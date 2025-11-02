En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Ejército israelí confirma la muerte de cuatro miembros de Hizbulá y dice que están "jugando con fuego"
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel pierde a la opinión pública de EEUU, la mayor amenaza estratégica para los planes de Netanyahu
Durante las últimas décadas ha habido pocas cosas tan sagradas en Estados Unidos como el apoyo a Israel. Un apoyo incondicional y bipartidista, regado con miles de millones anuales en asistencia militar, blindaje diplomático y militancia beligerante hacia sus adversarios. Cualquier otro posicionamiento, incluso a nivel de calle o mediático, se consideraba poco menos que un tabú, desechable y ofensivo. Pero esa alianza inquebrantable se está resquebrajando. El rechazo extendido a la matanza y destrucción de Gaza ha generado un cambio sísmico en la opinión pública. Israel está perdiendo a las nuevas generaciones de estadounidenses. También a los demócratas, mientras se abren serias grietas en el campo conservador. Las implicaciones estratégicas a medio plazo son evidentes. Sin el respaldo pleno de Washington, difícilmente podrá Israel seguir actuando con impunidad o mantener la ocupación ilegal de los territorios palestinos. (Seguir leyendo)
Israel confirma la muerte de cuatro miembros de Hizbulá
El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte de cuatro miembros de la fuerza de élite de Hizbulá, entre ellos un presunto alto cargo, en un ataque aéreo contra el sur del Líbano; mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió al grupo chií de que están "jugando con fuego".
El ataque se produjo este sábado y en él fueron asesinados un oficial de apoyo logístico de la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hizbulá, junto a otros tres milicianos de esta unidad, según un comunicado castrense que no identificó a las víctimas.
Decenas de miles de israelíes conmemoran el asesinato de Isaac Rabin en Tel Aviv
Decenas de miles de israelíes conmemoraron este sábado en Tel Aviv los 30 años del asesinato a manos de un judío extremista del primer ministro Isaac Rabin, en un encuentro a favor de la democracia y la paz en el que participaron los ministros en la oposición.
"Hay quienes distorsionan el judaísmo y lo convierten en una política de odio y violencia", afirmó el líder de la oposición, Yair Lapid, ante unas 80.000 personas, según estimaciones de los organizadores.
Las autoridades de Gaza constatan cinco muertos por ataques israelíes en las últimas 48 horas
El Ministerio de Salud de Gaza ha constatado la muerte de cinco personas en los ataques israelíes de las últimas 48 horas y ha aprovechado para denunciar que las operaciones del Ejército israelí han dejado ya 226 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre.
En su balance de este sábado, la institución sanitaria del movimiento islamista palestino Hamás, ha confirmado un total de 22 muertos desde el jueves. A los cinco fallecidos en los últimos ataques suma otros 17 hallados entre los escombros de ataques previos. Otras nueve personas han resultado heridas.
En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado un total de 68.858 muertos y 170.664 heridos desde el 7 de octubre de 2023.
Cinco gazatíes muertos y 9 heridos por Israel desde el jueves
El Ejército israelí mató a cinco gazatíes e hirió a otros nueve desde el jueves, pese al alto el fuego que impera en la Franja, informó este sábado el Ministerio de Sanidad local, en un recuento que no incluye posibles víctimas en el día de hoy.
Con ellos, aumentó a 226 el total de muertos desde el inicio del alto el fuego el pasado día 10, a los que se suman cerca de 600 heridos, la mayoría el pasado 28 de octubre cuando Israel comenzó de nuevo a bombardear el enclave durante unas 16 horas, matando a 104 personas, casi la mitad niños.
Colonos israelíes atacan más durante esta colecta de aceitunas que en los últimos 5 años
El número de ataques perpetrados por colonos israelíes durante la actual temporada de colecta de aceitunas en Cisjordania ocupada es el más alto desde 2020, así como el total de aldeas palestinas afectadas por esta violencia o la cifra de árboles dañados: nunca antes el asedio había alcanzado tal magnitud.
Solo entre el 1 y el 27 de octubre de 2025 tuvieron lugar en Cisjordania 126 ataques de colonos, que afectaron a 70 aldeas palestinas, detalla un informe de la Agencia de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
En comparación, durante ese mismo periodo el año pasado, los ataques llegaron a 110 repartidos en 59 aldeas. Además, en 2024 los colonos vandalizaron más de 1.480 árboles en comparación con más de 4.000 este octubre.
Hamás pide herramientas y personal para recuperar todos los cuerpos de rehenes a la vez
El brazo armado de Hamás manifestó este sábado en un comunicado su intención de recuperar, en una sola tanda, los 11 cuerpos de rehenes que quedan en Gaza, y para ello pidió a los mediadores y la Cruz Roja presión para la entrada de maquinaria y personal.
"Las Brigadas (al Qasam) hacen un llamado a los mediadores y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que proporcionen y preparen el equipo y los equipos necesarios para recuperar todos los cuerpos de una sola vez", detalló el grupo.
Isabella Hammad: “Si desaparece Netanyahu habrá una cola de Netanyahus todavía peores que le van a sustituir”
Para Isabella Hammad la precisión en las palabras es un asunto moral. De ahí que cuando se le hable del conflicto entre Israel y Palestina frunza el ceño y diga que no, que ‘conflicto’ no es la palabra adecuada para lo que es un genocidio. “Conflicto significa que tenemos dos agentes en igualdad de condiciones y aquí hay una parte que ataca y otra que no”. Hammad nació en Londres en 1992, estudió en las mejores universidades de Inglaterra y Estados Unidos, es hija de padre palestino y madre irlandesa-británica y se la considera una de las autoras emergentes con mejor futuro en las cada vez más plurales letras inglesas. ‘Entra el fantasma’ (Anagrama / Més llibres), su segunda novela, escrita originalmente en el 2021, cuenta las dificultades de una compañía cisjordana a la hora de montar un ‘Hamlet’ en el ‘interior’, las tierras palestinas ocupadas. Relatado todo ello desde la perspectiva de Sonia, una actriz británica de origen palestino que se une a la troupe, el fantasma de la tragedia shakesperiano adquiere aquí múltiples sentidos. La novela dibuja todas las tensiones que antecedieron a los hechos del 7 de octubre. (Seguir leyendo)
Los restos mortales entregados anoche a Israel no pertenecen a ningún rehén
Los restos mortales de tres cuerpos entregados anoche a Israel por Hamás, con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, no pertenecen a ninguno de los rehenes, concluyó este sábado el análisis forense israelí según se han hecho eco diferentes medios locales.
Israel había sido notificado con antelación de que Hamás no estaba seguro de la identidad de los restos, que no se ha hecho pública tras su análisis en el Instituto forense de Abu Kabir en Tel Aviv.
Los últimos cadáveres de cautivos israelíes fueron entregados el jueves e identificados como los de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.
Israel recibe tres cadáveres más de Gaza, pero no está claro si son de rehenes
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó los cuerpos de tres personas desde Gaza a las autoridades israelíes la noche de este viernes, detalló la organización en un comunicado, que serán identificados en el Instituto de Medicina Forense. "Las autoridades forenses israelíes son responsables de tomar todas las medidas necesarias para la identificación de los restos", añadió el CICR tras confirmar el traspaso. Los últimos cadáveres fueron entregados ayer jueves e identificados como los restos mortales de los rehenes Amiram Cooper y Sahar Baruch, según informó ayer la oficina del primer ministro en un comunicado.
