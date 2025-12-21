En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Hamás confirma la muerte del 'número dos' de sus milicias en la Franja
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
La segunda fase del plan de paz
Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía avanzaron ayer en la segunda fase del plan de paz en Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicó este sábado el enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff. Witkoff apuntó en su perfil de X que en el encuentro, que tuvo lugar en Miami, se examinó la aplicación de la primera fase del alto el fuego, que "ha producido avances" como la ampliación de la ayuda humanitaria o la devolución de los cadáveres de los rehenes.
Al menos cinco muertos en bombardeos de EEUU y sus aliados sobre Estado Islámico en Siria
Al menos cinco personas han muerto en los bombardeos lanzados el viernes por la mañana por la Coalición Internacional que lidera Estados Unidos sobre supuestos objetivos de Estado Islámico en el sur de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos.
"Hay cinco muertos en Deir Ezzor, concretamente en Darba. Tenemos información de inteligencia de las Fuerzas Democráticas Sirias" --FDS, una coalición de milicias kurdas y árabes que controla el noroeste de Siria--, ha explicado el director del Observatorio, Rami Abdel Rahman, en declaraciones la cadena en árabe de France 24.
Estos ataques han sido lanzados por la Coalición Internacional Contra Estado Islámico en represalia por la muerte de tres estadounidenses en una acción de un presunto miembro del grupo cerca de Palmira el pasado 13 de diciembre.
Israel ha matado a más de 400 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego
Al menos 401 personas han sido asesinadas por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego hace algo más de dos meses, informó este sábado el ministerio de Sanidad del enclave palestino, dependiente de Hamás, en su boletín diario.
El ministerio informó de que los hospitales de la Franja recibieron los cuerpos de trece fallecidos a lo largo de este viernes, seis de ellos asesinados y siete cuerpos recuperados de entre los escombros.
Además, agregó Sanidad, el total de heridos desde que la tregua entre Israel y Hamás entrase en vigor el pasado 10 de octubre asciende a 1.108.
En Gaza, la Navidad vuelve a abrirse paso tras 2 años de guerra y celebraciones reducidas
Tras dos años de guerra, miedo y duelo, la Navidad vuelve a asomarse con cautela en la Iglesia de la Sagrada Familia de Gaza, corazón de la pequeña comunidad católica del enclave, con adornos rescatados del pasado y con la voluntad de una comunidad marcada por la pérdida pero decidida a mantener viva la esperanza.
"Durante dos años muchas personas perdieron a sus madres, hermanos o seres queridos, y la tristeza se extendió entre mucha gente, dentro y fuera de la iglesia. Hoy, con el alto el fuego, las cosas han comenzado a cambiar y hemos empezado a pensar en cómo alegrar a los niños y también en cómo poder alegrarnos nosotros mismos", dice Amin Sabagh, miembro de la parroquia.
Durante la guerra, explica Sabagh a EFE, las celebraciones navideñas se limitaron exclusivamente a actos religiosos dentro de la iglesia. La situación de inseguridad extrema, resultado de los bombardeos israelíes constantes, impedía incluso el recorrido de los pocos metros que separan la calle del interior templo.
Israel mata a 5 palestinos, entre ellos niños, en un ataque contra una escuela en Gaza
El Ejército israelí mató este viernes a cinco palestinos, la mayoría niños, en un ataque lanzado contra una escuela que servía de albergue para civiles desplazados en la zona noreste de ciudad de Gaza, según informó este sábado la Defensa Civil gazatí en un comunicado.
"Equipos de Defensa Civil, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), completaron la recuperación de cinco cuerpos de mártires y heridos del interior de la Escuela de los Mártires de Gaza, ubicada en el barrio de Al Tufah, al este de la ciudad de Gaza", detalla la nota.
El mensaje agrega que la mayoría de víctimas mortales fueron niños, y que un número indeterminado de heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento.
