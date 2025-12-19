Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Trump dice que "probablemente" se reunirá con Netanyahu en Florida para abordar el plan de paz sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "probablemente" se reunirá con él en Florida para abordar los asuntos pendientes de cara a la segunda fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza, una cita fijada para el 29 de diciembre según el Gobierno israelí si bien la Casa Blanca no ha confirmado fecha hasta el momento.

"Él (Netanyahu) quiere verme. No lo hemos concertado formalmente, pero quiere verme. Sí, probablemente vendrá a verme a Florida", ha señalado en declaraciones a la prensa.

El inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a presumir del "gran éxito" conjunto con su aliado en Oriente Próximo, afirmando que "ahora tenemos paz" en la región.