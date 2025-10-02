Miles de personas protestan en Italia contra la "agresión" de Israel a la Flotilla de Gaza

La interceptación de barcos de la Global Sumud Flotilla y la detención de cientos de activistas desde la noche de este miércoles ha sido contestada en varias ciudades de Europa, donde este jueves también están previstas más movilizaciones de rechazo. Italia es, con diferencia, el país que está registrando más protestas.

"Bloqueemos Italia". Esta ha sido la principal consigna de los activistas del movimiento Global Sumud, que ya durante la noche del miércoles al jueves han logrado movilizar a miles de personas contra el asalto israelí a la flotilla en diversas ciudades italianas; movilizaciones que, según lo previsto, se repetirán este jueves y, sobre todo, el viernes, con una huelga general. Los manifestantes han cumplido así con su amenaza al Gobierno de Giorgia Meloni, que en las últimas semanas se enfrenta a un creciente despertar de rabia ciudadana por su postura equilibrista ante la guerra de Israel contra la población palestina.

"¡Somos todos antisionistas!", "¡Basta de genocidio!" y "¡Free Palestine!" fueron algunos de los lemas coreados en Roma, donde apenas una hora después de difundirse la convocatoria, miles de personas marcharon por los alrededores de la estación ferroviaria de Termini, con la intención de llegar a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Algo que fue impedido por las fuerzas del orden tras una tensa negociación con los manifestantes, que aún así lograron paralizar durante horas diversas calles de esta zona del centro de la ciudad, lo que desembocó en caos circulatorio en la área afectada.

Una manifestante intenta habla con agentes antidisturbios, en la protesta de la pasada noche en Roma contra el abordaje de la Flotilla. / CECILIA FABIANO / LAPRESSE / AP

En otras ciudades del norte y sur del país también se han producido concurridas manifestaciones durante la primera noche de movilizaciones. En Nápoles, Pisa, Milán y Turín, por ejemplo, decenas de miles de manifestantes —muchos universitarios— ocuparon por algunos momentos las estaciones de tren, en algún caso interrumpiendo la circulación. En Génova y Livorno, estudiantes y trabajadores convocaron protestas en escuelas y en el propio puerto, algunas de las cuales continuaban este jueves. Mientras que en la sureña Bari fue un grupo de concejales de izquierda el que ocupó durante la noche el Ayuntamiento de la ciudad.

Paralizar Italia

Los manifestantes, que ahora también cuentan con el apoyo del principal sindicato del país, la CGIL —además de otros gremios minoritarios—, han anunciado que su protesta irá in crescendo, de cara al viernes, cuando está convocada una huelga general en la que la petición es que todos los trabajadores del sector privado y público suspendan sus actividades y así se paralice el país. "La agresión contra barcos que transportan ciudadanas y ciudadanos italianos representa un hecho de extrema gravedad. Es grave que el Gobierno los haya abandonado", ha argumentado el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini.

El ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, ha sido el más duro en reaccionar contra la protesta y ha anunciado que está evaluando adoptar para el viernes la llamada precettazione, una medida excepcional prevista por la ley italiana que consiste en una orden formal de vuelta al trabajo. En cualquier caso, ahí no acabarán las protestas. De hecho, se prevé que estas movilizaciones se sumen a otra manifestación propalestina, de carácter nacional y convocada desde hace tiempo, que tendrá lugar el sábado.

En tanto, también se ha confirmado la interceptación por parte de las fuerzas israelíes de al menos dos parlamentarios italianos que iban a bordo de la flotilla Global Sumud. Se trata del senador Marco Croatti, del Movimiento 5 Estrellas (M5S), y la eurodiputada Benedetta Scuderi, del partido Alianza de Verdes e Izquierda (AVS). Con ello, según el Ministerio de Exteriores italiano, ya serían 22 los italianos capturados por Israel.

Este miércoles la detención de la flotilla Global Sumud por parte del ejército de israelí fue seguida por miles de personas en streaming de todo el mundo. Entre los integrantes de la flotilla, se encuentra la diputada francesa Rima Hassan o la activista, Isaline Choury.

Concentración en París

Nada más conocerse la noticia de la intervención de Israel, la llamada para concentrarse en la Plaza de la República de París no paró de correr por las redes. Minutos después decenas de personas se daban cita en el lugar para "exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los participantes de la flotilla".

La improvisada convocatoria de este miércoles por la noche no consiguió llenar la histórica plaza de París. Se espera que a lo largo de este jueves se lleven a cabo distintas acciones de protesta, entre las que se encuentra una manifestación frente a la Embajada de Israel y otra concentración a las 18.30 en la Plaza de la República, lugar que ya se ha convertido en parte de la lucha por la libertad del pueblo palestino, informa Leticia Fuentes.

