Al menos once muertos, siete de ellos niños, en un ataque israelí en ciudad de Gaza

Al menos once personas han muerto, incluidos siete niños, en un ataque del Ejército de Israel contra el vehículo en el intentaban regresar a su casa en ciudad de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego acordado la semana pasada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La Defensa Civil de Gaza ha informado de que eran once miembros de una misma familia que intentaban volver a su hogar en el barrio de Zeitun. Entre las víctimas mortales, hay también tres mujeres, según ha recogido el diario palestino 'Filastín', afín a Hamás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto de estos hechos, pero sí ha confirmado que ha lanzado un ataque aéreo contra "varios terroristas que emergieron de un agujero" en Jan Yunis (sur) y se acercaron a las tropas israelíes, "lo que representaba una amenaza inmediata para ellas". También han identificado "a varios terroristas que emergieron de un agujero en la zona de Rafá (sur) y dispararon contra las fuerzas en la zona, sin que se produjeran bajas" entre sus filas. Asimismo, han reiterado que están desplegadas en la zona y que "continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

El acuerdo de la semana pasada ha llevado aparejado un alto el fuego y el inicio de un proceso de liberación de israelíes --vivos y muertos-- secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes. Hasta la fecha, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado nueve cadáveres, con discrepancias sobre la identidad de una décima persona.

Israel ha liberado además a más de 1.900 palestinos que estaban en sus prisiones y ha entregado hasta ahora 120 cuerpos de palestinos muertos en el marco de su ofensiva y cuyos cuerpos retenía desde entonces. Sin embargo, no ha procedido a autorizar el paso de ayuda humanitaria en los niveles acordados citando retrasos en la entrega de cadáveres por parte de Hamás, que sostiene que no cuenta con maquinaria adecuada para recuperarlos de entre los edificios bombardeados por Israel.

Las autoridades gazatíes afirmaron el jueves que la citada ofensiva, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha 67.967 muertos y 170.179 heridos, si bien ha reiterado que "hay víctimas bajo los escombros y tirados en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil aún no pueden llegar hasta ellos", por lo que considera que la cifra real es superior.