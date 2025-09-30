En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: reacciones al plan sobre el futuro de la Franja de Gaza presentado por Trump y Netanyahu
Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Habla Costa
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha dado la bienvenida al plan sobre el futuro de la Franja de Gaza propuesto este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, y se ha mostrado optimista ante la "respuesta positiva" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a una propuesta que ha considerado como una "oportunidad real" para terminar con el conflicto en el enclave palestino. "Acojo con satisfacción el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y me alienta la respuesta positiva del primer ministro Netanyahu. Todas las partes deben aprovechar este momento para dar una oportunidad real a la paz", ha declarado en su cuenta de la red social X, donde ha vuelto a defender que la solución dos Estados es la "única viable para una paz justa y duradera" en la región.
La Flotilla, en EEUU
Hasta 18 congresistas de Estados Unidos han pedido a su Gobierno que garantice la seguridad de los civiles a bordo de la Global Sumud Flotilla, que se encuentra actualmente acercándose a la zona considerada de alto riesgo, en base a la distancia con respecto a la Franja de Gaza donde Israel detuvo las anteriores misiones. "Se espera que la flotilla llegue a Gaza en tan solo unos días, sin embargo, la amenaza de violencia por parte del Estado israelí planea sobre su viaje", señala el comunicado firmado, entre otras, por Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, quien ha compartido la misiva en la red social X. "Les instamos a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de la flotilla y de sus pasajeros civiles, quienes viajan desarmados, así como el éxito de su misión humanitaria y pacífica de entregar ayuda vital a la población palestina sitiada en Gaza", han añadido.
Amnistía Internacional clama por la liberación inmediata de los rehenes israelíes retenidos 724 días por Hamás
Erez Calderón tenía 11 años cuando milicianos palestinos entraron en el kibutz de Nir Oz en el que vivía. El pequeño israelí fue secuestrado junto a su padre y su hermana, y llevado a Gaza, y separado de ellos. Fue liberado 52 días más tarde. Calderón fue uno de los 36 rehenes menores de edad de los 251 que capturaron Hamás y la Yihad Islámica el pasado 7 de octubre. De los rehenes, 27 eran militares y 224 civiles. (Seguir leyendo)
La UE acoge con satisfacción el plan de Trump para Gaza
El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, acogió "con satisfacción" este lunes el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar con la guerra en la Franja de Gaza y pidió a las partes "aprovechar el momento" para conseguir la paz.
"Acojo con satisfacción el plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y me siento alentado por la respuesta positiva del primer ministro (Benjamín) Netanyahu", aseguró Costa, a través de las redes sociales, en referencia al mandatario israelí.
"Todas las partes deben aprovechar este momento para dar una verdadera oportunidad a la paz", agregó el diplomático portugués quien también denunció que "la situación en Gaza es intolerable" y "las hostilidades deben cesar y todos los rehenes deben ser liberados de inmediato".
Macron aplaude "el compromiso" de Trump para acabar con la guerra en Gaza
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió "el compromiso" de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con la guerra en Gaza, después de que presentara este lunes un plan de paz con 20 puntos y tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien respaldó la iniciativa estadounidense.
"Aplaudo el compromiso del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y conseguir la liberación de todos los rehenes. Deseo que Israel se comprometa firmemente con esta base. Hamás no tiene otra opción que liberar a todos los rehenes de inmediato y seguir este plan", manifestó Macron, en su cuenta de la red social X.
Richard Gere en el X aniversario de Open Arms: "Netanyahu tiene que irse"
El actor Richard Gere ha participado este lunes en Barcelona en una cena benéfica por el décimo aniversario de la ONG Open Arms, donde ha mostrado su apoyo a Palestina y ha apostado por que dimita el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: "Tiene que irse". (Seguir leyendo)
Los gazatíes se quedan y todos los rehenes son liberados en 72 horas: las claves del plan de Trump para Gaza
Todos los ojos están puestos en Washington. Este lunes el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, se ha reunido con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y, de este encuentro, han salido los resultados esperados. Un acuerdo de alto el fuego en Gaza podría estar cerca. Durante el domingo, el líder hebreo también se vio con el enviado de la Administración Trump a Oriente Próximo, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente y ex asesor principal. En Israel, los líderes políticos ya han empezado a reaccionar a la posibilidad de un pacto por la tan anhelada tregua, que pondría fin o pausa a la brutal ofensiva militar israelí que ya ha matado a más de 66.000 palestinos. (Seguir leyendo)
Estos son los 20 puntos del plan de paz de Trump para Gaza
La Casa Blanca publicó este lunes el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino. (Seguir leyendo)
Trump dice que Netanyahu ha aceptado el plan de paz de EEUU para Gaza
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes en una comparecencia conjunta en la Casa Blanca que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aceptado su plan de veinte puntos para lograr la paz en Gaza, que contempla un Gobierno de transición sin Hamás supervisado por una junta que presidiría el propio Trump o la futura creación de un Estado palestino.
Netanyahu se disculpa ante primer ministro catarí por el ataque a Doha
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó este lunes a su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque a Doha del pasado 9 de septiembre en el que murieron seis personas, informó la cadena catarí Al Jazeera.
La disculpa se produjo durante "una llamada telefónica conjunta" que el también jefe de la diplomacia catarí recibió de Netanyahu y en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca, según Al Jazeera, que cita "una fuente diplomática bien informada".
Según la fuente, la comunicación fue "iniciativa de Trump" y "las conversaciones se llevaron a cabo con la participación de los tres líderes".
- ¡El Valencia Basket conquista la Supercopa!
- ¿Cuándo se podrá jugar el Valencia - Oviedo si es suspendido?
- Horario y dónde ver gratis las finales de Supercopa del Valencia Basket
- Final | Valencia Basket se queda sin su primer título del curso
- Suspendido el Valencia-Oviedo a falta de oficialidad
- Todo lo que se sabe sobre el Valencia CF - Real Oviedo
- El Oviedo viaja a Valencia siguiendo 'indicaciones de las autoridades competentes
- Miles de aficionados, pendientes de LaLiga y el juez de Competiciones