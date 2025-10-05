Los 21 primeros españoles de la flotilla liberados vuelan ya desde Israel a España

Los 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud liberados por Israel tras haber firmado el documento aceptando que su entrada en el país fue ilegal vuelan desde Tel Aviv ya hacia España, según el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En un mensaje en la red social X, Albares ha confirmado el regreso de este primer grupo de tripulantes de la flotilla repatriados y ha asegurado que el Ministerio sigue ofreciendo protección diplomática y consular a los 28 españoles restantes para garantizar sus derechos hasta que recobren la libertad.

Entretanto, ha destacado que los teléfonos +34 91 000 1249 (sala de crisis) y +972(0)505772641 (emergencias consulares) siguen operativos para sus familias.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha llegado este domingo a un acuerdo para repatriar a estos primeros 21 españoles y ha organizado todo el dispositivo para que pudiera volar de regreso a España.