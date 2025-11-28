En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Al menos diez muertos en ataques israelíes durante una incursión a las afueras de Damasco
Al menos diez personas murieron y varias más resultaron heridas este viernes en una serie de ataques perpetrados por las fuerzas israelíes durante una incursión en la localidad de Beit Jinn, a las afueras de Damasco, según informó la televisión estatal siria, Al Ijbariya. Israel bombardeó la zona después de que un grupo de soldados suyos fuese rodeado en Beit Jinn durante la incursión y de que estallasen enfrentamientos con residentes de la localidad, según el canal, sin que por el momento se sepa en qué tipo de acciones pereció cada una de las víctimas. Al Ijbariya aseguró que todavía quedan más personas atrapadas entre los escombros, por lo que la cifra de fallecidos podría aumentar.
Diversas ONG reclaman que Israel deje entrar ayuda humanitaria sin restricciones en Gaza
Las ONG de Greenpeace, Amnistía Internacional, Médicos sin Fronteras y Oxfam Intermón han reclamado este jueves que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria sin restricciones en Gaza y que cumpla el acuerdo de paz y el derecho internacional.
Las entidades humanitarias han hecho pública su reclamación en el transcurso de una concentración convocada este jueves en el Arc de Triomf de la ciudad de Barcelona, que forma parte de una acción internacional denominada 'Línea roja por Gaza', que ha tenido lugar en distintas poblaciones de España.
En Barcelona, diversos activistas de las ONG se han unido para recordar que "la catástrofe humanitaria continua y miles de vidas siguen en peligro en la Franja".
Hamás condena la "ejecución a sangre fría" de Israel de dos jóvenes "desarmados" en Yenín
La organización islamista palestina Hamás condenó este jueves "la ejecución a sangre fría" de dos jóvenes palestinos "desarmados" por parte de las fuerzas israelíes en Yenín (norte de Cisjordania ocupada), "a pesar de haber abandonado sus hogares y no representar ninguna amenaza".
"La ejecución a sangre fría de dos jóvenes palestinos desarmados en Yenín por parte de las fuerzas de ocupación, a pesar de haber abandonado sus hogares y no representar ninguna amenaza, expone una vez más la mentalidad criminal que rige el comportamiento de la ocupación y su total desprecio por la sangre palestina, violando todas las leyes y normas humanitarias", afirma Hamás en un comunicado.
Los islamistas consideran que "este crimen no es un incidente aislado, sino un nuevo eslabón en una campaña sistemática de exterminio y limpieza étnica adoptada por la ocupación, dirigida contra nuestro pueblo en Cisjordania en un intento desesperado por implementar su plan de anexión y desplazamiento".
Israel bombardea "infraestructura terrorista" de Hezbolá en el aniversario de la firma del alto el fuego
El Ejército de Israel ha lanzado este jueves una nueva oleada de bombardeos contra "infraestructura terrorista" del partido-milicia chií Hizbulá en el sur de Líbano, coincidiendo con el primer aniversario de la firma del alto el fuego alcanzado el 27 de noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Así, ha indicado en un comunicado que ha perpetrado estos ataques contra varios puntos "en diferentes zonas del sur de Líbano", incluidos bombardeos contra lugares donde "había almacenadas armas de Hezbolá" y "posiciones militares usadas por terroristas de la organización pra promover planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".
El 50% de los servicios de rescate en Gaza siguen detenidos por falta de combustible
La Defensa Civil de Gaza, el equipo de emergencias encargado entre otros de los rescates de las víctimas de los ataques israelíes, denunció este jueves que el 50% de sus servicios siguen sin funcionar, a pesar del alto el fuego, al no tener acceso a combustible para utilizar sus vehículos. La flota incluye "camiones de bomberos, vehículos de rescate y ambulancias, así como generadores (de electricidad) de gasolina", utilizados para mitigar riesgos durante los rescates, dijo Defensa Civil en un comunicado. Defensa Civil culpó de ello a la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos (UNOPS), acusándola de mantener "procedimientos arbitrarios y obstructivos" que impiden a la organización acceder a las cantidades que necesita de combustible.
