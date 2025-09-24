Rueda se convierte en el primer líder del PP que habla de "genocidio" en Gaza

El consenso ha tardado más en conseguirse que en el Congreso de los Diputados, pero por fin se ha alcanzado. El pleno del Parlamento gallego arrancó este miércoles con un minuto de silencio por el "xenocidio" en Gaza tras aceptar todos los grupos, incluido el PPdeG, la propuesta del PSdeG sobre la que el martes hubo una compleja negociación que no fructificó hasta justo antes del inicio del pleno.

Un pleno en el que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha convertido en el primer barón autonómico del PP en utilizar el término "genocidio" para referirse a la masacre en la Franja, donde las fuerzas israelíes han matado a más de 65.000 palestinos -según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza- desde que comenzó la ofensiva hace casi dos años. Otros estudios, como el realizado por el Royal Holloway College de la Universidad de Londres, elevaban la cifra de muertos a más de 80.000 a principios de 2025. Rueda también ha afeado a la oposición que no condene los "asesinatos de civiles" que cometió Hamás el 7 de octubre de 2023, cuando murieron 1.195 israelíes (766 civiles y 373 militares).

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, fue quien notificó que se había aceptado la propuesta del grupo socialista -que decía textualmente "polas vítimas inocentes do xenocidio na Franxa de Gaza e Cisxordania"- pero sin llegar a leerla, lo que provocó protestas en los escaños de la oposición, donde los diputados socialistas mostraron carteles con lemas contra el "xenocidio". "Estou perplexa, gárdase un minuto de silencio e non se di por que", criticó la líder del BNG, Ana Pontón.

Fue el propio Rueda quien declaró después que en el PPdeG eran "perfectamente conscientes" de que el minuto de silencio "condenaba o xenocidio en Gaza", pronunciando por primera vez esta palabra en público en relación con la matanza en Palestina, algo que hasta ahora ha evitado el Partido Popular a nivel estatal. No obstante, poco después de mantenerse este minuto de silencio, el PPdeG rechazó una propuesta presentada por el BNG, con apoyo del PSdeG, que buscaba condenar el genocidio en Gaza.

"Non hai vítimas de primeira ou de segunda"

El texto del PSdeG enviado a la Mesa del Parlamento por el que se guarda el minuto de silencio condena "o masacre que está a sufrir o pobo palestino" y solicita esta petición "polas vítimas inocentes do xenocidio na Franxa de Gaza e Cisxordania". El escrito también denuncia el asesinato de 20.000 niños y niñas, además de hogares arrasados y la destrucción de todo lo necesario para unas condiciones mínimas de vida. También señala la "profunda inxustiza" y la "reiterada vulneración de dereitos humanos básicos", al tiempo que pide una paz justa y duradera en la región.

Más allá del gesto del minuto de silencio, la distancia entre la oposición y el PPdeG sigue siendo evidente. El presidente de la Xunta ha destacado la "repulsa ao que está a pasar en Gaza", aunque ha afeado al líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, que "dixo que non" a la propuesta de los populares de que ese minuto de silencio también fuese "por las víctimas de Hamás". "Non hai vítimas de primeira ou de segunda", ha aseverado Rueda tras acusar al PSdeG de "politizar" este asunto.

Al respecto, Besteiro ha agradecido el apoyo de la Cámara a esta propuesta socialista. "Non podemos calar, non podemos permanecer neutrais", ha afirmado, porque "a neutralidade axuda ao agresor e o silencio ante o horror axuda ao verdugo", dijo citando al premio Nobel de la Paz de 1986, Elie Wiesel, un superviviente del Holocausto.

La clave del choque previo y posterior al minuto de silencio estaba en una discrepancia con la fórmula presentada por los socialistas. El portavoz del PP registró este martes una solicitud de minuto de silencio en la que se obviaba el término genocidio y se optaba por mostrar "solidaridad y respeto a los inocentes civiles víctimas palestinas" de la "injustificada acción militar ordenada por el Gobierno de Israel" y también por "los inocentes civiles israelís víctimas del terrorismo de Hamás". El resto de los grupos no aceptaron esta propuesta porque consideran que lo que sucede actualmente en Palestina "non é unha guerra entre dous bandos", como a su entender pretende dar a ver el PP, sino "un xenocidio".