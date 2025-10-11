Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

La ONU confirma que trabaja con Israel para incrementar la ayuda tras la entrada en vigor del alto el fuego Naciones Unidas ha confirmado este viernes que ha mantenido conversaciones con las autoridades israelíes para incrementar el volumen de la ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego formulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Estamos trabajando con nuestros homólogos israelíes para tener un sistema que facilite y agilice el ingreso de ayuda humanitaria, pero la clave (para operar) los cruces no es responsabilidad de los funcionarios de la ONU", ha explicado el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.

Israel mató este viernes a 16 gazatíes pese a la entrada en vigor del alto el fuego Israel mató este viernes a al menos 16 palestinos en la Franja de Gaza, pese a que Israel aseguró que el alto el fuego había entrado en vigor el mediodía, según informaron los hospitales del enclave a los que llegaron los cuerpos. Durante este viernes, la agencia palestina de noticias Wafa reportó algunos ataques aéreos contra diferentes puntos del enclave palestino.

Llegan a Estambul 94 activistas de la Flotilla de la Libertad deportados por Israel Un total de 94 activistas de la Flotilla de la Libertad, que fue interceptada el miércoles pasado en aguas internacionales cuando se dirigía a Gaza, han llegado este viernes a Estambul en un vuelo procedente de Jordania. Entre los 94 participantes de la flotilla evacuadas desde Jordania en un vuelo especial de la compañía de bandera turca Turkish Airlines se hallan 18 ciudadanos turcos, así como otros 76 activistas de 21 nacionalidades diferentes, según informó el portavoz del Ministerio de Exteriores turco, Öncü Keçeli, en un mensaje en X.

España celebra el alto el fuego en Gaza y trabaja para que haya "una paz justa y duradera" El Gobierno ha celebrado la entrada en vigor este viernes del alto el fuego en Gaza y seguirá trabajando para que este acuerdo sea el primer paso de "una paz justa y duradera" sobre la base de la solución de dos Estados. A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo ha aplaudido este acuerdo que permitirá el cese de la violencia con la retirada del Ejército israelí a la línea de repliegue fijada, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria, "sin obstáculos".

Aplazada para el sábado la llegada a España de las cuatro activistas de la flotilla prevista para hoy La llegada a España de las cuatro activistas de la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens detenidas por Israel, entre ellas la diputada regional de Más Madrid, Jimena González, prevista para este viernes, quedó aplazada para mañana porque "no hay espacio en el vuelo" que debían abordar, informó el grupo Rumbo a Gaza, campaña española de misión. Inicialmente, estaba previsto su llegada a Madrid, vía Estambul, a las 22:30 hora local (20:30 GMT), pero según un breve mensaje del movimiento, a través de su grupo de Whatsapp, queda "anulada" la vuelta para hoy, que se prevé se produzca el sábado, con llegada "alrededor" de las 10:00 hora local (8:00 GMT).

Cruz Roja insta a una liberación segura y digna de rehenes y detenidos tras alto el fuego La liberación de rehenes y detenidos que debe producirse tras el alto el fuego firmado entre Hamás e Israel debe realizarse de forma segura y digna, subrayó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), actor clave en estas operaciones, ya preparado para su participación. "Los equipos de CICR en Israel, Gaza y Cisjordania apoyarán su aplicación ayudando a reunir a los rehenes y detenidos con sus familias, y también estamos preparados para ayudar en la devolución de restos humanos, de modo que las familias puedan llorar a sus seres queridos con dignidad", destacó en un comunicado la presidenta de la organización, Mirjana Sopljaric.

Familiares de gazatíes acusan al Gobierno de ser "cómplice" con el genocidio palestino La representante de las familias gazatíes en España, Sandra Sraz, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "cómplice directo" con el genocidio palestino y de colaborar "con la limpieza étnica de todo un pueblo". Espera que algún día el Ejecutivo rinda cuentas por colaborar con este genocidio, ha dicho Sraz durante su intervención en el debate organizado en el Congreso bajo el epígrafe "Acciones concretas contra el genocidio palestino", al que ha asistido la líder de Podemos, Ione Belarra, entre otros diputados de las bancadas de la izquierda.

Netanyahu anuncia que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada "por las buenas o por las malas" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes en un videomensaje que las siguientes fases del plan del alto el fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamás entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso mediante el uso de la fuerza. "Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas", advirtió el mandatario. Lea aquí toda la información

El acuerdo de alto el fuego comenzó en Gaza, anuncia el Ejército israelí El acuerdo de alto el fuego e inicio de la primera fase del plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, para la Franja de Gaza entró en vigor este viernes a mediodía local, tras el repliegue de las tropas israelíes de los urbes gazatíes, según lo acordado. "El acuerdo de alto el fuego entró en vigor a las 12:00 horas (9:00 GMT)", confirmó el Ejército hace unos minutos, dando inicio a las 72 horas en las que debería producirse la liberación de los 48 rehenes israelíes que continúan en Gaza.