Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Hamás asegura que está dispuesto a liberar a "todos" los rehenes que permanecen en la Franja de Gaza en un acuerdo de alto el fuego que incluya el cese de la ofensiva militar y la retirada de la "ocupación"
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
El Ejército israelí asegura que un misil lanzado desde Yemen ha caído fuera de su territorio
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han afirmado en la madrugada de este jueves que han identificado un misil lanzado "desde Yemen" que cayó "en un área fuera del territorio" israelí, después de que los rebeldes hutíes hayan anunciado dos operaciones militares contra objetivos israelíes en Jerusalén y Haifa. "Las FDI, apenas unas horas antes, han identificado que un misil fue lanzado desde Yemen a territorio israelí", ha informado un portavoz a través del canal de Telegram del Ejército, antes de detallar que había caído fuera del territorio del país y no se habían activado alertas.
Las Fuerzas Armadas hutíes, sin embargo, han publicado su propio comunicado atribuyéndose un ataque que "consiguió su objetivo con éxito" al provocar la huida de "millones de sionistas usurpadores".
Al menos un muerto y diez heridos, incluidos tres niños, en nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano
Al menos una persona ha muerto y otras diez, incluidos tres menores, han resultado heridas a manos del Ejército israelí que ha atacado este miércoles distintas localidades del sur de Líbano, pese al alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024. El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad libanés ha anunciado que el bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha herido a siete libaneses, incluidos tres niños, y tres sirios, si bien no ha especificado la magnitud de las lesiones.
Hamás reitera su disposición a un acuerdo con Israel y a liberar todos los rehenes
Hamás aseguró este miércoles su disposición a aceptar "un acuerdo integral" para poner fin a la guerra en Gaza que contemple la liberación de todos los rehenes que tiene en su poder ydijo estar a la espera de una respuesta por parte de Israel.
Hamás reiteró en un comunicado su llamado que el Gobierno de Benjamín Netanyahu se pronuncie sobre este acuerdo, al que el grupo islamista ya dio su visto bueno el 18 de agosto, y que incluye la liberación de rehenes a cambio de prisioneros palestinos, la retirada total del Ejército israelí de la Franja y la entrada de ayuda humanitaria para la reconstrucción del enclave.
Además, Hamás también reafirmó su aprobación a una administración "independiente y tecnocrática que gestione todos los asuntos de la Franja de Gaza y asuma sus responsabilidades de inmediato en todos los ámbitos".
Díaz valora el "compromiso" de los españoles con el pueblo palestino
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha valorado este miércoles el "compromiso" de los españoles "frente al genocidio" de Israel contra el pueblo palestino, después de que una protesta haya obligado a suspender el final de la etapa de La Vuelta Ciclista a España en Bilbao.
Díaz ha tildado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "criminal de guerra que está masacrando al pueblo palestino" y "violentando la legislación internacional, los derechos humanos y está utilizando el hambre como un arma de guerra".
"Y, por tanto, lo que hemos visto hoy es que la gente de España está con el pueblo palestino, con la legalidad internacional y con los derechos humanos. Que no los soportamos más", ha expresado la vicepresidenta segunda en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la 'Cadena Ser', que ha recogido Europa Press.
España condena un ataque israelí cerca de efectivos de FINUL y llama a garantizar su seguridad
El Gobierno ha condenado "firmemente" el ataque perpetrado por Israel en las inmediaciones del lugar donde se encontraba un contingente de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL) y ha reclamado a todas las partes que se garantice la seguridad de los 'cascos azules'. "El Gobierno de España condena firmemente el ataque israelí cerca de un contingente de FINUL, amenazando la integridad de su personal e impidiendo el desempeño de su mandato", ha sostenido en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Emiratos dice a Israel que anexionar Cisjordania es una "línea roja" y no logrará la paz
La enviada especial del Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos Lana Nusseibeh advirtió este miércoles a Israel de que la anexión de Cisjordania ocupada sería "una línea roja" para su gobierno y no garantizaría "una paz duradera", en reacción a la petición del ministro israelí Bezalel Smotrich de anexionarse el 82 % del territorio palestino. "La anexión sería una línea roja para mi gobierno, lo que significa que no puede haber una paz duradera. Extinguiría la idea de la integración regional y sería la sentencia de muerte de la solución de dos Estados", dijo Nusseibeh en una entrevista al diario israelí The Times of Israel realizada en Abu Dabi. "Para cualquier capital árabe con la que hables, la idea de la integración regional sigue siendo una posibilidad, pero la anexión para satisfacer a algunos de los elementos extremistas radicales en Israel sacaría eso de la mesa", afirmó la enviada del Ministerio de Exteriores emiratí.
