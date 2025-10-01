En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: reacciones al plan sobre el futuro de la Franja de Gaza presentado por Trump y Netanyahu
Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en Gaza, según Hamás
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
El Gobierno israelí aprueba por unanimidad el nombramiento del nuevo jefe del Shin Bet
El Gobierno de Israel ha aprobado este martes por unanimidad el nombramiento del general David Zini como nuevo jefe de los servicios de Inteligencia Nacional, más de tres meses después de la destitución del entonces cabecilla del Shin Bet, Ronen Bar, que generó polémica en el gabinete de Benjamin Netanyahu y desencadenó una batalla legal.
Zini, que ha ocupado diversos puestos operativos y de mando en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), asumirá el cargo el 5 de octubre por un periodo de cinco años. Netanyahu le ha felicitado y ha explicado que "la realidad posterior" a los ataques de las milicias palestinas del 7 de octubre "requiere un nuevo director" que "provenga de fuera de las filas de la agencia".
La Flotilla Sumud hacia Gaza prevé entrar a "la zona de alto riesgo" esta noche
La Global Sumud Flotilla informó este martes que se encuentra a 175 millas náuticas (unos 324 kilómetros) de Gaza y prevé entrar esta noche en la zona considerada de "alto riesgo", después de que el Gobierno israelí anunciara su disposición a interceptar e incluso hundir algunos de sus barcos.
La misión, integrada por más de 500 activistas que viajan a bordo de más de cuarenta barcos, exigió un "paso seguro" hacia la franja de Gaza, y advirtió de que cualquier ataque contra la flotilla "es un ataque a Palestina".
Israel acusa a la Flotilla de "provocar" en lugar de buscar el fin de su ofensiva en Gaza
El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este martes a la Flotilla Global Sumud, que se aproxima a la Franja de Gaza, de "orquestar provocaciones" en lugar de buscar el fin de la ofensiva que el Ejército israelí mantiene en el enclave.
"Estados Unidos, Israel y los líderes de Oriente Medio y de todo el mundo están tratando de poner fin a la guerra. El objetivo debe ser reducir la tensión, no orquestar provocaciones, como la flotilla de Hamás-Sumud", escribió el político en la red social X.
La flotilla a Gaza llega a la zona de riesgo y avisa de que el buque español puede llegar "tarde"
La Global Sumud Flotilla ha informado este martes de que ha llegado a la zona en aguas internacionales en la que Israel ya asaltó a anteriores embarcaciones cargadas con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza y ha avisado de que el buque enviado por el Gobierno español puede llegar "tarde".
"En este punto de navegación, cerca de las 150 millas náuticas, nos encontramos con que se entra en una zona de aguas internacionales en las que Israel ya asaltó anteriores barcos de la Flotilla de la Libertad", ha comunicado, antes de denunciar el desamparo de la comunidad internacional en su camino al enclave palestino.
La Flotilla Sumud lamenta que la marina italiana solo les escolte hasta la zona de peligro
La Global Sumud Flotilla lamentó este martes que la fragata 'Alpino' de la Marina italiana "opte por escoltarles solo hasta el punto de peligro", después de que el Gobierno italiano advirtiera de que no sobrepasará las 150 millas de la costa de Gaza y se ofreciera a embarcar a los integrantes que quisieran regresar.
"Nos van a dejar solos en el momento más difícil, cuando estemos más amenazados", declaró por teléfono a EFE la excaldesa de Barcelona, Ada Colau, integrante de la flotilla, que aseguró que todavía no había llegado el buque de acción marítima (BAM) 'Furor' de la Armada española que salió el pasado viernes de Cartagena, enviado como apoyo.
Israel se prepara para interceptar a la flotilla y hundir sus naves, según prensa local
Aviones israelíes y buques de la Armada se preparan para interceptar a la Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza en las próximas horas y hundir algunos de sus barcos ante la perspectiva de no poder remolcarlos todos, informó este martes la radio pública israelí Kan.
