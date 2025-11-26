Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El canciller de Israel resalta a Milei como uno de los "líderes más audaces" del mundo

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que el presidente de Argentina, Javier Milei, con quien se reunió este martes en Buenos Aires, es uno de los "líderes más audaces" del mundo y que espera su visita para la apertura de la embajada del país suramericano en Jerusalén.

"El presidente de Argentina, Javier Milei, es uno de los líderes más audaces e impresionantes del mundo. Fue un verdadero honor reunirme con él en Buenos Aires y discutir nuestras extraordinarias relaciones bilaterales", señaló Saar a través de la red social X, tras ser recibido por Milei en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino.

Saar contó que agradeció al presidente argentino por "mantenerse consistentemente al lado de Israel en el escenario internacional" y aseveró que "Argentina, bajo el liderazgo del presidente Milei, es uno de los mejores amigos de Israel en el mundo".