Israel dice que Bélgica apoya el "terrorismo" tras su anuncio de que reconocerá a Palestina
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, atacó este miércoles al mandatario belga, Bart De Wever, y acusó a este país europeo de "alimentar el cocodrilo terrorista" tras su intención de reconocer un Estado palestino en septiembre. "El primer ministro belga, De Wever, es un líder débil que busca apaciguar al terrorismo islámico sacrificando a Israel. Quiere alimentar al cocodrilo terrorista antes de que devore a Bélgica. Israel no cederá y seguirá defendiéndose", dijo la Oficina en un comunicado en X. La madrugada del martes, el ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, anunció que su país iba a reconocer el Estado palestino durante la Asamblea de la ONU que se celebrará este mes en Nueva York, asegurando que es una respuesta "al drama humanitario" instalado en la Franja de Gaza. El reconocimiento se producirá en dos tiempos, primero en forma de adhesión a la Declaración de Nueva York -impulsada por Francia y Arabia Saudí- en esta ciudad, junto a un llamamiento a la coexistencia de Israel y Palestina. Más adelante, a través de un real decreto, llegará el reconocimiento legal y jurídico siempre que se cumplan dos condiciones: la exclusión de Hamás de todo proceso y la liberación de todos los rehenes israelíes, según explicó este miércoles Prévot ante el Parlamento belga.
Israel anuncia la desarticulación de una supuesta célula de Hamás que planeaba el asesinato de Ben Gvir
Las autoridades de Israel han anunciado este miércoles la desarticulación de una supuesta célula del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que planeaba el asesinato del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, con el uso de drones cargados de explosivos. El Shin Bet, el servicio de Inteligencia interior de Israel, ha indicado que la operación fue llevada a cabo durante las últimas semanas en la localidad cisjordana de Hebrón, antes de afirmar que hay varios sospechosos detenidos, sin más detalles al respecto, según ha recogido el diario israelí 'The Jerusalem Post'.
Israel asegura haber descabezado "por cuarta vez" al grupo armado Brigadas Muyahidín en un ataque en Gaza
El Ejército de Israel ha asegurado este miércoles haber matado en un ataque contra la Franja de Gaza al líder de las Brigadas Muyahidín, un grupo armado palestino escindido de Al Fatá que habría sido descabezado ya en cuatro ocasiones durante los últimos meses, según las afirmaciones de las autoridades israelíes. Así, ha manifestado en un comunicado que el ataque fue perpetrado la semana pasada en Nuseirat, en el norte de Gaza, contra Mesbá Salim Dayá, antes de destacar que el hombre estuvo detrás del "reclutamiento de terroristas" en Cisjordania e Israel con el objetivo de perpetrar atentados contra objetivos israelíes. "Durante la guerra, la organización terrorista que encabezaba estuvo implicada en la promoción de ataques terroristas en territorio israelí y contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en la Franja de Gaza", ha señalado, al tiempo que ha agregado que fue puesto al frente del grupo "después de que sus tres líderes anteriores fueran eliminados por las FDI durante los últimos meses".
Hamás asegura que la anexión israelí de Cisjordania no tendrá "éxito"
Un alto cargo del grupo islamista palestino Hamás, Abdel Hakim Hanini, condenó este miércoles la propuesta del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, de anexionar Cisjordania ocupada y garantizar una "clara mayoría judía" en el territorio, y dijo que los planes no tendrán "éxito". El líder islamista recalcó que "no hay futuro para un ocupante usurpador en territorio palestino, por intensa que sea su brutalidad y agresión", y subrayó que el pueblo palestino "se mantendrá firme en sus principios y derechos históricos". También afirmó que los intentos de Israel de "imponer hechos sobre el terreno" o de "negar el derecho de los palestinos a un Estado independiente con Jerusalén como capital" fracasarán.
