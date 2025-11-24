Hizbulá se da un baño de masas en Beirut un día después del asesinato de su número dos: "No tenemos miedo"

Centenares de hombres se golpean el pecho al unísono. Cantan con el corazón en un puño. Cantan y lloran. Lloran a cara descubierta. Este lunes las calles de los suburbios sureños de Beirut se han llenado de lágrimas, cánticos y lamentos. El funeral por el número dos de Hizbulá, Haytham Abu Ali Tabatabai, ha sido el catalizador de todas ellas. "Estamos tristes, porque hemos perdido a un tesoro", reconoce uno de los asistentes al entierro del líder junto a otros dos luchadores del grupo chií libanés. La tarde anterior varios misiles les mataron, y a otras dos personas más, mientras se encontraban en un apartamento en el corazón de los suburbios beirutíes.

De perfil, se puede percibir la precisión de los impactos. Seis proyectiles perforaron el edificio, volatilizando su cuarta y quinta planta. Los equipos de la defensa civil aún lanzan restos de hormigón y hierro a la calle, donde la vida continúa. Incluso los locales comerciales del mismo bloque se mantienen abiertos. Mientras, una pregunta se cuela entre el polvo gris que aún domina el ambiente: ¿responderá Hizbulá a la enésima agresión israelí? "Eso depende de ellos, nosotros confíamos en que sabrán tomar la mejor decisión posible", afirma Nur, una joven dependienta en una tienda de ropa al lado del edificio atacado.

"Nosotras continuaremos abriendo, y seguiremos viviendo nuestra vida, que es lo que más molesta al enemigo", afirma a EL PERIÓDICO junto a su compañera Marwa. No hace falta decir su nombre. En cualquier rincón de los suburbios sureños de Beirut, todos saben que, cuando se menciona al enemigo, solo pueden referirse a Israel. El ataque de este domingo, que mató a cinco personas e hirió a 28 más, es el último en la capital desde el pasado mes de julio, y era el tercer intento de matar a Tabatabai desde la guerra de dos meses que Israel impuso al Líbano el pasado otoño.

Un simpatizante de Hizbulá muestra un retrato del número dos del grupo, Haytham Tabatabai, asesinado este domingo por Israel. / WAEL HAMZEH / EFE

Según el Ejército israelí, Tabatabai fue designado para liderar las operaciones de Hizbulá contra Israel y se desempeñó como su jefe militar tras el pasado noviembre. También afirma que se unió al grupo en la década de los 80 y que ocupó diversos cargos de alto nivel, como el mando de la unidad de élite Fuerza Radwan y la supervisión de las operaciones de Hizbulá en Siria. En 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo designó como terrorista global, estableciendo una recompensa de cinco millones de dólares. La oficina del primer ministro israelí afirma que Tabatabai "lideró el desarrollo militar y el rearme de la organización", una acusación que las autoridades israelíes llevan semanas repitiendo.

Más de 340 muertos

En el último mes, la violencia israelí contra el Líbano ha aumentado a diario. La semana pasada tuvo lugar el ataque más letal en el campo de refugiados palestinos de Ein el Helue, que mató a 13 personas. El jefe del Estado mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, ha dicho que sus tropas se podrían enfrentar a nuevos combates en zonas en las que ya habían operado previamente, mientras que este lunes se ha preparado un simulacro sorpresa para preparar a las tropas para eventos repentinos en la frontera entre ambos países. "No tenemos miedo, estamos tranquilas y relajadas", afirma Nur, con un sosiego que sorprende.

"Nada de lo que pueda ocurrir está en nuestras manos, así que, ¿para qué tener miedo?", se pregunta Marwa desde detrás del mostrador. Desde el inicio de la tregua el 27 de noviembre de 2024, Israel ha llevado a cabo ataques diarios contra el Líbano, mientras que Hizbulá solo ha lanzado proyectiles en una ocasión al inicio del alto el fuego. Más de 340 personas han muerto en el Líbano a lo largo de este año. "Toda nuestra juventud se ha ido, nuestros jóvenes nos han sido arrebatados", lamenta Fatnat Ali Hashem, una anciana beirutí. "Es muy importante que sigamos aquí, porque, si no, no tendríamos nuestros hogares, y estamos dispuestos a sacrificarnos por ellos; es nuestra tierra", afirma, entre lágrimas, a este diario.

Combatientes de Hizbulá asisten al funeral por su número dos. / HUSSEIN MALLA / AP

"¡Muerte a América! ¡Muerte a Israel!"

Durante el funeral de Tabatabai, decenas de jóvenes vestidos de militares y de escultistas contenían el llanto al enterrar al enésimo oficial de Hizbulá asesinado por Israel. Saben que ese puede ser su destino pronto. Líderes militares y religiosos, como el jeque Ali Daamoush, el presidente del Consejo Ejecutivo del grupo, han realizado discursos que han acabado con las consignas tradicionales de "¡Muerte a América! ¡Muerte a Israel!". Ahora, Hizbulá se plantea responder al ataque, pero sus partidarios no se lo piden.

"Ellos saben cuál es la situación militar para poder atacar de vuelta o no", insiste Marwa, desde su mostrador en una calle golpeada pero no abatida de Dahiye, el término con el que se refieren a los suburbios sureños de Beirut, porque en árabe significa literalmente suburbios. "Pero lo que sí puede ver todo el mundo es que son ellos [Israel] quienes nos atacan, mientras la resistencia [Hizbulá] no actúa", concluye.

