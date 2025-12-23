Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

En Directo
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
La Knesset extiende por dos años la orden que permite el cierre de medios extranjeros en Israel
El Parlamento de Israel ha aprobado el proyecto de ley que extiende por dos años más la orden temporal que permite al ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, suspender las emisiones de medios de comunicación extranjeros en el país, incluso si este no se encuentra bajo estado de emergencia.
La Knesset ha aprobado en segunda y tercera lecturas un proyecto de ley que elimina la necesidad de una autorización judicial para cerrar un medio de comunicación y prorroga por dos años más la ley de emergencia conocida como 'Ley Al Yazira', según informa el diario 'Haaretz'.
Netanyahu defiende la creación de una comisión de investigación sobre los atentados del 7 de octubre de 2023
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, defendió este lunes el proyecto de ley propuesto por uno de sus diputados -que será votado de forma preliminar en el Parlamento el miércoles- para establecer una comisión de investigación sobre los fracasos previos a la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023. "Se trata de un comité de investigación independiente, con plenos poderes, tal como lo estipula la Ley de Comités de Investigación", dijo Netanyahu en un videomensaje, en el que añadió que "contrariamente a lo que se afirma, los políticos no serán miembros del comité", sino que estará compuesto por académicos, expertos de seguridad y, como observadores, padres que perdieron a sus hijos. Sin embargo, voces en la oposición -e incluso israelíes afectados de forma directa por los ataques de Hamás y la posterior guerra- criticaron esta comisión como insuficiente, ya que creen que siempre estará supeditada a Netanyahu.
España condena la autorización de nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania
El Gobierno español ha condenado este lunes la decisión de Israel de aprobar 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, una decisión que viola el derecho internacional, según el Ejecutivo, que pide su revocación "en los términos más enérgicos".Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Gobierno de España reitera su condena a la expansión de los asentamientos, ilegales según el derecho internacional, "y a cualquier iniciativa para impedir la implementación de la solución de los dos Estados, única vía para una paz duradera en la región".
España ha expresado asimismo su profunda preocupación por la "gravísima" situación en Cisjordania, donde "la escalada de violencia de los colonos contra la población palestina y sus medios de vida, facilitada por la impunidad, las operaciones militares, y la política expansionista del gobierno de Israel, son claros obstáculos para la paz, la seguridad y la prosperidad", agrega el comunicado.
La Flotilla Global Sumud anuncia una nueva misión a Gaza con más de cien embarcaciones y 3.000 participantes
La Global Sumud Flotilla (GSF) ha anunciado este lunes que planea llevar a cabo una nueva misión a la Franja de Gaza prevista para la primavera de 2026 que contará con la participación de más de un centenar de embarcaciones y 3.000 participantes de decenas de países, después de que este año intentara llegar al enclave palestino pero fuera interceptada por las autoridades israelíes. "En respuesta a un llamamiento directo de los palestinos en Gaza, la GSF anuncia una expansión decisiva de su próxima misión en la primavera de 2026", reza un comunicado publicado en su canal de Telegram, donde ha hecho hincapié en que esta operación "representa más donde doble del tamaño de su misión anterior y la mayor acción marítima civil coordinada para Palestina hasta la fecha".
Esta misión incluirá una flota médica que transportará a más de un millar de profesionales de la salud a bordo de buques equipados con medicamentos y equipos, que buscan, en colaboración con los equipos médicos de Gaza, reforzar la atención de emergencia y "estabilizar un sistema de salud devastado por el asedio y los continuos bombardeos".
Netanyahu se reúne en Jerusalén con el primer ministro griego
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes con su homólogo griego, Kyriakos Mitsotakis, como parte de los encuentros que concluirán con un encuentro trilateral junto al mandatario chipriota, Nikos Jristodulidis.
"Primero, el primer ministro y el primer ministro de Grecia mantuvieron una reunión personal, seguida de una reunión ampliada con la participación de los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países y otros altos funcionarios", recoge un comunicado de la oficina del mandatario israelí.
La Liga Árabe condena la aprobación por parte de Israel de otros 19 asentamientos en Cisjordania
La Liga Árabe ha condenado este lunes la aprobación dada por el Consejo de Ministros de Israel a la declaración de otros 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, entre ellos Ganim y Kadim, evacuados en 2005, en lo que el bloque considera "un desafío flagrante a la voluntad internacional" y "una violación del Derecho Internacional". Yamal Rushdi, portavoz del secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, ha indicado en un comunicado que "la expansión de los asentamientos ilegales tiene como objetivo impedir el establecimiento de un Estado palestino geográficamente contiguo", un hecho que "refleja la naturaleza del Gobierno israelí, que está controlado por extremistas y colonos".
Autoridades de Gaza elevan a más de 400 los muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego con Israel
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 405 los muertos desde la entrada en vigor el 10 de octubre del alto el fuego, en línea con el pacto con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave palestino. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que hasta ahora se han confirmado 405 muertos y 1.115 heridos desde esa fecha, incluidos doce muertos --entre ellos ocho cuyos cuerpos han sido hallados en zonas de las que se replegaron las fuerzas de Israel-- y siete heridos durante las últimas 48 horas. Así, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva israelí, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, se han registrado 70.937 muertos --entre ellos 649 cuyos restos han sido hallados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes tras la entrada en vigor del alto el fuego-- y 171.192 heridos.
Israel confirma la muerte de un supuesto miembro de Hezbolá en otro ataque en el sur de Líbano
El Ejército de Israel ha confirmado este lunes la muerte de un supuesto miembro de partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado el domingo en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024. "Las fuerzas israelíes han eliminado a un terrorista de la organización Hezbolá que estaba trabajando para restaurar la infraestructura militar del grupo en el sur de Líbano", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que ha afirmado que el ataque tuvo lugar el domingo.
Muere un palestino en un ataque con drones de Israel contra un barrio de la ciudad de Gaza
Al menos un palestino ha muerto este lunes en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel contra el barrio de Shujaiya, en el este de la ciudad de Gaza, dentro de la llamada "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro de la Franja. Fuentes cercanas al asunto han indicado que las fuerzas israelíes han llevado a cabo, además, operaciones en zonas de Jan Yunis y Rafá, donde han atacado con fuego de artillería varias zonas, según ha recogido el diario 'Filastin', cercano al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Asimismo, un helicóptero de las fuerzas israelíes ha abierto fuego contra posiciones en el campo de Bureij, en el centro de Gaza, así como en zonas situadas más al este, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre.
"Herramienta de desplazamiento"
El grupo islamista palestino Hamás se refirió este domingo como "anexión progresiva" y "herramienta de desplazamiento" la aprobación hoy por parte del Gabinete de Seguridad israelí de 19 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada. "Representa un nuevo paso colonial que consolida la política de anexión progresiva y busca saquear el territorio palestino e imponer medidas coercitivas a costa de los derechos históricos y legales de nuestro pueblo", afirmó Harun Nassereddine, miembro del buró político de Hamás, en un comunicado.
