Khalidi.

Apenas media hora antes de su muerte, Al Sharif publicó en su cuenta de la red social X un vídeo mostrando la proximidad de los bombardeos que castigaban en ese momento a la Ciudad de Gaza, acompañado del texto: "Bombardeos sin parar... Desde hace dos horas, la agresión israelí se intensifica en la Ciudad de Gaza". Previamente, también hizo la siguiente reflexión en las redes: "Si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de sus gentes silencias, sus caras borradas y la historia los recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidieron no detener". Muy poco después, la cadena informaba de que su reportero había muerto en un bombardeo contra la tienda de campaña para periodistas situada cerca del hospital Shifa de la capital gazatí.

Junto a Al Sharif murieron tres periodistas más, según la información facilitada por Al Jazeera: el reportero Mohammed Qreiquea, también de la cadena qatarí, los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa, además de su conductor, Mohammed Nofal, al que el Gobierno gazatí señaló además como fotoperiodista asistente.

Imágenes capturadas instantes después del ataque muestran a Al Sharif con el rostro y parte del cuerpo destrozados, así como el cadáver de Mohamed Qreiquea. Poco después, otro vídeo muestra a decenas de hombres trasladando en una camilla uno de los cadáveres amortajados, presumiblemente el de Al Sharif, entre cánticos de '"Alá es grande".

Pruebas sin verificar

El argumento del Ejército israelí pasa por que Al Sharif estaba vinculado al grupo islamista Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados. Uno de ellos se titula 'Lista de operativos de Hamás en la brigada norte de la Franja de Gaza'. En ella, queda registrado que Al Sharif resultó herido en 2019 como miembro del grupo islamista, al que presuntamente se afilió en 2013, con 17 años. Otro documento en el que se registran tribulaciones de presuntos miembros de la organización incluye una entrada en la que Al Sharif figura como herido por una explosión en 2017.

En cualquier caso, tildar de terroristas a personas incómodas como excusa para eliminarlos es un 'modus operandi' habitual del Estado hebreo. Israel ya había señalado a Al Sharif, uno de los profesionales más conocidos del enclave, en varias ocasiones, si bien nunca ha presentado pruebas verificables de su afiliación a una milicia.

Cuando en octubre de 2024 Israel publicó por primera vez estos documentos, advirtiendo que Al Sharif era uno de sus objetivos, Reporteros Sin Fronteras (RSF) concluyó: "La mera publicación de estos documentos no constituye prueba suficiente de afiliación o licencia para matar".

"Agotador y estéril"

"Israel ha vuelto a matar con total impunidad, es su sello". Son palabras de la vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España, Edith Cachera. "Condenamos de forma firme estos espantosos crímenes", ha declarado a EL PERIÓDICO Cachera para, a renglón seguido, reconocer que "ya cuesta mucho expresarse y hacer declaraciones" porque resulta "agotador y estéril" ante la falta de reacciones. "Es muy desmoralizador", ha añadido haciendo especial mención a la Unión Europea (UE).

La vicepresidenta de la organización ha insistido en que el plan de Israel de "aniquilar a los testigos, a los más molestos y poderosos", especialmente Al Jazeera. La cadena qatarí es el principal medio extranjero que informa desde el enclave, ya que Israel ha prohibido el acceso a la prensa internacional de forma independiente, así como uno de los más importantes del mundo árabe. Israel prohibió que Al Jazeera emitiera en su territorio.

"Uno de los más valientes de Gaza"

En su comunicado, la cadena ha señalado que Al Sharif era "uno de los periodistas más valientes de Gaza". "La orden de asesinar a Anas Al Sharif", así como a sus compañeros es, según Al Jazeera, "un intento desesperado de silenciar las voces que denuncian la inminente toma y ocupación de Gaza".

"Al despedir a otro grupo de sus mejores periodistas, quienes documentaron con audacia y valentía la difícil situación de Gaza y su población desde el inicio de la guerra, Al Jazeera responsabiliza a las fuerzas de ocupación y al Gobierno israelíes de atacar y asesinar deliberadamente a sus periodistas", argumenta la nota que añade: "Esto se produce tras las reiteradas incitaciones y llamamientos de múltiples funcionarios y portavoces israelíes para que se atacara al intrépido periodista Anas al Sharif y a sus colegas". La cadena indicó que tanto Anas como sus compañeros fueron "de las últimas voces que quedaban desde Gaza, ofreciendo al mundo una cobertura sin filtros y desde el terreno de las devastadoras realidades que sufre su pueblo".

El canal instó a la comunidad internacional y a todas las organizaciones pertinentes "a tomar medidas decisivas para detener este genocidio en curso y poner fin a los ataques deliberados contra periodistas". Al Jazeera subrayó que la "inmunidad de los perpetradores y la falta de rendición de cuentas envalentonan las acciones de Israel y fomentan una mayor opresión contra los testigos de la verdad".

Con estos últimos cinco informadores asesinados, el recuento del Gobierno gazatí de informadores muertos a causa de la ofensiva israelí asciende a 237, en una lista que incluye a periodistas, 'influencers' y otros creadores de contenido.

