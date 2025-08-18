Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Mediadores aceleran contactos para un acuerdo ante el plan israelí de ocupar la ciudad de Gaza

Egipto y Catar han acelerado los contactos con las distintas facciones palestinas, en especial el grupo islamista Hamás, y con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con el que evitar el inicio del plan israelí de ocupar la ciudad de Gaza.

Según informó este lunes a EFE una fuente de seguridad egipcia, Israel ha transmitido a Egipto, Catar y Estados Unidos, que median en la guerra, "un mensaje" en el que advertía de que iniciaría su plan de ocupar la capital de Gaza "próximamente" si Hamás no vuelve a la mesa de negociaciones según las condiciones israelíes.

El informante, que pidió permanecer en el anonimato, apuntó que el contenido de ese mensaje "ha sido transmitido (por los mediadores) a representantes de las facciones palestinas" presentes en El Cairo, incluidos los de Hamás, la Yihad Islámica y los frentes Popular y Democrático para la Liberación de Palestina.