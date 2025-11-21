Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Militares israelíes matan a tiros a dos palestinos en Jerusalén Este El Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina ha denunciado en la madrugada de este viernes la muerte de dos varones, uno de ellos menor de edad, por disparos del Ejército israelí durante una incursión en una localidad ubicada al norte de Jerusalén Este. El organismo ha identificado a las víctimas: Amer Jaled Ahmed al Abu, de 18 años, y Sami Ibrahim Sami Mashayej, de 16. En un comunicado difundido por la agencia de noticias palestina WAFA, ha indicado asimismo que ambos fallecieron al sucumbir a las heridas provocadas por balas de militares israelíes.

Israel firma un contrato multimillonario para ampliar el sistema antiaéreo 'Cúpula de Hierro' El Ministerio de Defensa de Israel ha anunciado este jueves que ha firmado un contrato multimillonario con la empresa Rafael para ampliar la producción en serie del sistema de defensa aérea de 'Cúpula de Hierro'. El director general de la cartera ministerial, Amir Baram, ha firmado la adquisición en Tel Aviv en presencia de varios funcionarios de Defensa. Según los términos del contrato, que ha sido "resultado de exhaustivas negociaciones", Rafael suministrará "una cantidad significativa de interceptores" al sistema antiaéreo.

Beatriz Ríos El primer ministro palestino exige a Israel que pague la reconstrucción de Gaza "Israel debería asumir la responsabilidad de lo sucedido y contribuir significativamente, si no totalmente, a la reparación de los daños y a la reconstrucción", ha dicho el primer ministro palestino, Mohammed Mustafá, durante una rueda de prensa en Bruselas tras la primera reunión del grupo de donantes para Gaza impulsado por la Unión Europea (UE). Lee la noticia completa.

El Ejército israelí dice haber matado a dos milicianos de Hamás en sus ataques de ayer El Ejército israelí aseguró este jueves que entre los 32 gazatíes muertos ayer durante los bombardeos israelíes que asolaron la Franja de Gaza, al menos dos eran milicianos de Hamás, según un comunicado castrense. El texto identifica a Abdalah Abu Shamala como jefe de la rama naval de Hamás en Gaza, quien según el Ejército participó en el intento de infiltración naval durante la guerra de 2014, así como en "el entrenamiento y la planificación" del 7 de octubre. El segundo fallecido es Fadi Abu Mustafa, quien según inteligencia israelí dirigía la construcción de túneles del batallón de Jan Yunis y supuestamente participó en el secuestro de los rehenes Nimrod Cohen y David Cunio, entre otros. Israel mató ayer a 32 gazatíes, entre ellos 12 niños y 8 mujeres, tras alegar que varios milicianos habían abierto fuego contra sus tropas en Jan Yunis (sur de Gaza), sin causar heridos entre los soldaos y en un ataque del que se desvinculó Hamás.

Los renovados bombardeos de Israel contra Gaza matan a más de 30 palestinos, 12 de ellos niños Otra noche de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza. Al menos 32 palestinos han muerto, incluidos 12 niños y ocho mujeres, y otros 88 han resultado heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de Gaza. Este jueves por la mañana los ataques han continuado con cinco víctimas mortales más. Israel ha justificado sus bombardeos alegando que sus tropas han sufrido un ataque y han respondido provocando una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre. El Líbano, por su parte, vivió este miércoles una de sus jornadas más violentas con múltiples bombardeos israelíes simultáneos contra varios pueblos en el sur del país. Leer más

El embajador de EEUU en Israel califica la violencia colona como terrorismo El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, calificó este jueves la escalada de actos de violencia perpetrados por colonos en la Cisjordania ocupada como "terrorismo" y aseguró que el alto el fuego sigue en pie, según declaraciones en una entrevista para la cadena de noticias estadounidense NewsNation. "Los israelíes también pueden cometer actos terroristas. Pero se trata de un grupo muy reducido, en su mayoría jóvenes, enfadados y descontentos. Son delincuentes", afirmó el representante de Washington tras ser preguntado sobre la reciente escalada de violencia colona durante una entrevista en el programa 'Elizabeth Vargas Reports'.

Al menos tres muertos y 15 heridos en nuevos ataques de Israel en el sur de Gaza Al menos tres personas han muerto y otras quince han resultado heridas en un bombardeo efectuado este jueves por el Ejército israelí contra una localidad próxima a Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre entre el Ejecutivo de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). La Defensa Civil de Gaza ha recuperado los cuerpos de los tres fallecidos, entre los que se encuentra un menor de edad, y ha rescatado a los heridos. Las víctimas, según ha confirmado en un mensaje difundido por el diario 'Filastín', son miembros de dos familias.

Andrea López-Tomàs HRW acusa a Israel de crímenes de guerra por los derribos y evacuaciones forzosas de tres campos de refugiados en Cisjordania La familia Sansour cuenta los días que hace que fueron expulsados de su hogar en el campamento de refugiados de Yenín, al norte de la Cisjordania ocupada. En su contador, también tienen otras trágicas fechas marcadas: el arresto del primogénito, la detención del hijo mediano, o el infame ataque de las tropas israelíes que vandalizaron su nueva casa y su coche. "Vamos a trabajar con miedo, llevamos a los niños al colegio con miedo, porque no hay nada de seguridad ni estabilidad", relata el padre de familia, que prefiere compartir solo sus iniciales, K. S. Con la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el pasado mes de enero, el Ejército israelí lanzó la Operación Muro de Hierro en tres campos de refugiados al norte de los territorios palestinos. Desde entonces, 32.000 palestinos, como los Sansour, no han podido volver a sus casas, lo que supone un crimen de guerra, y otro de lesa humanidad, según Human Rights Watch. (Seguir leyendo)

Aumentan a 25 los muertos en ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han informado este miércoles por la noche que han aumentado a 25 los muertos y más de 70 los heridos por los bombardeos del Ejército de Israel contra el enclave, a pesar del alto el fuego alcanzado el 10 de octubre entre las partes. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado a través de un breve comunicado publicado en su canal de Telegram que "la cifra preliminar" de víctimas atendidas en los hospitales del enclave palestino "durante la escalada de la violencia de esta noche es de 25 mártires y más de 77 heridos, incluyendo casos críticos".