Irán ejecuta a otro hombre por espiar para Israel, el decimosexto desde la guerra de junio
Irán ejecutó este sábado a un hombre acusado de espiar para el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, con lo que el número de personas ahorcadas por vínculos con Israel asciende a 16 desde la guerra de 12 días librada en junio, informó el Poder Judicial de la República Islámica.
"La sentencia de muerte contra Aghil Keshavarz, condenado por espionaje para el régimen sionista (Israel), por vínculos y cooperación de inteligencia con dicho régimen y por la toma de imágenes de instalaciones militares y de seguridad, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo", anunció la justicia iraní, según la agencia Mizan, del Poder Judicial del país.
El medio indicó que Keshavarz había sido detenido en mayo pasado en la ciudad noroccidental de Urumía, cuando agentes de seguridad lo sorprendieron tomando imágenes del cuartel general de una división de infantería de la ciudad.
EEUU no descarta un desarme parcial de Hamás si conserva solo armamento que no "amenace" a Israel en el futuro
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no ha descartado este viernes un desarme parcial del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) si la milicia palestina entrega su armamento pesado y conserva solo aquellas armas más ligeras que no supongan una "amenaza" para la seguridad de Israel en el futuro. "Me gustaría que nos enfocáramos en el tipo de armamento y capacidades que Hamás necesitaría para amenazar o atacar a Israel como base para el desarme. Porque no habrá paz si dentro de dos años Hamás lanza cohetes, mata israelíes o comete, Dios no lo quiera, otro 7 de octubre", ha señalado en declaraciones a la prensa. En este sentido, ha reiterado que no se podrá convencer a nadie de "invertir en Gaza" si existe la posibilidad de que haya otra guerra en dos o tres años. "¿Quién va a invertir en reconstruir un lugar que será destruido nuevamente en una guerra futura?", se ha preguntado.
La IPC suspende el estado de hambruna en Gaza pero avisa que la gravedad de la crisis es extrema
La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) ha suspendido su declaración de estado de hambruna en Gaza merced a la llegada de ayuda humanitaria con el alto el fuego del 10 de octubre pero ha avisado que la gravedad de la crisis continúa siendo extrema en el enclave palestino: medio millón de personas siguen en estado de emergencia alimentaria y más de cien mil están soportando "condiciones catastróficas". La IPC es una herramienta inicialmente diseñada por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y que han adoptado numerosas organizaciones internacionales para evaluar la situación de emergencia por falta de alimentos en zonas de crisis. En agosto, la IPC declaró, de manera oficial, la situación de hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores.
La ONU dice que los avances frente al hambre en Gaza son "frágiles" y lamenta "la magnitud del sufrimiento"
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este viernes de que los avances frente al hambre en la Franja de Gaza son "frágiles", después de que la última Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) haya afirmado que no hay hambruna en el territorio, al tiempo que ha lamentado "la magnitud del sufrimiento humano" en el enclave a causa de la crisis humanitaria provocada por la ofensiva de Israel. "Hoy, el mundo ha recibido el último informe de la IPC sobre seguridad alimentaria en Gaza. La hambruna se ha evitado. Hay más gente capaz de acceder a la comida que necesita para sobrevivir. Estamos preparando más de 1,5 millones de comidas calientes al día y entregando paquetes de asistencia alimentaria en Gaza", ha enumerado, después del acuerdo en octubre entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja.
La FIP y la UPF convocan un premio en recuerdo a la periodista Shirín abú Aklé, asesinada por Israel
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Unión de la Prensa Francófona (UPF) han convocado un premio en recuerdo a la periodista Shirín abú Aklé, que murió en 2022 tras recibir un disparo en la cabeza mientras cubría una operación del Ejército de Israel en Yenín, Cisjordania.
"Rendimos homenaje al coraje y el compromiso de las mujeres periodistas de todo el mundo y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad de prensa y la seguridad de las mujeres periodistas", han indicado estas asociaciones en un comunicado conjunto en el que han señalado que el premio, que se otorgará de forma anual, estará dotado con 5.000 euros.
