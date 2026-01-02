Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel insiste en que Gaza "también" les pertenece y que los palestinos son solo "huéspedes"

El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, ha insistido en que la Franja de Gaza "también" les pertenece y que los palestinos que allí viven no son más que "huéspedes" a los que se les permite por ahora residir en el enclave.

"No somos ocupantes de nuestra propia tierra", ha afirmado el ministro de Cultura en una entrevista para la emisora pública Kan, que recoge el diario 'The Times of Israel', cuando ha hablado sobre la posibilidad de retirar los fondos a la industria cinematográfica que ponga en cuestión el papel del Ejército.

"Judea y Samaria son nuestras", ha remarcado Zohar, utilizando los términos bíblicos para referirse a la actual Cisjordania. "Gaza también es nuestra. Dejamos solo que sean huéspedes hasta cierto punto, pero Gaza es nuestra", ha dicho.