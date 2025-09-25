En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu planea censurar a los líderes que apoyan un Estado para "asesinos y violadores"
Solo en la última semana, diez países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino, elevando a 157 el número de naciones que lo reconocen
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
La Flotilla Sumud rechaza entregar su cargamento de ayuda en Chipre y seguirá hacia Gaza
La Flotilla Global Sumud, compuesta por barcos con activistas de varios países que intentan llevar ayuda a Gaza, rechazó este jueves la propuesta del Gobierno italiano de entregar su carga humanitaria en la isla de Chipre para garantizar la seguridad de los activistas y seguirá su travesía por el Mediterráneo hacia la Franja. "La delegación italiana del Global Movement to Gaza, en nombre del Comité Directivo de la Global Sumud Flotilla, comunica a las autoridades italianas que no acepta la propuesta recibida ayer sobre una posible desviación de la ayuda en dirección a Chipre, para luego hacerla llegar a Gaza con la implicación del Patriarcado Latino de Jerusalén", señaló el grupo en un comunicado.
Aumentan a más de 65.500 los muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este jueves a más de 65.500 los palestinos muertos a causa de la ofensiva desencadenada por el Ejército de Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 80 durante el último día. "El balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.502 mártires y 167.376 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que ha manifestado que "durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales de la Franja 83 mártires y 216 heridos".
Hamás carga contra a Abbas por "apoyar las demandas de la ocupación fascista"
Hamás ha cargado contra el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, por sus últimas críticas al grupo y ha lamentado que "apoye las demandas de la ocupación fascista sobre el desarme de la resistencia", en referencia a sus llamamientos a que el grupo islamista entregue las armas como parte de un acuerdo para poner fin al conflicto. Izat al Rishq, alto cargo del brazo político de Hamás, ha dicho que el grupo "lamenta la condena del presidente de la Autoridad Palestina de la resistencia" durante su discurso ante una conferencia internacional en Nueva York sobre la cuestión de Palestina, "en un momento en el que la ocupación y los colonos están causando el caos en localidades y aldeas en la Cisjordania ocupada y ante la más peligrosa guerra de exterminio y erradicación en la historia del pueblo palestino en Gaza".
El Ejército de Israel mata a dos miembros de Yihad Islámica en una incursión en el norte de Cisjordania
El Ejército de Israel ha matado este jueves a dos miembros del brazo armado de Yihad Islámica en una nueva incursión en la localidad cisjordana de Tamun, situada al sur de Tubas, en medio del aumento de las operaciones militares en Cisjordania y Jerusalén Este, sumadas a un repunte de los ataques por parte de colonos. El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha indicado que los muertos son Mohamad Qasem Suleiman, de 29 años, y Alaa Jaudat Bani Odé, de 20, cuyos cuerpos se encontrarían en manos de las tropas israelíes, que no se han pronunciado por ahora sobre el incidente. Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que el Ejército israelí lanzó una redada durante la madrugada del jueves, cercando una vivienda en la parte oriental de la localidad, lo que derivó en el estallido de enfrentamientos y en el disparo de proyectiles contra la vivienda.
Mueren once palestinos en un bombardeo de Israel contra una casa que servía de refugio en el centro de Gaza
Al menos once palestinos han muerto este jueves a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra una vivienda que albergaba a desplazados en Al Zauaida, en el centro de la Franja de Gaza, en medio de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado una casa perteneciente a la familia Abú Dahruj, dejando además decenas de heridos y desaparecidos, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo. El Ejército israelí ha intensificado durante las últimas semanas sus ataques contra el enclave, incluido el inicio la semana pasada de una ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, con el objetivo declarado de tomar la localidad, lo que ha provocado cientos de miles de desplazados.
Evacuar heridos y náufragos, tomar nota y advertir a Israel: las claves del envío del buque de guerra español Furor hacia Gaza
En la mañana de este jueves un buque de acción marítima (BAM) de la Armada lleva a cabo labores de alistamiento en la base naval de Cartagena para afrontar la misión de asistencia a la flotilla civil Global Sumud de ayuda a Gaza, en la que participan ciudadanos españoles. Se trata del BAM P-46 Furor, como adelantó este diario. Por motivos de seguridad, la Armada ha estado manteniendo silencio oficial sobre qué buque era el designado.
Italia anuncia un segundo buque militar para prestar asistencia a la Flotilla de Gaza
Después de la primera, una segunda. El Gobierno italiano ha anunciado este jueves el envío de otro buque militar para prestar asistencia a la Global Sumud Flotilla, la misión que viaja hacia Gaza con ayuda humanitaria, tras los ataques registrados con drones de esta semana. Así lo ha comunicado el ministro de Defensa, Guido Crosetto, en una comparecencia ante la Cámara de Diputados transalpina. "A la [fragata] Fasan añadiremos otra, la nave Alpino, que dispone de otras capacidades", ha dicho el ministro, en referencia a este otro buque, especializado en identificar sumergibles. "No está en nuestras intenciones mover barcos italianos para declarar la guerra a un país amigo", ha precisado, al explicar que el objetivo de Italia es "que nadie salga herido" y además "las ayudas lleguen a Gaza". "Entendemos que [la misión de la flotilla] es hacer el bien", ha subrayado.
Netanyahu planea censurar a los líderes que apoyan un Estado para "asesinos y violadores"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, antes de viajar a Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de la ONU, afirmó que censurará a los líderes que, según dijo, buscan otorgar un Estado a "asesinos, violadores y quemadores de niños". "En la Asamblea General hablaré de nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y la de nuestro país", señaló el mandatario en un comunicado difundido por su oficina este jueves por la madrugada. "Censuraré a aquellos dirigentes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, pretenden darles un Estado en el corazón de la tierra de Israel. Eso no ocurrirá", añadió.
Meloni, sobre la flotilla
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha criticado duramente a la Global Sumud Flotilla que navega en estos momentos hacia la Franja de Gaza cargada con ayuda, calificando la iniciativa humanitaria de "innecesaria, peligrosa e irresponsable". "No hay necesidad de arriesgar la seguridad. No hay necesidad de entrar en una zona de guerra para entregar una ayuda a Gaza que el Gobierno italiano y las autoridades competentes podrían haber entregado en cuestión de horas", ha subrayado la primera ministra en declaraciones a la prensa desde Nueva York.
El jefe del Ejército israelí pide a los gazatíes que se rebelen contra Hamás
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, pidió este miércoles a los gazatíes, en una visita al sur de la ciudad de Gaza, que se rebelen contra la organización islamista Hamás, "responsable de su sufrimiento", mientras en las últimas horas las bombas del Ejército israelí han matado a más de 80 palestinos en el enclave, según medios árabes. "Hago un llamado a los residentes de Gaza: ¡levántense y rompan con Hamás! Es responsable de su sufrimiento. La guerra y el sufrimiento terminarán si Hamás libera a los rehenes y entrega sus armas", dijo el teniente general durante su visita a la capital gazatí acompañado de otros altos cargos del Ejército.
