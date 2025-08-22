En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Netanyahu pide acelerar los plazos para tomar Gaza y el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de cara a la invasión
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
EEUU anuncia la muerte de un alto cargo de Estado Islámico en una incursión en el noroeste de Siria
El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado este jueves que han abatido a un alto cargo de Estado Islámico en la localidad de Atimah, en el noroeste de Siria, cerca de su frontera con Turquía.
"El 19 de agosto, las fuerzas del CENTCOM llevaron a cabo una incursión exitosa en el norte de Siria, dando muerte a un alto cargo de Estado Islámico y financiero clave que planeaba atentados en Siria e Irak", ha indicado en su cuenta de la red social X, sin aportar más detalles sobre la identidad del combatiente.
El organismo militar ha advertido de que éste "representaba una amenaza directa para las fuerzas estadounidenses y de la Coalición, así como para el nuevo Gobierno sirio", encabezado por el presidente de transición, Ahmed al Shara, tras la ofensiva relámpago de finales de 2024 que llevó a su predecesor, Bashar al Assad, a huir a Rusia.
Israel atacó un campo de desplazados en Gaza: "Estaríamos hechos pedazos si nos quedamos"
Niños, hombres y mujeres caminan este jueves sobre tiendas de campaña aplastadas contra el suelo, entre trozos de tela cubiertas de polvo, en lo que queda del campamento de Al Manasra para desplazados en la ciudad de Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, tras ser bombardeado por el Ejército israelí el día anterior.
"Salimos con lo puesto, no tenemos nada", relata a EFE Zahra Abu Zanad, desplazada de la ciudad sureña de Jan Yunis, recordando la evacuación. El ataque, que dejó cinco heridos, según fuente médicas locales, destruyó el campamento por completo.
"Si hubiera estado aquí, mis hijos y yo habríamos muerto, estaríamos hechos pedazos", añade.
Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado este jueves que ha comenzado a dar "avisos iniciales" a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias para que evacuen ciudad de Gaza, en el marco de la ampliación de la ofensiva militar en la Franja.
"Como parte de los preparativos para el traslado de la población desde la ciudad de Gaza hacia el sur para su protección, la dirección de coordinación y enlace de la COGAT --autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos-- ha realizado las primeras alertas a médicos y organizaciones internacionales", reza un comunicado.
Netanyahu ordena negociar una tregua tras aprobar el plan militar para tomar la ciudad de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ratificó este jueves el plan militar para tomar Gaza y, al mismo tiempo, ordenó iniciar negociaciones para una tregua. (Seguir leyendo)
Sanidad gazatí rechaza la orden de Israel para que médicos y pacientes se desplacen al sur
El Ministerio de Sanidad de Gaza rechazó este jueves la orden del Ejército israelí para que las ONG y el personal sanitario que trabajan en la ciudad de Gaza se desplacen al sur, de cara a la planeada invasión terrestre de sus tropas.
"El Ministerio de Sanidad expresa su rechazo a cualquier medida que socave lo que queda del sistema de salud tras la destrucción sistemática llevada a cabo por las autoridades de ocupación (israelí)", dijo la entidad en un comunicado.
"Dicha medida privaría a más de un millón de personas de su derecho a la atención médica y pondría en grave peligro la vida de residentes, pacientes y heridos", añadió.
Reino Unido convoca a la embajadora israelí tras aprobar los planes de asentamientos en Jerusalén
El Reino Unido convocó este jueves a la embajadora de Israel en el país, Tzipi Hotovely, en respuesta a la decisión del Israel de aprobar el polémico plan de construcción de asentamientos en la zona E1, junto a Jerusalén Este, que partirá la Cisjordania ocupada en dos.
"Su Excelencia Tzipi Hotovely fue convocada en respuesta a la decisión del Comité Superior de Planificación de Israel de aprobar los planes para la construcción de asentamientos en la zona E1, al este de Jerusalén", informó el Ministerio británico de Asuntos Exteriores (Foreign Office) en un comunicado.
Al menos el 83% de los muertos en Gaza son civiles
Al menos el 83 % de los gazatíes muertos en Gaza hasta mayo eran civiles, según una investigación conjunta publicada este jueves por The Guardian y la revista israelí +972, tras lograr acceso a una base de datos de inteligencia clasificada del Ejército israelí.
En mayo, 19 meses después del inicio de la guerra, los servicios de inteligencia israelíes registraron 8.900 combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina como muertos o "probablemente muertos", según el texto, mientras que el total de fallecidos en Gaza sumaba 53.000 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza.
Israel urge a médicos, personal de hospitales y ONG a abandonar la ciudad de Gaza
El Ejército israelí dijo este jueves que ha comenzado a realizar llamadas a médicos y personal de organizaciones humanitarias en la norteña ciudad de Gaza para que se desplacen hacia el sur, de cara a la planeada invasión terrestre de sus tropas. "Me pongo en contacto con usted en relación con la posibilidad de que el Ejército (israelí) entre en la ciudad de Gaza. Se producirá una evacuación completa de Gaza hacia el sur de la Franja", han dicho los militares en estas llamadas que comenzaron el martes, según un comunicado castrense. "Le solicito que prepare un plan para trasladar el equipo médico del norte al sur, de modo que pueda atender a todos los pacientes en el sur de la Franja y preparar los hospitales para recibir a los pacientes que llegan del norte", se escucha en una supuesta llamada -con la voz distorsionada- entre un oficial del Cogat (brazo militar israelí) y un funcionario de sanidad gazatí.
Dramático rescate de una joven en Gaza tras un bombardeo israelí
El rescate de una joven gazatí de los escombros tras un bombardeo israelí sirvió esta semana para evidenciar el dramatismo de la situación en la Franja de Gaza. Las agencias de noticias se hicieron eco y difundieron el vídeo en todo el mundo. La joven Saja Hamad, de 23 años, había quedado atrapada en la madrugada de este miércoles tras el desplome de un edificio bombardeado por Israel. La joven mantenía su rostro a la vista con el cuerpo aprisionado, entre claros signos de dolor. Hamad fue trasladada al hospital.
Más de 16.000 nuevos desplazamientos por los crecientes bombardeos contra ciudad de Gaza
Entre el 12 y el 20 de agosto hubo más de 16.000 nuevos desplazamientos de personas desde el este de la ciudad de Gaza, urbe contra la que Israel ha recrudecido sus bombardeos y que planea invadir, hacia el sur y el oeste del enclave, según datos de la ONU de este jueves.
"Según el Grupo de Gestión de Sitios (GMS) de la ONU, entre el 12 y el 20 de agosto la intensificación de las operaciones militares en la ciudad de Gaza provocó más de 16.000 desplazamientos de personas desde las zonas orientales de la ciudad, como Zeitún, hacia el sur y el oeste", detalló un comunicado.
Según la metodología de este grupo de la ONU para contabilizar los desplazamientos, una misma persona puede haberse visto desplazada en ese periodo en más de una ocasión, por lo que el número total de quienes han huido hasta ahora puede ser algo inferior a esta cifra.
