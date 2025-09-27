Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu, a Hamás: "Si liberan a los rehenes, vivirán, y si no, los perseguiremos"

Decenas de delegaciones han abandonado la Asamblea de la ONU al llegar el primer ministro de Israel, que fue recibido entre abucheos

España se ausentó del discurso para marcar distancias con Israel en un momento de creciente aislamiento diplomático del Estado hebreo

Una columna de humo durante un bombardeo de Israel sobre Gaza.

Una columna de humo durante un bombardeo de Israel sobre Gaza. / AP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

