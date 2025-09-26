Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu planea censurar a los líderes que apoyan un Estado para "asesinos y violadores"

El Ejército de Israel bombardea supuestos objetivos de Hezbolá en el este de Líbano pese al alto el fuego

El Ejército de Israel ha lanzado este viernes una serie de bombardeos contra el este de Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024, en lo que describe como un ataque contra una supuesta instalación de producción de armas del partido-milicia chií Hezbolá, que por ahora no se ha pronunciado sobre el suceso. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han bombardeado una instalación de producción de misiles de precisión de Hezbolá en la región de la Becá, en Líbano, usando un aparato de la Fuerza Aérea y con información de Inteligencia de la Dirección de Inteligencia Militar", ha indicado el Ejército en un breve comunicado. Asimismo, ha publicado un vídeo sobre el bombardeo, poco después de que medios libaneses informaran sobre varios ataques aéreos contra la zona oriental del valle de la Becá, concretamente en los alrededores de Yurd el Shaara, Nabi Chit y Jraibé, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas mortales.