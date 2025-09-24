La Flotilla a Gaza pide "escolta y observadores" tras denunciar ataques de Israel: "Vi cinco explosiones"

La Global Sumud Flotilla (GSF) ha solicitado "escolta marítima y observadores diplomáticos" a España y otros países de Naciones Unidas en respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" que denuncia tras registrar en la madrugada de este miércoles "explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados" sobre múltiples embarcaciones de la misión, según un comunicado distribuido a los medios por la organización.

En varios vídeos se escucha el sonido de drones sobrevolando barcos esta madrugada en alta mar, y en una de las fotos distribuidas se observa lo que parece ser un halo de fuego sobre el mar.

El testimonio del político español Juan Bordera

"Estuvimos de guardia hasta las cinco de la mañana porque no sabíamos cómo iba a acabar la noche. Yo pude ver en directo unas cinco explosiones del total de 13 que ha habido", explica a EL PERIÓDICO Juan Bordera, diputado valenciano de Compromís que viaja a bordo del barco Sirius. "Estoy muy sobrepasado. La sensación de ver una bomba y saber que en los barcos atacados hay amigos tuyos y no saber si están bien, para mí es una sensación nueva. Solo siento rabia".

Según su relato, hay al menos dos barcos con mástiles o alguna parte del equipamiento dañado. En total, nueve han recibido ataques, algunos con dispositivos incendiarios. "La sensación es que lo que buscan es amedrentar, que no buscan ningún herido ni ningún barco hundido", añade.

Pide que los 16 países, entre ellos España, que prometieron proteger a la Flotilla, lo hagan ahora. "¿Ahora qué? ¿Dónde están esos países? ¿Dónde está el ministro [José Manuel] Albares, qué medidas concretas va a tomar? Es duro ver cómo se queda todo en palabras y vamos sufriendo este tipo de situaciones que no le deseo a nadie", argumenta. "Sabemos que son nada comparado con lo que está sufriendo el pueblo palestino, pero si precisamente estamos arriesgando y poniendo nuestro cuerpo en la línea por ellos, debería haber un poco más de apoyo, además de la protección consular y diplomática prometida".

El Gobierno de Italia, dirigido por Giorgia Meloni, ha anunciado el envío de una fragata para proteger a la flotilla, mientras que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha calificado los ataques de "totalmente inaceptables" y ha exigido que "cesen". Albares ha añadido que está en contacto con sus homólogos otros países con ciudadanos embarcados en la flotilla y ha recordado que harán responsable "a aquel que ataque y dañe a la flotilla" y "tendrá que responder ante los tribunales internacionales".

La GSF ha cifrado en al menos 13 las explosiones "en y alrededor de varias embarcaciones de la flotilla, lo que provocó una interrupción generalizada de las comunicaciones", y ha afirmado que "en las últimas 24 horas, más de 15 drones de baja altitud sobrevolaron la embarcación Alma, apareciendo aproximadamente cada 10 minutos".

Promesa de protección

En un comunicado conjunto emitido la semana pasada, los ministros de Exteriores de España, Turquía, Bangladesh, Brasil, Colombia, Eslovenia, Indonesia, Irlanda, Libia, Malasia, Maldivas, México, Omán, Pakistán, Qatar y Sudáfrica expresaron su "preocupación por la seguridad de la Global Sumud Flotilla, una iniciativa de la sociedad civil en la que participan "ciudadanos de nuestros países".

Un eventual ataque "ilegal" en "aguas internacionales" por parte de Israel de los barcos de la flotilla internacional "Sumud", que intenta abrir un corredor humanitario marítimo hacia Gaza, o la detención igualmente ilegal de alguno de sus tripulantes, "dará lugar a la rendición de cuentas", advierten esos 16 países.

La Global Sumud Flotilla está formada por decenas de barcos de distintos tamaños y centenares de activistas de medio centenar de países. Partieron de Barcelona y prevén llegar en los próximos días a las costas de Gaza, tras muchos percances con el tiempo en la mar y abandonos. Ya han sufrido dos ataques, presuntamente de drones israelíes, según los portavoces de la formación, en la que van, entre otros, la activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

El eurodiputado de Los Verdes Jaume Asens ha pedido que el ministro de Transportes, Óscar Puente, solicite a la Unión Europea la activación de la agencia de seguridad marítima de la UE, la EMSA: "Satélites y drones para proteger a los ciudadanos españoles y documentar cualquier agresión", ha expresado en un vídeo en redes sociales. "Ese registro será clave en la investigación de la Fiscalía sobre crímenes de guerra".

"Flotilla de Hamás"

Israel ha elevado el tono contra la Flotilla en los últimos días. Aseguran que detrás de la organización de la flotilla está Hamás. Muestran como presunta prueba una foto del presidente de unas de las organizaciones, el periodista británico-palestino Zaher Birawi, con el líder político de Hamás, el ya difundo Ismael Haniyeh.

Les ha pedido que lleven la ayuda humanitaria al puerto israelí de Ashkelon, y que ellos harán que llegue a Gaza, a pesar de que, según Naciones Unidas, es precisamente Israel quien impide la entrada de comida que está provocando una hambruna en Gaza.

"Esta flotilla, organizada por Hamás, tiene el propósito de servir a Hamás. Israel no permitirá que ningún barco entre en una zona de combate activo ni permitirá la violación de un bloqueo naval legal", ha advertido Tel Aviv en un comunicado. "Si la flotilla continúa rechazando la propuesta pacífica de Israel, Israel tomará las medidas necesarias para impedir su entrada a la zona de combate y detener cualquier violación del bloqueo naval legal, haciendo al mismo tiempo todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad de sus pasajeros".

"Campaña de intimidación"

La flotilla considera estas amenazas "una campaña sostenida de intimidación y desinformación por parte de Israel, cuyo objetivo es desacreditar y poner en peligro a los más de 500 civiles desarmados a bordo de la flotilla". "Israel continúa etiquetando falsamente a la Fuerza de Seguridad General como la 'flotilla de Hamás', ha denunciado, apuntando a una campaña que "intenta justificar preventivamente una acción militar".

"El derecho internacional es claro: los civiles, incluidos quienes participan en misiones humanitarias, están protegidos por los Convenios de Ginebra", reza el texto de la flotilla, que ha advertido de que "cualquier ataque contra esta misión constituiría crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad" y "violaría las medidas provisionales vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, que exigen a Israel permitir y facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza".

Ante esta situación y mientras se celebra en Nueva York la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, la flotilla ha instado "a todos los Estados miembros a incluir los ataques a la flotilla en el orden del día de la Asamblea y a adoptar una resolución que aborde estas graves violaciones".

"Nuestra determinación es más fuerte que nunca. Estas tácticas no nos disuadirán de nuestra misión de entregar ayuda a Gaza y romper el asedio ilegal. No nos silenciarán. Seguiremos navegando", ha asegurado la flotilla.

