Guerra en Oriente Próximo, en directo: La Global Sumud Flotilla pide "escolta y observadores" a los países de la ONU ante decenas de explosiones

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

La misión de paz de la ONU denuncia caída de un dron israelí en su cuartel general en Líbano La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció este miércoles la caída de un avión no tripulado israelí en su cuartel general en Naqoura, en el sur del país, donde se estrelló la víspera sin que se registraran víctimas ni daños materiales. "Pacificadores con experiencia en la eliminación de artefactos explosivos aseguraron y neutralizaron inmediatamente el aparato. Se determinó que el dron no estaba armado, pero iba equipado con una cámara", explicó la portavoz de los cascos azules Kandice Ardiel en su cuenta de X.

Italia envía una nave de la Marina para socorrer a Flotilla hacia Gaza tras el último ataque con drones El ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, autorizó este miércoles el envío de una fragata de la Marina que se encontraba en la zona para posibles operaciones de socorro a las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, que se dirigen a Gaza par llevar ayuda humanitaria, tras el último ataque con drones. "Ante el ataque sufrido en las últimas horas por los buques de la Flotilla Sumud, que también incluye a ciudadanos italianos, y perpetrado con drones por autores aún no identificados, solo podemos expresar nuestra más enérgica condena. En una democracia, incluso las manifestaciones y protestas deben ser protegidas cuando se llevan a cabo de conformidad con el derecho internacional y sin recurrir a la violencia", afirmó Crosetto en un comunicado.

Ascienden a más de 65.400 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás El balance de víctimas palestinas a causa de la ofensiva desatada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha superado los umbrales de los 65.400 muertos y los 167.000 heridos, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave, controladas por Hamás. "El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.419 mártires y 167.160 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha indicado el Ministerio de Sanidad gazatí a través de un comunicado en su cuenta en Telegram, donde ha señalado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 37 muertos y 175 heridos por los ataques israelíes.

Egipto pide un "marco político" y el desarme de Hamás para el "día siguiente" de la guerra en Gaza Egipto, mediador clave en la guerra de Gaza, ha pedido un "marco político" trazado con apoyo internacional y el desarme de Hamás, así como del resto de los grupos palestinos armados, para el éxito de cualquier plan para el "día siguiente" de la guerra en la Franja. Según un comunicado este miércoles del Gobierno egipcio, el primer ministro del país norteafricano, Mustafa Madbuli, destacó esta postura en una reunión multilateral celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en la que manifestó su apoyo a la presencia de una "misión multinacional" y "tropas estadounidenses en el terreno" en Gaza.

El Ejército de Israel mata a un palestino durante una nueva incursión en Cisjordania El Ejército de Israel ha matado este miércoles a un palestino durante una incursión en la localidad cisjordana de Anza, ubicada al sur de Yenín, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado sobre el incidente, en medio del incremento de sus operaciones en Cisjordania y Jerusalén Este. Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el fallecido, identificado como Ahmed Yihad Barahmé, de 19 años, ha sido tiroteado por la espalda durante la redada, lanzada en torno a las 7.30 horas (hora local) y que ha derivado en enfrentamientos en la localidad.

Hamás valora el embargo de armas a Israel: "Refleja el compromiso moral y político de España" La organización islamista Hamás considera que el embargo total de armas aprobado por el Gobierno español contra Israel "constituye un paso importante para presionar al criminal de guerra Netanyahu a que ponga fin a la guerra de genocidio y al crimen de limpieza étnica". "La aprobación por parte del gobierno español de un embargo total de armas contra la criminal ocupación sionista refleja el compromiso moral y político de España con las atrocidades y los crímenes de guerra perpetrados contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza", recoge un comunicado del grupo palestino difundido este miércoles.

Israel ha matado al menos a 31 palestinos desde la madrugada de este miércoles en Gaza El Ejército israelí ha matado al menos a 31 palestinos en nuevos bombardeos lanzados contra la Franja de Gaza, la mayoría de ellos concentrados contra Ciudad de Gaza, desde la madrugada de este miércoles, confirmaron a EFE fuentes médicas del enclave. Del total de fallecidos, solo 22 murieron después de que cazas israelíes lanzaran tres misiles contra tiendas en las que se refugiaban gazatíes cerca del mercado de Firas en la Ciudad Vieja de la capital gazatí.

La Global Sumud Flotilla pide "escolta y observadores" a los países de la ONU ante decenas de explosiones La Global Sumud Flotilla (GSF) ha solicitado "escolta marítima y observadores diplomáticos" a los países de Naciones Unidas en respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" que ha denunciado tras registrar en la madrugada de este miércoles "explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados" sobre múltiples embarcaciones de la misión. "Exigimos que todos los Estados miembro de la ONU, y en particular aquellos cuyos nacionales se encuentran a bordo de los buques de la Global Sumud Flotilla, garanticen y faciliten de inmediato una protección efectiva, incluyendo escolta marítima, observadores diplomáticos acreditados y una presencia estatal protectora manifiesta", ha reclamado la organización en un comunicado difundido a través de Telegram, a fin de que "la flotilla pueda avanzar con seguridad, la misión pueda continuar sin obstáculos y el derecho prevalezca sobre los actos de aniquilación".

Boric pide juzgar a Netanyahu El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió este lunes que se juzgue al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por la masacre de civiles en Palestina y subrayó que el genocidio en Gaza "es una crisis de la humanidad". En un duro discurso, el mandatario chileno también condenó los ataques israelíes en Qatar y los bombardeos sobre Irán e insistió en que hay que combatir el odio y fortalecer el sistema multilateral.