Oriente Próximo
Netanyahu asegura que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada: "Por las buenas o por las malas"
"Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan", afirma el primer ministro de Israel
EFE
Jerusalén
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes en un videomensaje que las siguientes fases del plan del alto el fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamás entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso mediante el uso de la fuerza.
"Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas", advirtió el mandatario.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El exvalencianista Javi Gracia, a un paso de regresar
- Parte médico de Diakhaby: Se conoce el tiempo y partidos de baja
- Íker Córdoba y Cenk Özkacar, la cara y la cruz de los cedidos
- El Elche CF descarta tomar medidas disciplinarias contra Rafa Mir
- Palop: 'Si mi compañero tuviera una cláusula de minutos no me sentaría bien
- Roger Ibáñez, un deseo de Corberán y Gourlay para el eje de la zaga
- ¿Qué podría aportar el fichaje de Endrick al Valencia CF?
- Horario y dónde ver el Barça-Valencia Basket