Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel alega que la Corte Penal Internacional está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

La Haya insta a Israel a asegurar las “condiciones esenciales” para la población de Gaza y alerta sobre la prohibición del uso del hambre como “arma de guerra”

Trabajos de búsqueda de cadáveres en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Trabajos de búsqueda de cadáveres en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. / EP

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