Acciones 'espontáneas' en Alemania

A las primeras noticias de la acción israelí contra varios barcos de la Flotilla siguieron las primeras llamadas en redes sociales a expresar la "solidaridad" con Palestina y la protesta contra Israel en cualquier estación de Alemania. La principal reacción se registró en Berlín, donde de los 40 manifestantes iniciales se pasó en cuestión de una hora a los 150 y finalmente 300, según cifras policiales. La primera intervención de la Policía, sobre las 21.30, consistió en tratar de mover a los concentrados desde el interior de la Estación Central, la Hauptbanhof, a la explanada exterior. A partir de ahí se sucedieron los incidentes y algunos botellazos en dirección a los agentes, que habían desplegado un notable operativo en todo el recinto. No llegó a escalar la situación, sino que los concentrados dieron por terminada su acción sobre las 23.00. Para este jueves, víspera de festivo en Alemania ya que mañana es la fiesta nacional por el Día de la Unidad, hay convocadas acciones 'espontáneas' en todo el país a última hora de la tarde, informa Gemma Casadevall.

Es creciente la presión de la calle sobre el Gobierno de Friedrich Merz, defensor del apoyo casi cerrado a Israel por la "responsabilidad histórica" de la Alemania actual tras el Holocausto. El pasado sábado, Berlín vivió una multitudinaria manifestación, con entre 60.000 y 100.000 manifestantes, muchos de ellos con pancartas contra la "complicidad" de Alemania con el "genocidio israelí" en Gaza.

De las advertencias nórdicas al escepticismo polaco

"Estamos en contacto con las autoridades israelíes y confiamos en que se garantice la seguridad de los arrestados", advertía el Ministerio de Exteriores finlandés, a través de redes sociales, en alusión a los ciudadanos de este país nórdico integrados en la Flotilla. En términos parecidos se pronunciaron fuentes de Exteriores en Países Bajos, tras conocerse que varios activistas de su delegación del 'Mohammad Bhar' habían sido detenidos.

Muy distinto fue el tono empleado por Polonia, país cuyo gobierno ha mostrado sin demasiados tapujos su disconformidad con la presencia de sus activistas en la Flotilla. "Seguimos la situación. Nadie ha resultado herido. Están a salvo", comentó un portavoz de Exteriores. El propio ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, había lanzado una dura advertencia previamente a los activistas de la Flotilla: "Si un ciudadano, pese a los repetidos avisos, decide ir a una zona en guerra, tal vez deberíamos plantearnos si el Estado debe correr con los gastos de su evacuación".

Presión sobre el Gobierno en Bélgica

También en Bélgica los ciudadanos han salido a la calle para protestar por el asalto a la flotilla. Según recogen varios medios locales, centenares de personas se concentraron de madrugada frente a la sede del Ministerio de Exteriores en Bruselas, en una manifestación espontánea que concluyó sin incidentes, informa Beatriz Ríos.

Las protestas continuarán a lo largo de este jueves. Varias organizaciones han convocado concentraciones de nuevo frente a Exteriores, además de en Lieja, Gante, Lovaina la Nueva o Namur con el objetivo de aumentar la presión sobre el Ejecutivo belga, profundamente dividido sobre Gaza.

Al menos tres ciudadanos belgas se encuentran a bordo de la Flotilla. El ministro de Exteriores del Gobierno federal, Maxime Prévot, dijo en sede parlamentaria el pasado miércoles que estaban "poniendo en riesgo su vida", añadiendo que era su deber alertarles, "aunque tal vez no es lo que quieran escuchar". Unas palabras que han suscitado mucha polémica.

"Se trata de un secuestro ilegal de ciudadanos belgas por parte de un Estado, señor Prévot", ha respondido en una publicación en redes sociales la eurodiputada belga de los Verdes Saskia Bricmont. "¿No está diciendo lo que queremos oír? Efectivamente", ha insistido Bricmont, "queremos protección, el envío de ayuda humanitaria, una condena firme de Israel y medidas que sean consecuencia de 700 días de genocidio: sanciones".

Prévot admitió su temor de que Israel no respeta el derecho internacional. El mensaje del Ejecutivo belga en este sentido es claro: "Todo ataque contra nuestros compatriotas será inaceptable". El titular de Exteriores ha confirmado que está en contacto con las autoridades españolas e italianas para garantizar que las fragatas que han acompañado a la expedición asistan a los ciudadanos belgas si fuera necesario.

