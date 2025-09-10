Von der Leyen propone la suspensión parcial del acuerdo comercial de la UE con Israel

"Europa debe luchar". Así ha comenzado, contundente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, su discurso del estado de la Unión Europea (UE) con el que ha inaugurado el curso político europeo, este miércoles en Estrasburgo. Con un tono inusualmente beligerante tras un verano tumultuoso en el que las guerras de Gaza y Ucrania, y las presiones comerciales de EEUU han pasado factura a la Unión, la presidenta de la Comisión urgido a dar un paso adelante: desde aumentar el gasto en defensa hasta la suspensión parcial del acuerdo comercial de la UE con Israel.

“Europa debe hacer más”, ha exigido, mientras expresaba su frustración sobre el bloqueo en el que se encuentran las instituciones por la negativa de algunos países miembros. “No podemos permitirnos quedarnos paralizados”, ha insistido. Admitiendo que si bien la UE nació como “proyecto de paz”, ha apremiado a que la UE debe “luchar por su lugar en el mundo” en un contexto cada vez más “implacable” y “hostil” para los europeos. En ese sentido, ha detallado cómo desde la Comisión se propone dar un paso adelante, en particular respecto a Israel.

Romper con Israel

“Suspenderemos nuestro apoyo bilateral a Israel”, ha afirmado von Der Leyen, lo que incluye detener todos los pagos al Gobierno de Benjamín Netanyahu, aunque ha matizado que mantendrán el apoyo a la sociedad civil. La Comisión también propondrá al Consejo “sanciones contra los ministros extremistas y los colonos violentos” y la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación en materia comercial, medidas que ayer adelantó en Estrasburgo la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas.

“Lo que está sucediendo en Gaza ha conmocionado la conciencia del mundo. Personas asesinadas mientras pedían comida. Madres sosteniendo a sus bebés sin vida. Estas imágenes son simplemente catastróficas”, ha enfatizado von der Leyen. "El hambre provocada por el hombre nunca puede ser un arma de guerra. Por el bien de los niños, por el bien de la humanidad, esto debe terminar", ha dicho con contundencia.

Además, se ha comprometido a crear un Grupo de Donantes para Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza. “Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos, insuficiente para otros”, ha dicho a un hemiciclo en el que un centenar de eurodiputados socialistas, verdes y progresistas, incluida la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, vistieron simbólicamente de color rojo en protesta por la situación en Gaza.

La respuesta de Israel no tardó en llegar. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, tildó de "lamentables" las propuestas de von der Leyen que "se equivoca al ceder a las presiones de factores que socavan las relaciones entre Israel y Europa", escribió Saar en un mensaje en redes sociales. Por su parte, la ministra de Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian, dio un espaldarazo a España que ha considerado "clave" para una posible suspensión del acuerdo de asociación de la UE con Israel, y que tiene una influencia "fundamental" en otros países para que "se pronuncien en apoyo a Palestina".

Ataque con drones en Polonia

Europa se levantó esta mañana conmocionada por la escalada en la guerra de Ucrania, con el ataque ruso de al menos ocho drones kamikaze en territorio polaco. La presidenta de la Comisión Europea tildó de "imprudente y sin precedentes" esta maniobra y anunció una nueva aportación de 6.000 millones de euros para crear una "alianza de drones" con Ucrania.

En uno de los momentos más emocionales del discurso, von der Leyen ha compartido la historia de un niño ucraniano secuestrado por las fuerzas rusas, y ha urgido al hemiciclo a encontrar nuevas formas de financiar el apoyo a Ucrania. "No deberían ser solo los contribuyentes europeos los que paguen por esto, debería ser Rusia", en referencia al uso, por ejemplo, de los fondos rusos congelados.

IA, industria y comercio

El nombre de Donald Trump brilló por su ausencia en el discurso de von der Leyen, un símbolo deliberado para defender la autonomía europea. La presidenta de la Comisión ha defendido la aceptación de los aranceles del 15% de EEUU como "el mejor acuerdo posible", reconociendo las críticas que ha recibido la Comisión, legisladores y gobiernos de los estados miembro. "Nuestra relación comercial con Estados Unidos es lo más importante", justificó.

En paralelo, ha asegurado que protegerá la industria y el sector agrícola europeo. La presidenta de la Comisión anunció que aportarán 1.800 millones de euros para impulsar la producción de baterías fabricadas en la UE y, en la carrera tecnológica, ha recordado el plan de contruir hasta 5 gigafábricas de IA y ha prometido reunirse con los directores generales de las mayores tecnológicas europeas.

Vivienda y coste de vida

En clave doméstica, el aumento del coste de vida y el acceso a la vivienda han tenido apenas un guiño en el discurso. Von der Leyen, reiteró la necesidad de revisar las normas de ayudas de Estado para permitir a los gobiernos europeos tengan mayor agilidad con la gestión de la financiación.

"Esto es más que una crisis inmobiliaria. Es una crisis social", ha señalado, ya que los precios de la vivienda han subido más de un 20 % desde 2015 mientras las licencias de obra han descendido más de un 20 % en cinco años. La imposibilidad de acceder a una vivienda "desgarra el tejido social europeo y debilita nuestra cohesión", ha admitido.