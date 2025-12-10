Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Defensa y Ejército de Israel fusionan sus investigaciones de los fallos de seguridad que permitieron los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023

Soldados israelíes junto a la entrada de un túnel donde, según el ejército, se encontraba el cuerpo del soldado Hadar Goldin en Rafah.

Soldados israelíes junto a la entrada de un túnel donde, según el ejército, se encontraba el cuerpo del soldado Hadar Goldin en Rafah. / Associated Press/LaPresse / LAP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

