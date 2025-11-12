En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Katz anuncia el cierre de la emisora de radio del Ejército de Israel por "dañar los esfuerzos de guerra"
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este miércoles que el Gobierno tiene previsto cerrar la emisora de radio Galei Tzahal, operada por las propias Fuerzas Armadas del país, por considerar que "daña los esfuerzos de guerra y la moral" de los soldados.
Así, ha indicado que las emisiones finalizarán el próximo mes de marzo tras analizar una serie de quejas al respecto y presentar una propuesta ante el Gobierno, que deberá dar su visto bueno definitivo.
Para ello, Katz ha explicado que formará un equipo profesional en el seno del Ministerio de Defensa para supervisar el cierre de la cadena, ayudar a sus trabajadores a conseguir empleos alternativos y preservar la segunda emisora, encargada de emitir programas musicales.
Muere un niño de trece años por las heridas sufridas en un ataque israelí en Cisjordania
Un niño de trece años ha fallecido este martes al sucumbir a las heridas sufridas hace un mes cuando las tropas israelíes le lanzaron gases lacrimógenos en un ataque contra recolectores de aceitunas en una localidad cisjordana ubicada al sur de Nablús.
Fuentes médicas y familiares han informado a la agencia de noticias palestina WAFA que el menor, identificado como Aysam Mualla, ha muerto esta noche después de haber permanecido un mes en coma en el hospital tras sufrir una intoxicación por inhalación de gas lacrimógeno.
Dimite el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, aliado de Netanyahu
El ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, cercano aliado del primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha presentado este martes su dimisión al cargo, un mes después de que entrara en vigor el alto el fuego en la Franja de Gaza que él mismo ayudó a negociar al liderar la delegación israelí durante las conversaciones indirectas con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
"El día en que juré el cargo, prometí a mi familia que solo serviría dos años. He prorrogado mi mandato en dos ocasiones, con su aprobación. La primera vez, para colaborar en la eliminación de la amenaza existencial que representan las capacidades nucleares militares de Irán, y la segunda, para poner fin a la guerra en Gaza en los términos establecidos por Israel y lograr el regreso de nuestros rehenes a sus hogares", ha manifestado.
Macron anuncia más de 100 gendarmes para reforzar las fuerzas palestinas en Gaza
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes que su país reforzará el apoyo a las fuerzas palestinas para la toma del control de Gaza con "más de un centenar de gendarmes" a través de las misiones de la Unión Europea para el control de pasos fronterizos.
"La estabilización de Gaza pasa por el despliegue de las fuerzas de seguridad y de policía de la Autoridad Palestina para garantizar el orden y la seguridad cotidiana, en articulación con los mecanismos que se discuten en Naciones Unidas", señaló Macron, tras recibir en el Palacio del Elíseo al presidente palestino, Mahmud Abás.
UNICEF denuncia que Israel dificulta la campaña de vacunación de 40.000 niños en Gaza
El portavoz del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), Ricardo Pires, denunció este martes el bloqueo de Israel a la entrada de jeringuillas y neveras en la Franja de Gaza, necesarias para vacunar a 40.000 niños menores de tres años que no pudieron inmunizarse durante los dos años de guerra. Pires lamentó que Israel considere las jeringuillas y las neveras como suministros "de doble uso", civil y militar, y añadió que les está resultando "muy difícil" que pasen los controles y las inspecciones, "a pesar de que son urgentes". Además, destacó, UNICEF ha comprado 1,6 millones de jeringuillas y "la amplia mayoría siguen fuera de Gaza".
Israel demuele túnel en Gaza desde el que Hamás capturó el cuerpo de Hadar Goldin en 2014
El Ejército de Israel demolió el domingo, tras recuperar el cadáver del soldado secuestrado Hadar Goldin, el túnel desde el que milicianos de Hamás le capturaron el 1 de agosto de 2014, anunciaron las fuerzas armadas en un comunicado este martes. "Once años después del secuestrado de Hadar Goldin y sólo horas después de su retorno, las tropas de la Brigada Nahal desmantelaron la trampilla desde la que fue secuestrado", recoge el comunicado castrense.
Israel anuncia la destrucción de edificios supuestamente usados por Hizbulá en Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este martes la destrucción de varios edificios supuestamente empleados por el partido-milicia chií Hizbulá en una nueva incursión en la localidad de Hula, situada en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a finales de noviembre de 2024 tras cerca de trece meses de combates. "Las fuerzas de la 769ª Brigada destruyeron durante la noche varios edificios usados como infraestructura terrorista en la localidad de Hula", ha dicho, antes de afirmar que los militares ya lanzaron una operación similar en la zona hace un mes para "neutralizar armamento antiguo y explosivos almacenados en estos edificios".
Israel extiende el estado de emergencia en las prisiones israelíes, con más de 22.000 presos
El Comité de Seguridad Nacional de la Knéset (Parlamento israelí) extendió este martes de nuevo el estado de emergencia penitenciaria en el país, con más de 22.441 presos, que permite mantener a los detenidos hacinados y en condiciones precarias que de otra forma se considerarían ilegales. En noviembre de 2023, tras el ataque múltiple de Hamás contra el sur de Israel, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que autorizaba al gobierno a declarar el estado de emergencia, levantando de forma temporal las restricciones sobre las condiciones de alojamiento de los presos debido a la gran saturción.
Rusia daña infraestructura ferroviaria y energética en un nuevo ataque sobre Odesa
Un nuevo ataque ruso con drones ha dañado infraestructura energética y de la empresa pública de trenes de Ucrania, Ukrzaliznytsia, en la región de Odesa del sur del país, según ha informado el gobernador, Oleg Kiper. "A consecuencia del ataque, en varias infraestructuras energéticas se han producido incendios", ha escrito Kiper en su cuenta de Telegram. Kiper ha añadido que un depósito de la empresa de trenes y uno de sus edificios administrativos también han sido alcanzados.
Macron recibe en París a Mahmud Abás para abordar la implementación del alto el fuego en Gaza
Un mes y medio después de que Francia reconociera al Estado de Palestina, Emmanuel Macron recibirá este martes en el Palacio del Elíseo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para abordar la plena implementación del acuerdo de alto el fuego en Gaza. "Esta reunión se enmarca en el reconocimiento por parte de Francia del Estado de Palestina y en el trabajo realizado para implementar un plan de paz y seguridad para todos en Oriente Próximo", declaró el Palacio del Elíseo en un comunicado de prensa, en el que detalló que ambos líderes trabajarán en las próximas etapas del plan de paz relacionadas especialmente con la "seguridad, gobernanza y reconstrucción" con el fin de "prepararse para la etapa posterior al conflicto". Por Leticia Fuentes. Lee el artículo completo.
- Comunicado del Valencia Basket
- El último órdago de Cañizares a Lim: 'Si dijera que vende el Valencia, no me casaría
- Corberán puede haber dado con la tecla
- Revive el colosal triunfo de Valencia Basket frente al Real Madrid
- Dura sanción de la Euroliga al Monaco Basketball
- El sorteo de Copa del Rey: ¡Estos son los rivales de los equipos valencianos
- La escandalosa acta arbitral del Valencia-Betis: De Abde al Chimy
- El Valencia viajará a Cartagena en busca del billete a dieciseisavos de final