Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás dice que el bombardeo de Israel contra Qatar fue "un ataque directo" a la última propuesta de Trump

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha afirmado que el bombardeo ejecutado el martes por Israel contra su delegación negociadora en la capital de Qatar, Doha, supuso un "ataque directo" contra la propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Osaba Hamdan, un alto cargo del brazo político del grupo islamista palestino, ha afirmado que Hamás está a la espera de los resultados de los contactos acometidos en las últimas horas por el primer ministro qatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, con Trump en Washington, que ha descrito como "esfuerzos importantes" para abordar la situación en Gaza.

"Los actuales esfuerzos y acciones qataríes son parte importante de la respuesta (que dará Hamás) a esta agresión", ha sostenido en declaraciones a la cadena de televisión qatarí Al Yazira, en los que ha advertido de que "un fracaso a la hora de responder (por parte de Washington) supone una mayor cobertura a Israel para que continúe sus crímenes, ya sea en Gaza o quizá fuera de la Franja".