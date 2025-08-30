En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Israel pone fin a las pausas militares en ciudad de Gaza y la considera enteramente "zona de combate peligrosa"
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Al menos ocho civiles muertos por ataques israelíes en distintos puntos de la ciudad de Gaza
Al menos ocho civiles palestinos han fallecido en la noche de este viernes como consecuencia de ataques aéreos lanzados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) sobre distintos puntos de la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza Cuatro de las víctimas mortales eran desplazados que han perdido la vida al ser atacada la tienda de campaña en la que se refugiaban en la zona de Al Sudaniya, en el noroeste de Gaza, ha informado la agencia palestina de noticias Wafa. Otras tres personas han muerto tras un ataque perpetrado contra un grupo de civiles que se encontraban reunidos en la calle Al Wehda, también en la ciudad de Gaza.
Abbas insta a EEUU a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha pedido a la Administración de Donald Trump que reconsidere su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU, que comenzará en septiembre y en la que varios países tienen previsto anunciar su reconocimiento de Palestina como Estado. "La Presidencia (palestina) ha instado al Gobierno estadounidense a reconsiderar y revocar su decisión de denegar los visados de entrada a Nueva York a la delegación palestina que planea asistir a las reuniones de la Asamblea General de la ONU", reza un comunicado de la oficina de Abbas, que ha expresado su "profundo pesar y consternación" por el anuncio de Washington.
EEUU veta la entrada de Abbas y otros dirigentes palestinos que querían acudir a la ONU
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que revocará los visados de entrada a los responsables de la Autoridad Palestina (el Gobierno palestino en Cisjordania), comenzando por el presidente Mahmud Abbas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de cara a la próxima Asamblea General de la ONU que comenzará el próximo mes de septiembre, pero ha matizado que declarará una exención para los integrantes de la misión permanente de Palestina ante Naciones Unidas. Francia, Reino Unido, Canadá o Australia entre otros tenían previsto, en este foro, anunciar su reconocimiento al Estado palestino, una decisión reprochada por Estados Unidos e Israel al considerar que es contraproducente para la paz y declarar una "capitulación" frente a Hamás.
El Ejército israelí realiza las peores redadas militares en meses en la Cisjordania ocupada
La violencia se hace patente por toda la Cisjordania ocupada. De madrugada, los soldados israelíes inician las mayores redadas en meses contra importantes centros urbanos palestinos que dejan decenas de heridos, un amplio número de detenidos y daños materiales. En paralelo, los colonos radicales irrumpen en pequeñas aldeas rurales desafiando a la población autóctona con agresividad. Y, mientras, en los despachos de Jerusalén, los líderes israelíes buscan cambiar la realidad de los territorios palestinos con decisiones políticas, como el recientemente aprobado plan de asentamientos que busca enterrar la viabilidad de un posible Estado palestino.
Leer la noticia completa
Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, afirmó este viernes que el espacio aéreo turco está completamente cerrado para los vuelos israelíes y que los barcos de Israel tampoco pueden atracar en puertos turcos. En un discurso pronunciado ante el Parlamento en Ankara, el jefe de la diplomacia turca confirmó además la suspensión de las relaciones comerciales con Israel desde hace más de un año. El canciller turco señala además que Ankara mantendrá la suspensión de las relaciones comerciales hasta que Israel permita la entrada ininterrumpida de ayuda humanitaria en Gaza.
Israel pone en marcha las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la puesta en marcha de las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, horas después de anunciar el fin de la "pausa táctica" para la entrega de ayuda en la localidad, que decretó como "una zona de combate peligrosa", en medio de sus planes para hacerse con el control de la zona. "No estamos esperando. Hemos iniciado operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la ciudad de Gaza", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, quien ha recalcado que las tropas israelíes "operan con gran intensidad en las afueras de la ciudad". "Intensificaremos nuestros ataques y no dudaremos hasta que recuperemos a todos los secuestrados y Hamás sea desmantelado a nivel militar y gubernamental", ha apuntado en su cuenta en la red social X, donde ha manifestado que el grupo es "una organización derrotada que libra una guerra de guerrillas y que será también derrotada en este campo".
Israel mata a 40 palestinos en sus ataques contra Gaza desde anoche
Al menos 40 palestinos murieron en los ataques israelíes contra la Franja de Gaza desde primera hora de la madrugada, dijeron a EFE fuentes de los hospitales del enclave.
Según el recuento, hasta las 11.00 hora local (08.00 GMT) Israel mató a 17 personas en el norte de la Franja, 11 en la zona central y 12 en las localidades del sur gazatí.
Además, según fuentes en el enclave, las fuerzas israelíes están llevando a cabo desde anoche una serie de bombardeos contra la localidad de Deir al Balah y sus alrededores, en el centro del territorio.
Greta Thunberg y Ada Colau zarparán con la Flotilla que sale este domingo de Barcelona hacia Gaza
La activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, formarán parte de la Global Sumud Flotilla junto a cientos de activistas de 44 países de todo el mundo zarparán este domingo desde el Puerto de Barcelona en la "mayor misión humanitaria de la historia" rumbo a Gaza para llevar todo tipo de material humanitario, comida y agua.
Thunberg ya había intentado --sin éxito-- romper el cerco israelí en una anterior convocatoria, así como la exlíder de los Comuns, quien también trató de enrolarse en la flotilla que intentó salir desde Estambul en abril.
También se subirán al barco otros activistas, diferentes artistas y representantes políticos, como la coordinadora de Podemos Baleares y concejal del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y la diputada de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo.
Israel recupera los cadáveres de dos rehenes en la Franja de Gaza
Las autoridades israelíes han recuperado los cadáveres de dos rehenes secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza, anunció este viernes el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu. (Seguir leyendo)
Israel pone fin a las pausas militares en ciudad de Gaza
El Ejército israelí afirmó este viernes que ha puesto fin a las pausas militares anunciadas a finales de julio en la zona más cercana a la costa de la ciudad de Gaza, una urbe que ahora considera enteramente "zona de combate peligrosa", en medio de los preparativos israelíes para ocupar esta ciudad de un millón de habitantes.
En un comunicado, el Ejército dice que toma esta decisión "de acuerdo con la evaluación de la situación y las directivas del escalón político" y que a partir de este viernes "la pausa táctica local en la actividad militar no se aplicará a la zona de la ciudad de Gaza, que constituye una zona de combate peligrosa".
Israel anunció estas "pausas humanitarias" a finales de julio de diez de la mañana a ocho de la tarde en una franja junto a la costa que englobaba zonas de la ciudad de Gaza (norte), Deir al Balah (centro) y Mawasi (sur) donde, según dijo entonces, el Ejército israelí no operaba.
- Valencia - Getafe: LaLiga, resultado y goles
- El Valencia CF ficha a un jugador del Levante UD
- El Valencia CF acelera para cerrar a Sadiq
- Fran Pérez logra el billete para Europa con el Rayo
- Sadiq se queda fuera del acuerdo entre la Real Sociedad y el Girona por Yangel Herrera
- Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Getafe
- Sergio Francisco sobre la salida de Sadiq: “Siento que hay conversaciones cerca”
- David Carmo, objetivo del Valencia, se marcha al Oviedo