Guerra en Oriente Próximo, en directo: Israel cifra en más de 750.000 los palestinos desplazados desde Ciudad de Gaza

Al menos ocho palestinos muertos durante la madrugada en bombardeos del Ejército de Israel

Al menos ocho palestinos -entre los que están incluidos niños- han perdido la vida y un número sin determinar han resultado heridos después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaran el centro de la Franja de Gaza. Los bombardeos han estado dirigidos contra dos casas ubicadas en el campo de refugiados de Nuseirat. Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado este sábado la muerte de al menos 74 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 65.900.