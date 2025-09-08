Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Israel lanza una "última advertencia" a Hamás y dice que será "aniquilado" si no se rinde en Gaza

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha lanzado este lunes una "última advertencia" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha recalcado que la Franja de Gaza será "destruida" y el grupo islamista palestino será "aniquilado" si no libera a los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y entrega las armas.

"Esta es una última advertencia a los asesinos y violadores de Hamás en Gaza y en hoteles de lujo en el extranjero. Liberen a los rehenes y entreguen las armas o Gaza será destruida y ustedes serán aniquilados", ha manifestado Katz a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, en medio de la intensificación de la ofensiva contra la ciudad de Gaza por los planes anunciados por Israel para hacerse con el control de la localidad.

Así, ha reseñado que durante la jornada "un enorme huracán golpeará los cielos de la ciudad de Gaza y los tejados de las torres del terror se sacudirán", en aparente referencia a posibles nuevos ataques contra torres residenciales de la ciudad de Gaza que Israel afirma que cuentan con "infraestructura terrorista" de Hamás, algo negado por el grupo.