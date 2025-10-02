Al menos tres muertos y tres heridos en un ataque en una sinagoga de Mánchester durante la celebración del Yom Kipur

Al menos tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas graves este jueves en un ataque en el exterior de una sinagoga en el suburbio de Crumpsall, en el norte de Mánchester. La policía ha sido informada a las 9.31 horas (las 10.31 hora peninsular española) del incidente, llevado a cabo presuntamente por un hombre que habría embestido a los transeúntes con un vehículo y apuñalado posteriormente a al menos una persona en la sinagoga de la congregación hebrea de Heaton Park, donde se estaban llevando a cabo las celebraciones por el Yom Kipur, la festividad más sagrada del calendario judío.

Entre los fallecidos está el autor del ataque, Jihad al Shamie, un ciudadano británico de origen sirio de 35 años que no figuraba en los registros del programa antiterrorista. Los agentes no han podido confirmar su defunción hasta casi cinco horas después de abatirlo debido a la presencia de "objetos sospechosos" entre sus pertenencias, los cuales han sido detonados de forma preventiva por la unidad de desactivación de explosivos. "En respuesta al grave incidente ocurrido hoy en Crumpsall, se escuchó un fuerte ruido en el lugar cuando los [equipos de] recursos especializados accedieron al vehículo del sospechoso como medida de precaución", ha informado el cuerpo policial.

Incidente terrorista

Las autoridades han confirmado poco después la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, por su relación con el ataque, calificado como un "incidente terrorista". "Nos aseguraremos de que se investigue cada dato de inteligencia y cada línea de investigación. También estamos trabajando con los servicios de seguridad para garantizar que dispongamos de un panorama completo de inteligencia en las próximas horas, días y semanas", ha asegurado el comisario adjunto de la policía antiterrorista, Laurence Taylor.

Además de los fallecidos, la policía ha confirmado que otras tres personas permanecen en el hospital, mientras el resto de los fieles congregados en el templo para las celebraciones religiosas ya han sido desalojados. Los agentes han agradecido la rapidez con la que uno de los testigos ha alertado a las autoridades, algo que les ha permitido actuar con celeridad e impedir al agresor entrar en la sinagoga. "En el momento del ataque había un gran número de fieles en la sinagoga, pero gracias a la valentía inmediata del personal de seguridad y de los fieles que se encontraban en el interior, así como a la rápida respuesta de la policía, se impidió el acceso al agresor", ha indicado el jefe de la policía de Mánchester, Stephen Watson.

Reunión de emergencia

El primer ministro, Keir Starmer, ha adelantado su regreso al Reino Unido desde Dinamarca, donde estaba asistiendo a la cumbre de la Comunidad Política Europea, para presidir una reunión del comité COBRA, activado en situaciones de máxima emergencia y en el que participan altos cargos del Gobierno, del Ejército y de las fuerzas de seguridad. "Os prometo que haré todo lo que esté en mi poder para garantizaros la seguridad que merecéis, empezando por una presencia policial más visible para proteger vuestra comunidad", ha asegurado Starmer poco después de la reunión. El primer ministro, casado con una mujer de familia judía, ha alertado de un aumento del antisemitismo y ha insistido en la necesidad de que el país "lo venza de nuevo".

Starmer ha anunciado el despliegue de efectivos adicionales de las fuerzas de seguridad en las principales sinagogas del país, mientras la comunidad judía sigue mostrando su preocupación por el aumento de los ataques antisemitas. "Este tipo de ataques son la razón por la que contamos con medidas de seguridad tan exhaustivas en toda la comunidad judía", ha asegurado el Community Security Trust (CST), una organización dedicada a proteger la seguridad de la comunidad en el Reino Unido. "Agradecemos a todos los voluntarios del CST, guardias de seguridad y agentes de policía que contribuyen a proteger a nuestra comunidad del terrorismo y el antisemitismo", ha añadido.

El ataque ha provocado un aluvión de mensajes de condolencia a lo largo del día. El rey Carlos III se ha mostrado "profundamente impactado y entristecido" por lo ocurrido, un mensaje parecido al de los príncipes de Gales, quienes han mostrado su solidaridad con la comunidad judía en su "día más sagrado del calendario". La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, ha asegurado que los ataques obligan al Reino Unido a "plantearse preguntas como nación", mientras que el líder populista Nigel Farage se ha mostrado "horrorizado" por el ataque.

