La Autoridad Palestina y países árabes y europeos saludan el plan de Trump para Gaza pero piden un Estado palestino

En medio de la masacre y destrucción total de Gaza, la propuesta de paz presentada por Donald Trump, con todas las incógnitas que la rodean, se presenta a líderes europeos y árabes como la única esperanza viable para el cese de la violencia.

La Autoridad Palestina ha expresado este lunes su satisfacción por los esfuerzos "sinceros y decididos" del presidente estadounidense, Donald Trump, tras la presentación este lunes de una propuesta de plan de paz que incluye la creación de un gobierno interino supervisado por el propio Trump. "El Estado de Palestina acoge con satisfacción los sinceros y decididos esfuerzos del presidente Donald J. Trump para poner fin a la guerra en Gaza y afirma su confianza en su capacidad para encontrar un camino hacia la paz", ha publicado la Autoridad Palestina en un comunicado recogido por la agencia de noticias WAFA, recogido por Europa Press.

Varios países árabes e islámicos han manifestado su aprobación, con matices, del plan. Piden que termine en un Estado palestino y que Israel deje de colonizar Cisjordania y no se anexione Gaza. Los ministros de Exteriores de ocho países de mayoría árabe y musulmana han emitido una declaración conjunta en apoyo al plan de 20 puntos de Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza, que consideran "sincero". El documento, suscrito por Arabia Saudí, Jordania, Egipto, Turquía, Qatar, EAU, Pakistán e Indonesia han expresado su confianza en la capacidad de Trunmp para impulsar la paz.

Los europeos, a favor con matices

Los máximos dirigentes de Italia, Francia, Países Bajos y Portugal han expresado su apoyo a la propuesta de plan de paz presentada este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington.

"Saludo el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes. Espero que Israel se comprometa resueltamente", ha publicado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su cuenta en X. "(El Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás no tiene otra opción que liberar de inmediato a todos los rehenes y seguir este plan", ha exhortado, recoge Europa Press.

Tanto el presidente del Gobierno como el jefe de la oposición en España ven con buenos ojos la propuesta de paz presentada por Estados Unidos para Gaza. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han seguido la estela de otros líderes europeos y dan la bienvenida a un plan del que tan solo se conocen 20 puntos muy genéricos, entre otros, la rendición y entrega de rehenes de Hamás, la promesa a cambio de una retirada gradual del ejército israelí y la reconstrucción de la Franja bajo el mandato de una suerte de protectorado internacional liderado por Donald Trump y por políticos como Tony Blair.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por su parte, ha opinado que la "ambiciosa" propuesta de Trump "podría suponer un punto de inflexión" para poner fin a la guerra en el enclave palestino, algo "esencial para abordar la terrible crisis humanitaria que afecta a la población civil de la Franja, una tragedia absolutamente injustificable e inaceptable".

Alemania apoya la propuesta

El Gobierno de Alemania ha afirmado que la propuesta de plan de paz presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza supone "una oportunidad única para terminar la horrible guerra" en el enclave palestino. "El plan estadounidense para Gaza (...) ofrece esperanza a cientos de miles que sufren en Gaza por los intensos combates, la cruel toma de rehenes y la inimaginable crisis humanitaria", ha sostenido el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, quien ha manifestado que "finalmente hay esperanza para israelíes y palestinos de que esta guerra puede terminar pronto".

La Unión Europa ha acogido positivamente el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el futuro de la Franja de Gaza, que Israel acepta, subrayando que representa una "oportunidad" para la "paz duradera" y mostrándose preparada para contribuir a la iniciativa.

"El plan del presidente Trump para Gaza es una oportunidad para lograr una paz duradera. Ofrece la mejor oportunidad inmediata para poner fin a la guerra", ha valorado la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales en el que omite cualquier referencia a la solución de dos Estados.

Netanyahu diceque no aceptará la creación de un Estado palestino

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado tras aceptar la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza que el Ejército de Israel mantendrá tropas desplegadas en "la mayoría" del enclave y ha reiterado su rechazo a la futura creación de un Estado palestino, a pesar de las peticiones de la comunidad internacional a favor de materializar la solución de dos Estados.

Netanyahu ha publicado un vídeo en su cuenta en la red social X en el que responde en hebreo a varias preguntas sobre los puntos del plan de Trump, que consta de 20 cláusulas, y en el que niega tajantemente que su aceptación de la propuesta suponga reconocer la futura existencia del Estado de Palestina. "No, en absoluto", ha dicho.

"No está escrito en el acuerdo", ha manifestado, si bien el punto 19 del texto contempla que se abra en el futuro "un camino creíble para la autodeterminación y estatalidad palestina, reconocidos como aspiración del pueblo palestino".