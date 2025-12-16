En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias en la Franja
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Un menor palestino muerto por disparos de militares israelíes en Cisjordania
Un palestino de 17 años identificado como Ammar Yaser Sabá ha muerto este lunes por disparos de fuerzas militares israelíes en Tuqu, al sureste de Belén, en Cisjordania.
El alcalde de Tuqu, Taysir Abú Mifré, ha confirmado la muerte de Sabá durante una incursión de soldados israelíes que abrieron fuego "indiscriminadamente", según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.
El adolescente resultó alcanzado por los disparos y tenía una herida de bala en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, pero finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas, según ha explicado Abú Mifré.
La CPI rechaza el último intento de Israel de frenar la investigación por crímenes de guerra en Palestina
La Corte Penal Internacional (CPI) cerró este lunes una de las principales vías legales abiertas por Israel para frenar o retrasar el avance de la investigación sobre Palestina, al rechazar su último recurso y confirmar que el tribunal mantiene su competencia sobre los hechos ocurridos tras el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.
En una sentencia larga y de carácter técnico, los jueces de la Sala de Apelaciones concluyeron que la investigación iniciada en 2021, tras una solicitud de Palestina en 2018, ya abarca los presuntos crímenes cometidos antes y después del 7 de octubre y de la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.
Según la Sala, no ha surgido una "nueva situación" ni se han producido "nuevos parámetros" que obliguen a la Fiscalía a reiniciar el procedimiento como exige el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte, por lo que los jueces respaldaron la posición de la Sala de Cuestiones Preliminares, que ya había rechazado ordenar a la Fiscalía lo que se conoce como una nueva notificación formal a los Estados.
España registró este año cinco veces más solicitudes de protección de palestinos que antes de la ofensiva israelí
El Ministerio del Interior registró hasta el 30 de septiembre 1.178 solicitudes de protección internacional de ciudadanos palestinos, una cifra que supone más de cinco veces las que se formalizaron en 2023, antes de los atentados de Hamás y el comienzo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
Así lo señaló el Ministerio del Interior en respuesta al diputado del BNG Néstor Rego, que preguntó al Gobierno si está garantizando el derecho de asilo, especialmente en los dos últimos años, "ante el recrudecimiento del conflicto armado y el genocidio en Gaza, del pueblo palestino", tras la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza a raíz de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.
En concreto, sobre la resolución de expedientes de personas de nacionalidad palestina, el Gobierno alegó que "existe una elevada tasa de reconocimiento de la protección internacional", esto es, resoluciones en sentido favorable que reconocen el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria.
Recuperados 20 cadáveres entre los escombros de un edificio en Gaza bombardeado en 2023 por Israel
Los equipos de rescate de la Franja de Gaza han recuperado este lunes 20 cadáveres entre los escombros de un edificio de la ciudad de Gaza (norte) alcanzado durante una serie de bombardeos ejecutados por Israel en diciembre de 2023, en los primeros compases de la ofensiva lanzada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de ese año.
Los equipos de Protección Civil han recuperado estos restos en la vivienda de la familia Salem, situada en el barrio de Al Rimal, según ha informado el diario palestino 'Filastin', una vivienda alcanzada en una serie de ataques lanzados en diciembre de 2023 que dejaron más de un centenar de muertos, entre ellos decenas de niños.
La propia Protección Civil había indicado a primera hora del día que las labores de búsqueda y rescate en la zona habían arrancado ya en Rimal para "recuperar los cuerpos de los mártires" de zonas bombardeadas durante la "brutal agresión israelí contra el pueblo palestino".
La población palestina en Gaza "se está muriendo de frío" por el temporal
El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha avisado este lunes de que la población palestina en la Franja de Gaza "se está muriendo de frío" por el temporal invernal de los últimos días, debido a las condiciones en las que sobreviven en medio de la ofensiva israelí lanzada hace más de dos años.
"Con las fuertes lluvias y el frío traídos por la tormenta 'Byron', la gente en la Franja de Gaza se está muriendo de frío. Las ruinas inundadas donde se refugian se están derrumbando, provocando una mayor exposición al frío", ha manifestado el jefe de la UNRWA en un mensaje publicado en su perfil de la red social X.
Los trabajadores humanitarios "están luchando para satisfacer las necesidades, en medio de continuas restricciones al ingreso de tiendas de campaña y otros materiales de refugio a Gaza", puesto que los suministros de la UNRWA "llevan meses esperando para entrar" en el enclave palestino". Así, ha pedido "permitir el ingreso de ayuda a gran escala y sin demora para evitar que más familias desplazadas corran grave peligro".
El papa insta a acabar con la violencia antisemita tras la "masacre terrorista" en Sídney
El papa León XIV instó este lunes a acabar con la violencia antisemita en relación a la "masacre terrorista" ocurrida el domingo en Sídney contra la comunidad judía, que causó al menos 16 fallecidos.
"Oremos por quienes sufren a causa de la guerra y de la violencia; en particular, hoy deseo encomendar al Señor a las víctimas de la masacre terrorista ocurrida ayer en Sídney contra la comunidad judía", afirmó en una audiencia con los donantes del Pesebre del Aula Pablo VI y del Árbol y del Pesebre de la Plaza de San Pedro.
Y añadió: "¡Basta ya de estas formas de violencia antisemita! Debemos eliminar el odio de nuestros corazones".
Dos muertos más
El Ejército de Israel mató a dos gazatíes el domingo e hirió a otros seis, informó este lunes el Ministerio de Sanidad gazatí en su balance diario de fallecidos en la ofensiva israelí, que recoge datos del día anterior. Su comunicado apuntó que a lo largo de la jornada del domingo "dos nuevos mártires llegaron a hospitales de la Franja de Gaza, junto con seis heridos durante el mismo período".
Protestas en Ámsterdam
Las fuerzas de seguridad de Países Bajos han detenido a 22 personas durante una protesta celebrada en la capital, Ámsterdam, contra la celebración del concierto del cantante israelí Shai Abrahmson, unas manifestaciones que se han concentrado en torno a la sala Concertgebouw y que se han saldado con un agente herido. La Policía, que ha indicado este lunes que un grupo de manifestantes propalestinos irrumpió la noche del domingo en la zona, donde lanzaron bombas de humo de color verde y rojo, ha explicado que los agentes hicieron uso de las porras en un intento por sofocar la protesta.
Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha confirmado este domingo la muerte de Raad Saad, jefe de la división de operaciones de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, un día después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunciara el ataque aéreo en el que ha matado al 'número dos' de esta milicia. "Lamentamos la pérdida del gran líder Raad Saad, Abu Muaz, uno de los líderes más destacados de Al Qassam, junto con varios de sus compañeros: Riad al Laban, Abdul Hay Zqout y Yahya al Kayali", ha señalado en un comunicado difundido por el diario 'Filastín', afín al grupo, en el que ha destacado que los cuatro "fallecieron fieles a su compromiso" con el pueblo palestino.
Israel pide a sus ciudadanos en el exterior extremar la precaución ante imitadores del ataque de Sídney
El Gobierno israelí ha emitido una alerta para instar a sus ciudadanos residentes o visitantes en el extranjero a extremar la precaución ante el riesgo de que haya "imitadores" del ataque de Sídney en el que dos individuos han matado al menos a 15 personas en la playa de Bondi cuando celebraban la festividad judía de la Janucá. "La historia nos ha enseñado que es posible que los simpatizantes del terrorismo intenten perpetrar atentados imitando lo ocurrido. Por eso es esencial que los israelíes que estén en el exterior se ciñan a las recomendaciones", ha publicado el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno israelí en un comunicado.
