Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Muere una niña palestina por disparos del Ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza

El Ejército de Israel ha matado este jueves a una niña palestina en un campamento de refugiados situado en el norte de la Franja de Gaza, en un nuevo incidente a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que la fallecida es Hamsa Nidal Hauso, de once años, quien ha sido tiroteada por las tropas israelíes en el área de Faluya, situada en el campamento de refugiados de Yabalia. El Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora sobre el incidente.

Las autoridades gazatíes cifraron el martes a 71.391 los muertos y a 171.279 los heridos a causa de la ofensiva militar de Israel, incluidos 424 muertos y 1.199 heridos desde el 10 de octubre. Sin embargo, insistió en que "varias víctimas siguen aún bajo los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar aún a ellas".