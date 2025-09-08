Al menos 6 muertos, entre ellos un español, y varios heridos graves en un tiroteo en Jerusalén

La violencia cruza la fortificada frontera. Este lunes, apenas unos minutos después de las diez de la mañana hora local, dos hombres armados han abierto fuego en Jerusalén. Seis personas han muerto y al menos 20 han resultado heridas, algunas de gravedad, en el ataque contra un autobús y una parada situados en el cruce de carreteras de Ramot. Entre ellas, hay una víctima mortal española, según la agencia EFE. La policía israelí ha anunciado que los dos atacantes han sido “neutralizados”. Como respuesta, las tropas israelíes han cerrado los puestos de control que conectan Jerusalén con la Cisjordania ocupada y han rodeado la zona de Ramala, de donde se cree que son los atacantes.

Cuatro personas han muerto en el acto: un hombre de unos 50 años, llamado Levi Yitzhak Pash, el joven de 28 años, Yisrael Matzner, otro de 25, Yaakov Pinto, y el rabino Yosef David, de 43 años. El rabino Mordechai Steintzag, de 79 años, y Sarah Mendelson, de 60, han muerto posteriormente en dos hospitales distintos. Yaakov Pinto, un joven español de 25 años de Melilla, sería uno de los tres hombres jóvenes muertos en el acto. Las informaciones compartidas por la agencia EFE señalan que el melillense estaba viviendo en Israel y se acababa de casar. "España condena tajantemente el atentado terrorista en Jerusalén Este", ha dicho el ministerio de Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado. "El Gobierno desea manifestar su solidaridad y trasladar su más sincero pésame a los familiares de las víctimas", ha añadido, señalando el compromiso de España "con la paz en Oriente Próximo, y su más firme condena al terrorismo".

Por el momento, hay varios heridos graves, así que puede que la cifra de víctimas mortales aumente con el tiempo. El tiroteo ha tenido lugar cerca de una parada de autobús en la intersección de Ramot, al norte de Jerusalén, en las inmediaciones de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los dos atacantes han sido asesinados por disparos de un soldado y un civil armados. "La presidencia afirma su postura de rechazar y condenar cualquier daño a los civiles palestinos e israelíes, y rechaza todas las formas de violencia, independientemente de su origen", ha dicho la presidencia de la Autoridad Palestina en un comunicado con una referencia indirecta al atentado. Antes, el ministro de Finanzas, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich, había pedido el desmantelamiento de la Autoridad Palestina.

Netanyahu, en el lugar del ataque

El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha llegado al lugar aproximadamente una hora después, junto al ministro de Seguridad Nacional, el colono radical Itamar Ben Gvir. Justo este lunes tenía que testificar en sus juicios por corrupción ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, pero su oficina ha anunciado que la audiencia ha sido posteriormente cancelada. Testificará el martes. “Una poderosa guerra contra el terrorismo se está librando en todos los frentes”, ha dicho frente a la prensa israelí. “Los combates continúan en la Franja de Gaza”, donde el Ejército israelí ha matado a 40 personas desde esta madrugada, ha continuado, afirmando que Israel “destruirá a Hamás como prometimos y liberará a nuestros rehenes, a todos nuestros rehenes”.

“Lamentablemente, la guerra también continúa en Jerusalén y en Judea y Samaria [el término bíblico para la Cisjordania ocupada], donde hemos actuado con gran fuerza”, ha afirmado desde el escenario del mayor tiroteo contra Israel desde noviembre de 2023. Los atacantes “solo aumentan nuestra determinación de completar nuestras misiones, también en Judea y Samaria, en todas partes”, ha añadido. “Ahora estamos persiguiendo y cercando las aldeas de donde provienen los terroristas”, ha añadido. Según los medios palestinos, los atacantes son Mohammad Taha y Muthanna Amro, de la aldea de Qatanna, cerca de Jerusalén.

Allí se han desplegado las tropas israelíes en busca de cómplices u otros sospechosos. Es común que las tropas israelíes castiguen a los municipios y las familias de los tiradores después de un ataque de estas características. Medios palestinos han denunciado que habrían detenido al padre de uno de los atacantes, y a otro sospechoso por ayudarles a llegar a la zona del tiroteo. “El Shin Bet [servicio de seguridad interna] y el Ejército han frustrado cientos [de ataques], y la Polícia también frustró cientos este año, pero desafortunadamente no esta mañana”, ha declarado Netanyahu, antes de abandonar el lugar. Las imágenes llegadas desde Jerusalén muestran mucha destrucción en el lugar, con cristales rotos en el suelo.

Violencia en Cisjordania

Desde antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza, la Cisjordania ocupada es escenario de una violencia sin precedentes por el nivel de impunidad del que goza. Prácticamente cada día los soldados israelíes llevan a cabo redadas militares en distintos puntos del territorio palestino ocupado. A su vez, los colonos que viven en asentamientos ilegales de acuerdo al derecho internacional atacan las aldeas palestinas sin apenas consecuencias, y, en ocasiones, protegidos por el Ejército israelí. Los planes del Ejecutivo de Netanyahu para anexionarse la Cisjordania ocupada han provocado el mayor desplazamiento de palestinos desde 1967. Al menos 40.000 personas han tenido que abandonar sus casas en los campos de refugiados del norte, especialmente en Yenín y Tulkarem.

En los últimos 23 meses, las muertes de palestinos causadas por soldados israelíes y colonos ilegales han superado el millar, con decenas de ellos siendo niños. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha declarado que el “atroz” tiroteo en Jerusalén tendrá "consecuencias graves y de gran alcance". "Así como derrotamos al terrorismo palestino en el norte de Samaria [la Cisjordania ocupada], pronto haremos lo mismo en otros campos terroristas", ha subrayado. Mientras, en la Franja de Gaza, los ataques no se han detenido, con 21 muertos desde esta madrugada. Además, han vuelto a destrozar un rascacielos en Ciudad de Gaza, elevando el número de edificios arrasados durante su campaña para apoderarse del mayor centro urbano de la Franja a al menos 50.

