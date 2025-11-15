Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Muere una palestina en un nuevo ataque de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego pactado con Hamás

El Ejército de Israel ha matado este viernes a una palestina en los alrededores de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en línea con el acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Francia de Gaza.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el cuerpo de la mujer, identificada como Maysaa Yaber al Atar, ha sido trasladado al Hospital Al Shifa desde el área de Al Atatra, donde ha sido tiroteada, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a 260 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, un periodo en el que además se han registrado 632 heridos y se han recuperado 533 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelíes o por los ataques del Ejército de Israel.