En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza
Hamás dice estar listo para negociar "inmediatamente" las propuestas de acuerdo planteado por Estados Unidos
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Mediadores árabes para Gaza coordinan la situación tras el ataque israelí contra Hamás en Doha
Egipto y Catar, mediadores en la guerra de Gaza, se coordinan este jueves sobre la situación de las negociaciones tras el ataque israelí del miércoles contra miembros del grupo islamista Hamás en Doha, que el país del golfo calificó como "terrorismo de Estado" y "traición", y alertó que acabará con el diálogo para liberar a los rehenes en manos de la formación palestina.
Según un comunicado de Exteriores egipcio, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, viajó hoy a Doha "para expresar la plena solidaridad de Egipto con el hermano Estado de Catar, discutir formas de enfrentar la peligrosa escalada israelí y coordinar posiciones" respecto a la situación de las negociaciones y la respuesta árabe a Israel.
El viaje de Abdelaty coincide con una oleada de expresiones de solidaridad con Catar por parte de los miembros de la Liga Árabe, compuesta por 22 Estados, al considerar que la "agresión israelí" fue dirigida contra la soberanía del país del golfo.
Qatar dice que el ataque israelí contra Doha "acabó con cualquier esperanza" para los rehenes
El primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman, aseguró que el ataque de Israel contra Doha "acabó con cualquier esperanza" para los 48 rehenes que aún permanecen en la Franja de Gaza y afirmó que se siente "traicionado" por ese ataque contra la soberanía de su país.
"Creo que lo que hizo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue simplemente acabar con cualquier esperanza para estos rehenes", dijo el también jefe de la diplomacia de Catar, país mediador junto a Egipto y Estados Unidos en las conversaciones para la tregua en Gaza, en una entrevista difundida anoche en la cadena norteamericana CNN.
"No tengo palabras para expresar nuestra indignación por este ataque. Es terrorismo de Estado. Nos han traicionado", declaró, y agregó que Estados Unidos ha expresado su apoyo a Catar "en numerosas ocasiones".
Kallas defiende que ha hecho "mucho más" que Borrell ante la guerra en Gaza
La alta representante de la UE para la política exterior y de seguridad, Kaja Kallas, asegura haber hecho "mucho más" para detener la guerra en Gaza que su predecesor en el cargo, Josep Borrell, y que si no es más contundente con Israel es porque quiere mantener el diálogo abierto con ellos.
En un encuentro en Estrasburgo con un reducido grupo de medios, entre ellos EFE, la ex primera ministra estonia no ocultó su frustración por las críticas sobre cómo ha respondido la Comisión Europea a la guerra en Gaza, a las que se ha sumado vehementemente el propio Borrell.
"He logrado más en este expediente que mis predecesores (...). No salió nada de la Comisión cuando Borrell era el vicepresidente", dijo la también vicepresidenta de la Comisión.
Sánchez reconoce a Qatar su "labor de mediación" en Oriente Próximo tras el "inaceptable ataque" de Israel
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, el reconocimiento de España a su "labor de mediación" en Oriente Próximo, al tiempo que ha defendido que "la diplomacia es el único camino para la paz".
Así lo ha comunicado Sánchez en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, donde ha vuelto a condenar el "inaceptable ataque" de Israel. El bombardeo, ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por Estados Unidos, ha dejado al menos seis muertos --cinco miembros del grupo palestino y un policía qatarí-- y ha sido tildado de "terrorismo de Estado" por parte de Al Thani.
Netanyahu pide a Qatar que expulse a los líderes de Hamás o los lleve ante la justicia
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha pedido este miércoles a las autoridades qataríes que expulsen a los líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) o los lleve ante la justicia, tras las críticas internacionales por el bombardeo contra la capital de Qatar, Doha, que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del grupo palestino y otros de sus altos cargos.
"Le digo a Qatar y a todas las naciones que albergan terroristas: o los expulsan o los llevan ante la justicia. Porque si no lo hacen, nosotros lo haremos", ha declarado a través de un vídeo en el que ha comparado el ataque a las operaciones militares estadounidenses tras el 11-S, cuyo 24 aniversario se conmemora este jueves.
Alrededor de una decena de muertos y más de un centenar de heridos en los bombardeos israelíes sobre Yemen
Alrededor de una decena de personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en una nueva oleada de bombardeos lanzados por el Ejército de Israel sobre varios puntos de Yemen, incluida la capital, Saná, según un balance preliminar de las autoridades instauradas por los rebeldes yemeníes hutíes. El Ministerio de Sanidad ha informado de que nueve personas han fallecido y 118 personas han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes contra la capital, Saná (oeste), y la gobernación de Yauf (noroeste). No obstante, ha indicado que los servicios de emergencias continúan buscando víctimas y extinguiendo las llamas, recoge la agencia de noticias SABA.
Netanyahu promete seguir atacando Yemen tras los bombardeos contra Saná
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió este miércoles que su país seguirá atacando Yemen, después de reivindicar una serie de bombardeos contra "campamentos militares" y el Cuartel General de Relaciones Públicas Militares de los hutíes en Saná. "Continuaremos y atacaremos. A quienquiera que nos alcance, a quienquiera que nos ataque: le alcanzaremos", dijo el mandatario, en declaraciones compartidas por su oficina. El Ejército israelí confirmó este miércoles haber bombardeado "objetivos militares" de los rebeldes hutíes en la capital yemení y la gobernación de Al Jawf como "respuesta" a los últimos ataques de los insurgentes contra Israel, entre ellos el ataque con un dron que impactó en el aeropuerto de Ramón, en el sur del país, sin dejar víctimas.
Israel lanza nuevos bombardeos contra la capital del Yemen, según los hutíes
Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra Saná, la capital del Yemen, en manos de los hutíes, después de que el movimiento chií haya lanzado numerosos ataques contra suelo israelí en los últimos días, informó el grupo insurgente. "Nuestras defensas aéreas están haciendo frente en estos momentos a la aviación israelí, que está agrediendo a nuestro país", dijo el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, en un escueto comunicado publicado en su cuenta de X, sin aportar detalles sobre el objetivo del ataque. Según pudo constatar EFE, varias columnas de humo se elevaron desde el centro de Saná, donde se encuentran varias oficinas gubernamentales.
EEUU dice que las medidas de España contra Israel "envalentonan a los terroristas"
El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha calificado este miércoles como "profundamente preocupantes" las restricciones anunciadas por España para limitar envíos de armas con destino a Israel y ha afirmado que "envalentonan a los terroristas". "Es profundamente preocupante que España, miembro de la OTAN, haya optado por limitar potencialmente las operaciones estadounidenses y dar la espalda a Israel el mismo día en que seis personas fueron asesinadas en Jerusalén. Estas medidas envalentonan a los terroristas", ha dicho a EFE un portavoz del Departamento de Estado.
La vicepresidenta de la CE defiende hablar de "genocidio" en Gaza y afirma que von der Leyen respeta su postura
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, defendió su posición crítica sobre la guerra en Gaza, que calificó de "genocidio" del Gobierno israelí sobre el pueblo palestino, yendo un paso más allá de lo que se había atrevido a ir la Comisión Europea en su conjunto a nivel oficial, y negó que por ello haya afectado negativamente a su relación con la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. "Nunca me he encontrado con ningún tipo de veto", ha asegurado en un encuentro con medios españoles al que asisitó el Periódico, en el marco del primer pleno del curso político en Estrasburgo.
