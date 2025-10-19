Israel suspende la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego

El Gobierno de Israel decidió este domingo suspender el acceso de ayuda humanitaria a Gaza, que incluye bienes básicos como comida, medicinas o combustible, tras retomar los bombardeos en el enclave, según recogieron distintos medios israelíes.

La Cadena 12 de la televisión israelí aseguró que el Ejecutivo siguió la recomendación del Ejército de paralizar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la escaramuza de esta mañana en Rafah (sur de Gaza), en la que presuntos miembros de la policía de Hamás han mantenido un intercambio de fuego con soldados israelíes, si bien la milicia islamista lo niega.