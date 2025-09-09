El Ejército de Israel ordena evacuar toda Ciudad de Gaza

Israel anuncia el final definitivo para Ciudad de Gaza. Lo ha hecho el portavoz del Ejército israelí en árabe, Avichay Adraee, este martes, de madrugada. “A todos los residentes de Ciudad de Gaza y a quienes se encuentran en todos sus barrios, desde la Ciudad Vieja y Tafah al este, hasta el mar al oeste”, evacúen toda la urbe, ha instado por su cuenta de ‘X’. “Su permanencia en la ciudad se considera extremadamente peligrosa”, ha dicho, dirigiéndolos a la supuesta zona humanitaria de al Mawasi, en el sur del enclave. Los aviones israelíes han lanzado miles de panfletos sobre la urbe con el mismo mensaje. La enésima exigencia israelí de desplazamiento forzoso para el pueblo gazatí ahonda la crisis humanitaria, a medida que la devastación se extiende por aún más territorio palestino.

Hace días que el Ejército israelí se ha cebado con especial violencia con los edificios de elevada altura de la mayor urbe palestina de todos los territorios. Las autoridades militares han reconocido haber bombardeado al menos una treintena de estos bloques de varias plantas, aunque la documentación de los últimos días demuestra que son seis, no 30, según Haaretz. Muchos de estos edificios eran residenciales, por lo que los ataques que han provocado su colapso han dejado a centenares de familias sin hogar. Los servicios de emergencia de Gaza afirman que, tan sólo en los tres últimos días, más de 7.000 personas han perdido sus hogares. Además, en estos bloques, también se albergan oficinas de medios de comunicación, de organizaciones de derechos humanos, o de instituciones académicas.

Desaparición de decenas de personas

Según Tel Aviv, los bloques eran “infraestructura militar de Hamás”, aunque no han aportado ninguna prueba de ello. A lo largo de estos 23 meses de guerra, el Ejército israelí ha acusado de lo mismo a escuelas, hospitales, centros de desplazamiento, mezquitas, universidades y una infinidad de infraestructuras más para justificar sus ataques. El ataque contra un rascacielos en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de Ciudad de Gaza, este lunes por la noche ha provocado la desaparición de al menos 25 personas. De momento, desde esta madrugada, 14 palestinos han muerto a lo largo y ancho del enclave.

Durante esta última semana, los avisos del Ejército israelí se han centrado en edificios específicos y la zona que les rodeaba. Sin embargo, el aviso de esta madrugada para evacuar toda Ciudad de Gaza demuestra que se acerca la operación terrestre de las tropas israelíes y la posterior ocupación de la mayor urbe palestina de todos los territorios. “El huracán golpeó Gaza con una fuerza sin precedentes”, ha tuiteado esta mañana el ministro de Defensa, Israel Katz, con el anuncio del “ataque” y la “destrucción” de “30 edificios”. “Si los terroristas de Hamás no dejan las armas y liberan a todos los rehenes, serán destruidos y Gaza también”, ha añadido. Esta madrugada cuatro soldados israelíes han muerto en un ataque de Hamás a las afueras de Ciudad de Gaza.

"¡Salgan de ahí!"

También el primer ministro, Binyamín Netanyahu, ha exigido a los residentes de Ciudad de Gaza que abandonen la ciudad. “Derribamos 50 torres terroristas en dos días, y esto es solo el comienzo de la intensificación de las maniobras terrestres” en la urbe, ha declarado este lunes en una visita al búnker del mando de la Fuerza Áerea en el cuartel general de la defensa nacional. “Les digo a los residentes: ¡están advertidos, salgan de ahí!”, ha exigido. Según informes militares, decenas de miles de residentes han abandonado la ciudad en los últimos días. Mientras cuatro brigadas operan en los alrededores de la ciudad, las estimaciones del Ejército israelí prevén que, a finales de mes, iniciarán una operación terrestre a gran escala.

Al conocer la orden de evacuación del Ejército israelí, el director del hospital Shifa, en Ciudad de Gaza, Mohammad Abu Salmia ha asegurado que ni él ni su equipo médico abandonarán el centro ni a sus pacientes. "Todos los hospitales en el sur de Gaza, los públicos y los de campaña están ocupados por pacientes, por heridos, y no hay sitio para llevar a ningún paciente en el sur de Gaza, así que la situación es muy, muy, muy difícil", ha insistido en mensajes enviados a EFE el responsable del mayor hospital gazatí, con 402 camas. En Ciudad de Gaza, viven cerca de un millón de personas y los hospitales están completamente colapsados, según Abu Salmia, aunque ha advertido que la situación es igual de crítica en el sur de la Franja.

Acuerdo de alto el fuego

Un grupo de expertos israelíes, organizados bajo el paraguas del Foro Humanitario de Gaza, han denunciado la orden de evacuación masiva israelí para los residentes de Ciudad de Gaza. “El desplazamiento forzado de toda una población —incluidos niños, ancianos y personas con discapacidad— tras meses de deterioro de las condiciones de salud, inseguridad alimentaria e incluso desnutrición, en zonas superpobladas y sin recursos para absorberlos, no hace más que agravar el riesgo para su salud y para la salud pública en general”, han afirmado un conjunto de expertos humanitarios y grupos de ayuda israelíes. “Estas evacuaciones generalizadas profundizan la crisis humanitaria y también pueden socavar la posibilidad de crear condiciones seguras y acordadas para la liberación de los rehenes”, han dicho.

"La guerra en Gaza puede terminar mañana", ha dicho Gideon Sa'ar, ministro de Exteriores israelí, en una rueda de prensa en Croacia, al decir que Israel "dijo sí" a la última propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un acuerdo de alto el fuego en Gaza. "Estamos dispuestos a aceptar un acuerdo que ponga fin a esta guerra, basándonos en la decisión del gabinete", ha agregado, volviendo a repetir las dos exigencias para el fin de la guerra: la liberación de todos los rehenes israelíes y que Hamás deponga las armas. Hace semanas que Hamás aceptó el alto el fuego propuesto por los mediadores, pero Egipto y Qatar aún no han recibido una respuesta por parte de Israel.