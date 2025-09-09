Trump: “El bombardeo unilateral dentro de Qatar no ayuda a las metas ni de Israel ni de EEUU”

El ataque de Israel en Qatar contra los líderes de Hamás ha puesto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una posición incómoda y ha exhibido sus intereses encontrados en la guerra en Oriente Próximo. Ese trastorno se ha manifestado en el silencio que el mandatario ha mantenido durante horas tras el ataque, solo roto luego por un comunicado, que primero ha leído la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en su rueda de prensa diaria.

En ese mensaje el republicano ha incluido una crítica directa al ataque pero, a la vez, ha defendido el objetivo de Israel. Asegura que, en una conversación con el emir y el primer ministro de Qatar tras el ataque, les ha prometido que “algo así no volverá a ocurrir en su territorio” pero también ha dicho que está convencido de que el “desafortunado incidente podría servir como una oportunidad para la paz”.

“El bombardeo unilateral dentro de Qatar no ayuda a las metas de Israel o EEUU. Sin embargo, eliminar a Hamás (…) es una meta digna”, ha dicho el presidente en el mensaje, según lo ha leído Leavitt.

Información confusa

Trump, según la portavoz y el comunicado, fue informado por el Ejército de EEUU de que “Israel iba a atacar a Hamás”. Esa redacción no menciona que el mandatario fuera informado directamente por Israel, pero tampoco dice si el ejercito estadounidense supo del ataque por información que le facilitó Israel o por otros métodos. Y es algo que la Casa Blanca no ha querido aclarar. De hecho, cuando un reportero ha pedido a la secretaria de prensa que confirmara si el ejército de EEUU fue informado por Israel o supo del ataque por algún otro método, ella ha vuelto a remitir al comunicado y ha cortado: "Es todo lo que tengo que compartir al respecto".

El comunicado asegura que, una vez que fue informado por su propio ejército, Trump “inmediatamente” dio instrucciones a Steve Witkoff, su enviado especial, de que informara del ataque “inminente” a Qatar. Esas palabras tampoco aclaran la confusión reinante sobre si Doha recibió el aviso antes del ataque o cuando ya se estaba produciendo.

Lo que Trump deja claro en el mensaje leído por Leavitt es la alabanza a Qatar, que el republicano define como “una nación soberana y cercano aliado de EEUU que está trabajando intensamente y tomando con valentía riesgos con nosotros para gestionar la paz”. El mensaje insiste en que el presidente estadounidense también dice que “se siente muy mal por la localización de este ataque”.

Siempre según Leavitt y el comunicado, Trump habló "después del ataque" con el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, que habría dicho al presidente Trump que "quiere lograr la paz rápidamente”.