Según Kan, Israel reunirá en buques de su Armada a los más de 500 activistas que viajan en los 40 barcos de la Flotilla para llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod (centro de Israel), donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores.
"El hecho de que haya alrededor de cincuenta buques no permitirá remolcarlos a todos, por lo que algunos serán hundidos en el mar", informó Kan.
Guterres aplaude plan de Trump para la paz en Gaza e insta a compromisos para un acuerdo
El secretario general de la ONU, António Guterres, aplaudió este martes el plan presentado el lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la paz en Gaza y consideró "crucial" que todas las partes se comprometan a un acuerdo y a su implementación.
Guterres "da la bienvenida al acuerdo de ayer del presidente de EE.UU. Trump, que pretende lograr un alto el fuego y una paz sostenible en Gaza y la región. También aprecia el importante rol de los estados árabes y musulmanes que trabajan para este fin", dijo su portavoz, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria.
El secretario general "reitera que nuestra prioridad debe ser aliviar el tremendo sufrimiento causado por este conflicto", indicó el portavoz.
El Senado español denuncia en silencio la "inaceptable masacre de civiles" en Gaza
El pleno del Senado español guardó este martes un minuto de silencio por la "inaceptable masacre de civiles palestinos" en la Franja de Gaza debida a la "respuesta militar israelí claramente desproporcionada" a los ataques terroristas de Hamás, además de urgir un alto el fuego y la liberación de los rehenes.
"Es imprescindible alcanzar un alto el fuego con carácter inmediato y definitivo" para evitar más muertes de civiles, según el texto acordado por la Junta de Portavoces parlamentarios de la Cámara Alta, donde el opositor Partido Popular (derecha) dispone de mayoría absoluta.
"No podemos mirar hacia otro lado. Lo que está ocurriendo repugna a nuestras conciencias", según leyó el presidente del Senado, el conservador Pedro Rollán.
Los claroscuros del plan de Trump para Gaza: sin plazos para la retirada de Israel ni garantías de un Estado palestino
Más allá de la relevancia del plan de 20 puntos para poner fin a la guerra contra Gaza presentado por el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca este lunes, hay otra palabra que lo define con precisión: ambigüedad. Hay múltiples claroscuros en ese listado de cambios, al que Israel ya se ha comprometido. Hamás, a la que Trump le ha dado "tres o cuatro días" para decidir, sigue estudiando su respuesta, que algunas fuentes apuntan que podría producirse este miércoles. Sin embargo, horas después de las celebraciones públicas, el primer ministro Binyamín Netanyahu ha negado algunos de estos compromisos. Las tropas israelíes no se retirarán de Gaza, como garantizó Trump, ni tampoco facilitarán el camino a la creación de un Estado palestino. (Seguir leyendo)
Las familias de los rehenes en Gaza reaccionan con cautela al plan de Trump
Las familias de los rehenes israelíes en Gaza reaccionaron este martes con cautela al plan trazado el lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin al conflicto en Gaza, que ha recibido ya el visto bueno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en espera de la respuesta de Hamás.
"Estos son días de expectativa y esperanza, junto con un gran temor y ansiedad. Confiamos en el presidente Trump y le alentamos a seguir implementando su visión de paz y a salvar a nuestros seres queridos", dijo en un comunicado Dalia Cusnir, cuñada de Eitan Horn y del superviviente del cautiverio Iair Horn.
- ¿Cuándo se jugará el Valencia - Oviedo? Ya es oficial
- Comunicado oficial del Valencia sobre el partido ante el Oviedo en Mestalla
- Suspendido el Valencia-Oviedo
- Vuelve Sergi Canós
- Última hora: previsión meteorológica a la hora del Valencia - Oviedo
- Última hora: nueva previsión meteorológica a la hora del Valencia - Oviedo
- Comunicado del Oviedo sobre el partido de Mestalla
- Miles de aficionados, pendientes de LaLiga y el juez de Competiciones