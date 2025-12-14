Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

El Ejército israelí mata a un palestino, menor de edad, y hiere a dos más en Cisjordania El Ejército israelí mató a un menor palestino este sábado en la zona de Yenín (norte de Cisjordania), según hizo saber en un comunicado publicado en sus canales, e hirió a al menos dos más en otros puntos del territorio ocupado. "Hace poco, durante una actividad de las FDI en las inmediaciones de la zona de Silat al Harithiya (cerca de Yenín, norte de Cisjordania), un terrorista lanzó un explosivo contra los soldados. Los soldados respondieron con fuego y eliminaron al terrorista", afirma el comunicado del Ejército, que especifica que no se reportaron heridos entre las tropas israelíes.

Trump anuncia "represalias muy graves" tras el asesinato de tres estadounidenses en Siria El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que habrá "represalias muy graves" tras el asesinato de dos militares y un intérprete civil estadounidenses en un ataque del Estado Islámico (ISIS) en Siria. "Lamentamos la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria, dos soldados y un intérprete civil", escribió Trump en su red social, Truth Social. "Habrá represalias muy graves", añadió. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó hoy de una "emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico (ISIS) en Siria" que dejó tres víctimas. Otros tres militares resultaron heridos, aunque según el mandatario "se encuentran bien", y el atacante fue abatido.

Israel confirma la muerte de un alto mando de Hamás en un ataque en Gaza El Ejército de Israel confirmó la muerte del "jefe de la sede de producción de armas del ala militar de Hamás", Raed Saad, en un bombardeo con un dron en Ciudad de Gaza, en el que murieron al menos cinco personas. "Hoy, 13 de diciembre, 2023, el Ejército y la Agencia de Seguridad Interior (el Shin Bet) atacaron y eliminaron al jefe de la sede de producción de armas del brazo armado de Hamás y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre (de 2023), Raed Saad", se indica en un comunicado militar.

Israel ordena evacuaciones en el sur del Líbano como antesala de bombardeos El Ejército de Israel ordenó la evacuación de la zona de Yanuh, en el suroeste de Líbano, en un comunicado difundido este sábado en el que señaló que bombardeará la zona próximamente para atacar estructuras del grupo chií Hizbulá. "El Ejército de Israel atacará pronto infraestructura militar perteneciente a la organización terrorista Hizbulá a lo largo del sur de Líbano, en respuesta a los intentos prohibidos de la organización de restaurar su actividad en la zona", recoge el comunicado del Ejército, difundido por su portavoz en árabe en la red social X, Avichay Adraee.

Israel lanza un ataque en ciudad de Gaza pese a la tregua El Ejército de Israel dijo que ha bombardeado una posición en la ciudad de Gaza (norte), a pesar del alto el fuego vigente, y aseguró que fue para matar a un objetivo "clave" de Hamás, según un comunicado difundido este sábado. "El Ejército y la Agencia de Inteligencia Interior (el Shin Bet) atacaron a un terrorista clave de Hamás en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamás y su producción de armas", señaló el texto castrense.

Israel confirma que mató a un gazatí y son más de 70.600 desde octubre de 2023 El Ejército de Israel asegura que mató a un gazatí el viernes después de que este cruzara la línea amarilla (la demarcación en Gaza a la que las tropas se retiraron cuando entró en vigor el alto el fuego), alegando que suponía una "amenaza inmediata" para los soldados. "Las tropas del Ejército que operan en el sur de Gaza identificaron a dos terroristas que cruzaron la línea amarilla, planteando una amenaza inmediata para ellas. Tras la identificación, las tropas eliminaron a uno de los terroristas para eliminar la amenaza", recoge el comunicado difundido por las fuerzas armadas.

Once muertos por el temporal en Gaza a causa de derrumbes de las ruinas El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza cerró en 11 la cifra de fallecidos a causa de la tormenta Byron en los últimos dos días, todos ellos por los derrumbes de estructuras en ruinas, pero determinó que no se registraron muertes por hipotermia, dijo a EFE uno de sus portavoces. En el enclave, Los fuertes vientos y lluvias del temporal provocaron el derrumbe de al menos 13 viviendas.

Muere un palestino de 19 años por disparos israelíes en el norte de Gaza Un palestino de 19 años identificado como Muhammad Sabri Al Adham murió este sábado en Yabalia, en el norte de Gaza, tras recibir disparos de las tropas israelíes apostadas en la zona, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa. "El joven Muhammad Sabri Al Adham, 19, fue asesinado por balas de la ocupación en Yabalia al Nazla", recoge el boletín de Wafa, que no da más detalles sobre el ataque. EFE consultó al Ejército de Israel sobre el incidente, respecto al que aún no se ha pronunciado.

La Asamblea General pide a Israel que colabore con las agencias de la ONU La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado este viernes una resolución mediante la que respalda la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en relación a la obligación de Israel de colaborar con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), y otras agencias de la ONU en los territorios palestinos ocupados. El proyecto ha sido aprobado por 139 votos a favor, 19 abstenciones y 12 votos en contra, incluidos los de Israel, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y Hungría entre otros.