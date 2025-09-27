Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu, a Hamás: "Si liberan a los rehenes, vivirán, y si no, los perseguiremos"

La Guardia Revolucionaria iraní respalda a Hizbulá y a sus aliados aliados en el aniversario de la muerte de Nasrala

La Guardia Revolucionaria iraní reafirmó este sábado su apoyo a la alianza informal antiisraelí 'Eje de la Resistencia' en el primer aniversario de la muerte del líder histórico de Hizbulá del Líbano, Hasán Nasrala, y en medio de los intentos del Gobierno libanés por desarmar a la organización chií. "La Guardia Revolucionaria continúa priorizando el apoyo a los movimientos de resistencia en toda la región y considera que la continuación de este camino hasta la eliminación completa de la ocupación y la liberación de Al-Quds (Jerusalén) es una misión divina, nacional e imparable", aseveró el cuerpo militar de élite en un comunicado publicado con motivo del aniversario de la muerte de Nasrala y del general de brigada iraní Abbas Nilforoushan en un ataque israelí contra Beirut, el 27 de septiembre de 2024, según informó la agencia Mehr.