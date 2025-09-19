Israel intensifica sus ataques contra ciudad de Gaza y se adentra en el corazón de la urbe

Las tropas israelíes se adentran en el corazón de Ciudad de Gaza. La población gazatí continúa intentando huir de la capital de la Franja, pese a la expiración de la "ruta temporal" anunciada por el Ejército israelí hace dos días. Su existencia no ha evitado que se sucedieran los ataques aéreos y el fuego de artillería, que han hecho colapsar todos los recursos vitales en la localidad, según ha denunciado la oficina humanitaria de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés). Los palestinos que tratan de escapar se han quedado atrapados en un atasco para intentar salir de Ciudad de Gaza, ya que el trayecto que antes solía durar apenas 50 minutos ahora no baja de las siete horas.

Hace meses que los gazatíes usan la palabra infierno para describir lo que están viviendo en el enclave. Pero la brutalidad de las acciones israelíes sobre el territorio palestino hace tiempo que ha puesto de manifiesto que ya no quedan palabras para explicar lo que está ocurriendo en Gaza. La prohibición de entrada de la prensa extranjera a la Franja por parte de las autoridades israelíes y el asesinato sistemático de periodistas locales lo dificultan aún más. Las voces que llegan desde el páramo de devastación en el que se ha convertido Ciudad de Gaza denuncian que el avance de las tropas israelíes hacia el centro desde dos direcciones les está acorralando, obligándolos a dirigirse hacia la costa.

El enésimo intento de expulsar a los palestinos del mayor centro urbano del enclave se está llevando a cabo con el avance de la infantería, tanques y artillería hacia el corazón de la ciudad, tal y como ha confirmado este jueves el portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani. El objetivo es aplicar presión contra Hamás, pero, en esa misma localidad, vivían un millón de gazatíes, aunque decenas de miles la han abandonado para tratar de salvar la vida. Según las autoridades militares israelíes, alrededor de 480.000 ya se han dirigido hacia el sur del enclave tras las órdenes de desplazamiento forzoso masivas lanzadas por el Ejército.

Detonacions de robots

"A los residentes de Ciudad de Gaza, a partir de este momento la carretera Saladino está cerrada para viajar hacia el sur", ha anunciado Avichay Adraee, el portavoz del Ejército israelí en árabe, este viernes a las 12:30 hora local. "Las tropas continuarán operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y el resto de organizaciones terroristas; a partir de este momento, solo es posible moverse hacia el sur por la calle Rashid", donde el tráfico sigue parado, ha añadido. "Para su propia seguridad, aproveche la oportunidad y únase a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se han trasladado al sur, a la zona humanitaria; no permita que Hamás le explote como escudos humanos", ha dicho.

Los habitantes de Ciudad de Gaza han informado al medio qatarí Al Jazeera que los bombardeos incesantes incluyen "ataques aéreos con drones y aviones de combate" y detonaciones de "robots" controlados a distancia, que constan de vehículos no tripulados llenos de explosivos que las tropas israelíes han estado desplegando para hacer volar barrios enteros mientras avanzan hacia el interior de la urbe. Desde esta madrugada de viernes, al menos 21 personas han muerto en todo el enclave, mientras que este jueves el Ejército israelí asesinó a 40 palestinos sólo en Ciudad de Gaza. Varias decenas más murieron en ataques a lo largo y ancho de la Franja.

Soldados muertos

Desde fuera de Gaza, las condenas internacionales a esta operación militar se suceden. Sin embargo, no la detienen. Las familias de los rehenes llevan cuatro días acampadas frente a la residencia del primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu. "¿Cómo va a poder dormir esta noche con su conciencia, mientras mi hijo Matan grita pidiendo ayuda?", ha increpado Einav Zangauker, madre del rehén Matan, mientras varios vehículos de la caravana de Netanyahu pasaban por delante del campamento. "¿Cómo puede dormir esta noche cuando cuatro combatientes cayeron esta mañana en su guerra de trampas mortales? La gente está sangrando", ha implorado.

El jueves cuatro soldados israelíes murieron en una explosión en Rafah, al sur de Gaza. Los cuatro reclutas se encontraban en una operación para despejar una ruta, cuando un dispositivo explosivo se detonó después de que dos de sus vehículos se detuvieran junto a una excavadora. Tres más resultaron heridos. A su vez, un ataque en la frontera entre Israel y Jordania el mismo jueves provocó la muerte de dos soldados más. Aún no ha sido reivindicado por ningún grupo. Este viernes, Israel ha cerrado la única puerta de entrada entre la Cisjordania ocupada y Jordania, por la que pasan tres millones de palestinos, después del tiroteo protagonizado por un conductor que supuestamente transportaba ayuda humanitaria desde el reino jordano a Gaza. El cruce entre Israel y Jordania en el norte también ha sido cerrado.