Las autoridades de Gaza elevan a más de 350 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este jueves a más de 350 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han documentado 325 muertos y 896 heridos, antes de agregar que durante las últimas 24 horas se han documentado cinco fallecidos, además de la recuperación de nueve cadáveres. De esta forma, aumenta a 605 el total de cuerpos hallados desde el 10 de octubre.
El Ejército israelí sigue con su incursión en el norte de Cisjordania, que causa 25 heridos
El Ejército israelí sigue este jueves con su incursión en la gobernación de Tubas en el norte del territorio palestino ocupado de Cisjordania, en la que se han producido por el momento 25 heridos y un centenar de palestinos han sido detenidos, según nformó el Gobierno palestino. Por segundo día, las tropas se encuentran en esa región cisjordana "imponiendo un asedio total y restringiendo severamente la circulación en toda la gobernación", denunció el Ejecutivo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en un comunicado.
El Ejército israelí mata a un "terrorista" durante una redada en Cisjordania
El Ejército israelí mató este miércoles a un palestino en la zona de Qabatiya, al sur de Yenín (norte de Cisjordania) durante la redada iniciada ayer, según un comunicado castrense compartido en sus canales oficiales. "Durante la operación 'Cinco Piedras' para combatir el terrorismo en el norte de Cisjordania, un terrorista lanzó recientemente un artefacto explosivo contra una fuerza de reconocimiento de paracaidistas en la zona de Qabatiya de la Brigada Menashe", detalla la nota del Ejército. Las tropas, afirma el comunicado, respondieron "con fuego y eliminaron al terrorista". Además, agrega el mensaje castrense, tras "la eliminación, se encontraron varios artefactos explosivos adicionales en su vehículo, que fueron destruidos".
El médico palestino Refaat Alathamna: "Israel está tratando de acabar con todo lo que es vida en Gaza"
El médico palestino-boliviano Refaat Alathamna, que llegó a Madrid junto a su mujer y seis hijos el pasado 23 de noviembre, ha asegurado que "Israel está limitando toda la ayuda, está tratando de acabar con todo lo que es vida en Gaza y lo ha logrado hasta cierto punto, ya que no hay agricultura, no hay nada de producción".
"Israel hizo que el dinero de las personas no tuviera valor" por lo que, como ha añadido, "no se podía encontrar nada en los mercados" y "un kilo de azúcar llegó a costar 200 euros y un kilo de harina 30 euros", como ha indicado en un encuentro con los medios celebrado este miércoles en Madrid para relatar su experiencia.
El médico de anestesia y terapia intensiva ha detallado los horrores que vive "día a día" la población de Gaza y ha explicado que "mucha gente ha sido desplazada de sus hogares y les han metido en unos centros muy limitados, porque Gaza está casi al 70% ocupada y metieron a toda la población en ese 30% restante, viviendo las peores condiciones en carpas desgastadas".
UNICEF avisa de que los niños en Líbano "siguen expuestos a la violencia" israelí a pesar del alto el fuego
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha avisado este miércoles de que los niños en Líbano "siguen expuestos a la violencia y el miedo", a pesar del alto el fuego entre Israel y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, que esta semana cumple un año, puesto que trece niños han muerto y más de 140 han resultado heridos en este periodo de tiempo.
El representante de UNICEF en Líbano, Marcoluigi Corsi, ha denunciado a través de un breve comunicado que "los ataques mortales continúan amenazando a los niños en Líbano" y que estos "están lejos de estar seguros": "Esto es inaceptable. Todo niño tiene derecho a crecer seguro, protegido y libre de peligro".
Así, ha instado a "todas las partes" a respetar el alto el fuego y a tomar "medidas "inmediatas para poner fin y prevenir las violaciones contra los niños, defender sus derechos y cumplir con el Derecho Internacional".
- Corberán, con un ojo mirando a Eslovaquia
- El tren de Sergio de Larrea pasa el próximo verano y debería cogerlo
- ¡Bombazo! El Valencia Basket prescinde de Alina Iagupova
- Yarek y Mosquera, exhibiciones de élite europea
- Mateo Pellegrino, el delantero valenciano que triunfa en Italia
- Lisandro Isei: Captador internacional que encaja en la filosofía Meriton
- Salvador Gomar: 'En un mes y medio veremos los avances del Nou Mestalla físicamente
- Así funcionará la cubierta 'sostenible' del Nou Mestalla