Rubina Aminian, de 23 años, asesinada a quemarropa en Teherán

Rubina Aminian, de 23 años, personaliza las cotas dantescas del actual drama en Irán, una revolución que esconde historias de llanto. Aminian fue asesinada durante las últimas protestas de la semana pasada con un disparo en la cabeza, a quemarropa, a corta distancia y por la espalda. Medios internacionales como 'The Guardian' se han hecho eco y destacado el caso por ser ejemplar en esa lucha intestina entre la población y gobernantes y sus atláteres cegados por la intransigencia política y religiosa. Los grupos de derechos humanos han elevado el caso de la universitaria asesinada Rubina Aminian a emblema de la lucha en Irán contra la república islámica establecida desde 1979 por el ayatolá Ruhollah Jomeini que derrocó al Sha Mohammed Reza Pahlevi.

Según narra 'The Guardian', Rubina Aminian estudió en la Universidad Shariati de Teherán, capital de Irán, donde estudió diseño textil y de moda. Quizá ha trascendido su nombre porque ha sido una de las pocas personas fallecidas en las recientes manifestaciones que han sido identificadas con prontitud. Fue asesinada el jueves tras unirse a una protesta tras salir de la universidad, según el grupo de Derechos Humanos de Irán, con sede en Noruega.

"Fuentes cercanas a la familia de Rubina, citando a testigos presenciales, informaron a Derechos Humanos de Irán que la joven kurda de Marivan recibió un disparo a quemarropa por la espalda, impactándole la cabeza", declaró el grupo en un comunicado. Añadió que la familia de Aminian viajó desde su hogar en Kermanshah, al oeste de Irán, a Teherán para identificar su cuerpo entre "los cadáveres de cientos de jóvenes".

Enterrada en la cuneta

El grupo citó a una fuente cercana a la familia: "Tras una larga lucha, la familia de Rubina finalmente logró recuperar su cuerpo y regresar a Kermanshah". “Sin embargo, al llegar, descubrieron que las fuerzas de inteligencia habían rodeado su hogar y no se les permitió enterrarla". La familia se vio obligada a enterrar su cuerpo en la carretera entre Kermanshah y la cercana Kamyaran, según el grupo. En declaraciones a CNN, el tío de Aminian, Nezar Minouei, la describió como "una chica fuerte, valiente, y no era alguien a quien se pudiera controlar ni tomar decisiones". "Luchó por lo que sabía que era correcto y luchó con ahínco. Anhelaba la libertad, los derechos de las mujeres, sus derechos", añadió.

Cientos de muertos

Al menos 648 manifestantes murieron en Irán desde el 28 de diciembre, inicio del movimiento de protesta contra el gobierno, anunció el lunes la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega. "La comunidad internacional tiene el deber de proteger a los manifestantes civiles frente a las matanzas perpetradas por la República Islámica", declaró el director de IHR, Mahmood Amiry Moghaddam, al comunicar el nuevo balance de muertes verificado por la oenegé. IHR señaló que "según algunas estimaciones, más de 6.000 personas podrían haber muerto", pero advirtió que el apagón casi total de internet impuesto por las autoridades iraníes durante casi cuatro días hace "extremadamente difícil verificar de manera independiente estos informes".

Jóvenes y víctimas

Según un testimonio de familiares de víctimas publicado este domingo por la página web de la oenegé Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega), los cuerpos en las morgues eran en su mayoría "jóvenes entre los 18 y los 22 años que recibieron disparos a corta distancia".

Puede haber muchas víctimas como Rubina Aminian. Especialmente en ese fatídico jueves, 8 de enero, tras un centenar de manifestaciones en 27 de las 31 provincias del país, que llevaron al régimen de los ayatolás a poner en marcha el corte de internet y de la telefonía internacional.

Peligro de conflicto internacional

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, acusó a Estados Unidos e Israel de atacar la unidad entre países islámicos y crear división en el exterior "para cumplir sus siniestros objetivos". Pero las manifestaciones y las muertes han sido una cruda realidad y la reacción gubernamental desproporcionada. A raíz de esta situación y del recrudecimiento de las protestas, el presidente norteamericano, Donald Trump, ha amenazado con intervenir. El Ejército iraní aseguró este sábado estar preparado para enfrentarse a cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos, al que acusó de incitar a la inestabilidad.

