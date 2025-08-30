Tormenta en EEUU: claves de cómo un periodista estaba en el chat donde se informaba al minuto de un ataque estadounidense en Yemen

Una tormenta política y mediática recorre EEUU después de que transcendiera que el reconocido periodista Jeffrey Goldberg, redactor jefe de la revista 'The Atlantic Magazine', fue incluido, por error, en un chat del Departamento de Defensa de EEUU donde se daba cuenta, al minuto, de un inmimente ataque estaodunidense en Yemen. A continuación, varias claves ayudan a entender esta importante brecha en la seguridad estadounidense y sus consecuencias políticas.

El redactor jefe de la revista 'The Atlantic Magazine', Jeffrey Golder, un profesional muy influyente en el ámbito político, publicó el lunes en la web de la publicación que había sido añadido inadvertidamente al chat por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz. Entre los miembros del grupo estaban el vicepresidente JD Vance, el director de la CIA John Ratcliffe, la Jefa de Gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles y el Secretario de Defensa Pete Hegseth, entre otros.

El periodista explicó que el chat encriptado de la aplicación Signal en el que fue incluido daba cuenta de detalles minuciosos previos a los ataques aéreos estadounidenses contra objetivos hutíes en Yemen el pasado 15 de marzo compartidos por el secretario de Defensa. Goldberg asegura que decidió no hacer público el contenido del chat pero sí confirmó que se debatieron detalles operativos y se produjeron conversaciones que mostraron el funcionamiento interno del equipo de seguridad de alto nivel de Trump. El periodista desveló que, tras finalizar el ataque, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, escribó en el chat : «Un trabajo increíble», acompañado de emojis de la bandera estadounidense, un puño y fuego.

Sabedora del enorme fallo de seguridad, la Administración Trump se apresuró a desmentir el relato del periodista. Concretamente, el jefe del Pentágono aseguró que en la citada cadena de mensajes "nadie compartió planes de guerra" y criticó a Goldberg por "traficar con bulos" y "basura". La gravedad de la fisura de seguridad es tal que podría haberse vulnerado la Ley de Espionaje, que establece normas para el manejo de información clasificada así como canales específicos.

Trump, por su parte, aseguró desconocer el episodio relativo de la revista 'The Atlantic' al ser preguntado al respecto.

Los demócratas no han perdido tiempo para sumarse a la ola de críticas. «Esta Administración está jugando a la ligera con la información más clasificada de nuestra nación y eso hace que todos los estadounidenses estén menos seguros», publicó en X el senador Mark Warner de Virginia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia del Senado. El congresista demócrata Chris Deluzio afirmó en un comunicado de prensa que el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, del que forma parte, debe llevar a cabo una investigación completa y una audiencia sobre el asunto lo antes posible.

La filtración de la conversación ha puesto en evidencia las discrepancias entre los altos mandos de seguridadcon respecto al ataque a los hutís de Yemen. JD Vance, que fue el participante de más alto rango en el grupo de texto de Signal, dijo en las conversaciones privadas que pensaba que la Administración estaba cometiendo un «error» al emprender una acción militar, informa la cadena británica BBC. Vance destacó que las fuerzas hutís atacadas en Yemen por EEUUsuponían una mayor amenaza para el transporte marítimo europeo, mientras que el peligro para el comercio estadounidense era mínimo.

«No estoy seguro de que el presidente sea consciente de lo incoherente que es esto con su mensaje sobre Europa en este momento», escribió Vance. «Hay un riesgo adicional de que veamos un repunte de moderado a severo en los precios del petróleo», añadió. El vicepresidente continuó diciendo que apoyaría lo que decidiera el equipo y que «mantendría estas preocupaciones para mí mismo».