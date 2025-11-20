Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel asegura que se ha desmontado parte de una red de Hamás que iba a atentar en Europa

Israel afirmó este miércoles que operaciones realizadas por servicios de seguridad en Austria y Alemania, en coordinación con el Mossad, permitieron desarticular parte de una presunta red de Hamás que buscaba preparar atentados en Europa. "Tras una larga investigación dirigida por el Mossad -el servicio de inteligencia exterior de Israel-, y gracias a la cooperación con los servicios europeos de inteligencia y seguridad, se desarticularon infraestructuras terroristas construidas por Hamás con el objetivo de perpetrar ataques contra objetivos israelíes y judíos", afirma un comunicado de la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Según la nota, una de las principales actuaciones tuvo lugar en Viena el pasado septiembre, cuando el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Austria (DSN) confiscó un depósito de armas que incluía pistolas y artefactos explosivos. La investigación vinculó el arsenal a Muhamad Naim, hijo del dirigente del buró político del movimiento islamista, Basem Naim. En Alemania, las fuerzas de seguridad detuvieron en noviembre a Burhan al Jatib, al que Israel describe como un "operativo destacado" dentro de la estructura investigada.