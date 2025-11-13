En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
El Parlamento de Israel ha aprobado en primera lectura un proyecto de ley que introduce la pena de muerte para aquellas personas condenadas por "terrorismo" y que se aplicará únicamente a los palestinos sentenciados por el asesinato de israelíes
O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez
Las milicias palestinas siguen recuperando cuerpos de rehenes israelíes en Gaza a la espera de pasar a la segunda fase del alto el fuego y mientras el Consejo de Seguridad trata de cerrar un acuerdo para la creación de una fuerza internacional en el enclave.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel dice haber atacado un depósito de armas de Hizbulá en el sur de Líbano
El Ejército de Israel dijo a primera hora de este jueves haber atacado un depósito de armas y una infraestructura "terrorista subterránea utilizada" por la milicia chií Hizbulá en el sur del Líbano.
"Estas infraestructuras terroristas se ubicaban cerca de zonas pobladas, lo que constituye un ejemplo más del uso cínico que hace Hizbulá de civiles libaneses como escudos humanos para sus operaciones desde áreas civiles", recoge el comunicado castrense.
Israel, como ha venido haciendo en las últimas semanas, justifica estos bombardeos contra el sur del país vecino bajo la tesis de que el grupo libanés, que quedó muy debilitado durante la guerra del año pasado, está ahora intentando rearmarse.
El G7 trata Ucrania y Gaza pero evita hablar de los ataques a lanchas en el Caribe
Los ministros de Exteriores del G7 concluyeron este miércoles en Canadá su última reunión del año en la que renovaron su apoyo a Ucrania, respaldaron el plan de paz de EE.UU. para Gaza e impulsaron la cooperación en minerales críticos pero evitaron tratar los ataques de Washington a lanchas en el Caribe o las tensiones comerciales.
En un comunicado conjunto, los siete países reiteraron su llamamiento a un "alto el fuego inmediato" en Ucrania y acordaron aumentar "el costo económico para Rusia" además de explorar "medidas contra países y entidades" que están financiando a Moscú.
Además, ofrecieron un "fuerte apoyo" al plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza y expresaron su preocupación sobre las restricciones que Israel sigue imponiendo al flujo de la ayuda humanitaria.
Protestas contra Israel y la UEFA en la presentación de la Euro 2028 en Londres
Decenas de manifestantes se congregaron este miércoles a las afueras de la presentación de la Eurocopa de 2028 en Londres para pedir la expulsión de Israel de las competiciones UEFA.
Este grupo de personas portaron máscaras con la cara de Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, y pancartas en las que exigían la expulsión de Israel y acusaban a la UEFA de ser "cómplices del genocidio en Palestina".
La Casa Blanca niega tener planes para construir una base militar cerca de Gaza
La Casa Blanca negó este miércoles tener planes para construir una base militar estadounidense temporal cerca de la Franja de Gaza que, según la agencia Bloomberg, albergaría a 10.000 tropas para monitorear el alto el fuego entre Israel y Hamás.
La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desmintió en una rueda de prensa la información publicada por Bloomberg, según la cual la Armada estadounidense estaría solicitando presupuestos a varias empresas para la construcción.
Israel dice haber matado a cinco milicianos en Gaza por "haber cruzado línea amarilla"
El Ejército israelí dijo este miércoles haber matado a cinco milicianos que habían "cruzado la línea amarilla", el punto al que se han replegado las tropas dentro de Gaza en esta primera fase del acuerdo de alto el fuego.
Según detalla en un primer comunicado, cuatro de ellos fueron identificados al este de esta "línea amarilla" en la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, mientras las tropas "operaban para desmantelar la infraestructura clandestina"
"Tras la identificación, las tropas abrieron fuego contra los terroristas. No se reportaron heridos entre las tropas", agrega el comunicado castrense.
Crece la violencia ultraderechista en Israel por parte de colonos, políticos y activistas
Sus protagonistas son los mismos, pero sus víctimas van cambiando. La violencia ultraderechista en Israel la llevan a cabo colonos, políticos y activistas, todos unidos bajo la determinación de imponer su verdad. En cambio, quienes están al otro lado, esos que reciben los golpes, son distintos los unos de los otros. En las últimas 24 horas, grupos radicales han atacado a palestinos de la Cisjordania ocupadasoldados israelíes desplegados allí, un diputado palestino en la Knesset, el Parlamento israelí, y un profesor crítico con las acciones de su Ejército en la Franja de Gaza, y todos aquellos que vinieron a escucharle a la universidad. Mientras, el ministro de Defensa, Israel Katz, anuncia el cierre de la radio del Ejército por "perjudicar el esfuerzo bélico y la moral". (Seguir leyendo)
Tres gazatíes muertos y otros cuatro heridos por ataques israelíes el martes
Al menos tres gazatíes murieron y otros cuatro resultaron heridos el martes por ataques israelíes en la Franja de Gaza, pese al alto el fuego en vigor, informó este miércoles el Ministerio de Sanidad gazatí en su recuento diario.
Esto a aumenta a 69.185 las personas muertas, entre ellas más de 20.000 niños, desde el 7 de octubre de 2023. Hay además más de 170.600 heridos, muchos con lesiones de por vida y miles de amputaciones.
Estas víctimas elevan a 245 los fallecidos y a 627 los heridos en la Franja desde que entró en vigor el alto el fuego entre Israel y Hamás, el pasado 10 de octubre, la mayoría en los alrededores de la "línea amarilla", la zona controlada por el Ejército israelí que ocupa más de la mitad de Gaza.
Israel reabre el paso de Zikim, en el norte de la Franja de Gaza
Las autoridades de Israel han informado este miércoles de la reapertura del paso fronterizo de Zikim, situado en el norte de la Franja de Gaza, para facilitar la entrada de ayuda humanitaria en el enclave palestino dos meses después de que fuera cerrado durante una operación del Ejército.
"En cumplimiento de una directiva del Gobierno, se ha abierto el paso fronterizo de Zikim para la entrada de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", ha indicado en un comunicado el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí encargada de los territorios palestinos.
Así, ha explicado que la ayuda "será transportada por la ONU y organizaciones internacionales tras exhaustivas inspecciones de seguridad a cargo de la Autoridad de Cruces Terrestres del Ministerio de Defensa".
Katz anuncia el cierre de la emisora de radio del Ejército de Israel por "dañar los esfuerzos de guerra"
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado este miércoles que el Gobierno tiene previsto cerrar la emisora de radio Galei Tzahal, operada por las propias Fuerzas Armadas del país, por considerar que "daña los esfuerzos de guerra y la moral" de los soldados.
Así, ha indicado que las emisiones finalizarán el próximo mes de marzo tras analizar una serie de quejas al respecto y presentar una propuesta ante el Gobierno, que deberá dar su visto bueno definitivo.
Para ello, Katz ha explicado que formará un equipo profesional en el seno del Ministerio de Defensa para supervisar el cierre de la cadena, ayudar a sus trabajadores a conseguir empleos alternativos y preservar la segunda emisora, encargada de emitir programas musicales.
Muere un niño de trece años por las heridas sufridas en un ataque israelí en Cisjordania
Un niño de trece años ha fallecido este martes al sucumbir a las heridas sufridas hace un mes cuando las tropas israelíes le lanzaron gases lacrimógenos en un ataque contra recolectores de aceitunas en una localidad cisjordana ubicada al sur de Nablús.
Fuentes médicas y familiares han informado a la agencia de noticias palestina WAFA que el menor, identificado como Aysam Mualla, ha muerto esta noche después de haber permanecido un mes en coma en el hospital tras sufrir una intoxicación por inhalación de gas lacrimógeno.
